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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Россия вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Сахара стало слишком много – и решить эту проблему без посадок Лукашенко не в состоянииФото: Егор Еремов/РИА «Новости»
Лукашенко начал массовые репрессии против руководителей заводов по производству сахара — их директора арестованы, а в вину им ставят некие «мошеннические схемы», причем связанные с Россией. В чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли и почему происходящее подозрительно напоминает нефтяной конфликт между Москвой и Минском? Подробности...
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Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

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При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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              Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

              Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»   4 февраля 2020, 10:40
              Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
              Текст: Станислав Борзяков

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              Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.

              «Этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось», – заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью агентству РАР, после чего предложил Москве «нормализовать отношения»: «ведь мы же все-таки соседи».

              В России слово «гонор» многие считают польским, хотя оно латинское, где, как и в польском языке, обозначает честь. В то же время нет сомнений, что в русский лексикон это слово попало через Польшу, изменив свое значение на чрезмерную заносчивость и наглость. И сколько уж лет минуло с тех пор, а официальная Варшава по-прежнему не дает забыть, что такой путь слово «гонор» проделало не случайно.

              Впрочем, о польском гоноре в исторической парадигме газета ВЗГЛЯД уже писала (например, здесь и здесь), а сейчас нас больше интересует современность. Конкретно – одностороннее присваивание себе победы в том самом «историческом споре», который с некоторых пор ведется между нашими странами на высшем уровне, через первых лиц. Эта ситуация тоже являет нам пресловутый «польский гонор» во всей его красе, поскольку объективная картина складывается принципиально иначе – Польша проигрывает, причем закономерно и даже запрограммированно.

              Представим (просто представим, потому как реальность, скорее всего, была другой), что этот исторический спор – своего рода информационная спецоперация российских властей, и польские власти угодили в ловушку, расставленную специально для них.

              Сперва – вводные. Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) имеет неоднозначную (чтобы не сказать – однозначно плохую) репутацию в Западной Европе и в Евросовете, где до недавнего времени заправлял Дональд Туск – тот поляк, которого в ПиС считают чуть ли не национальным предателем. Это репутация ультраконсерваторов, мракобесов, ксенофобов, наглецов и лжецов, сложившаяся далеко не вчера.

              О Польше Ярослава Качиньского мейнстримные СМИ ЕС пишут, как о «больном человеке Европы», будто она и не Польша вовсе, а Турция XIX века.

              В то же время на своей родине ПиС – партия чрезвычайно успешная, что наглядно доказали недавние выборы в Сейм. Секрет успеха состоит из двух частей – динамично растущая экономика и тот патриотический тонус, в котором ПиС держит своего избирателя. В первом случае мы можем только позавидовать, а во втором польские консерваторы столкнулись с необходимостью поддерживать патриотический угар путем постоянного повышения ставок и наращивания накала борьбы.

              В последние пару лет ставки повысились особенно сильно. Теперь базовые тезисы Варшавы таковы: СССР и Третий рейх одинаково ответственны за начало войны, в которой Польша выступала безвинной жертвой, а современная Россия – политический преемник Советов, который «точит нож» на весь континент, так что соседствующая с Россией Польша вновь, как и в 1930-1940 годах, является заслоном Европы от «русского варварства».

              Звучит красиво, почетно, в теории – даже прибыльно. Прибыльно в плане «взаимозачетов» с Западом, но не с прицелом на то, что Россия выплатит полякам «компенсации за военную агрессию» по «бессрочным» требованиям. Даже в ПиС должны понимать, что можно произнести слово «бессрочно» хоть десять раз, однако никаких компенсаций от Москвы Варшава не получит приблизительно никогда. Поляков с подобными запросами открыто посылают даже в Берлине, где политический класс научен «платить и каяться».

              Пик этой пропаганды с обелением себя и очернением восточного соседа должен был прийтись (и пришелся) на 2019-2020 годы. 2019-й – год выборов в Сейм, 2020-й – президентских выборов, после которых Анджей Дуда рассчитывает сохранить за собой пост главы государства. В то же время на этот период приходятся несколько значимых 75-летних юбилеев, связанных с последним годом Второй мировой войны.

              Помимо прочего, ПиС был подготовлен демонстративный жест, чтобы решиться на которой необходим тот самый «гонор» в русском смысле слова. Несмотря на то, что Освенцим освобождала Красная армия, представители России не были приглашены на юбилейные мероприятия в Польшу, а сами эти мероприятия предполагалось использовать для утверждения тезисов о том, что Сталин и Гитлер, СССР и Третий рейх, СССР и современная Россия – это переиздание одного и того же.

              Таков был план, но «что-то пошло не так»: российские власти сделали собственный ход, которого, судя по заполошной польской реакции, от них не ожидали. В «исторический спор» вступил лично Владимир Путин и в несвойственной ему манере отвел место рассуждениям на историческую тему в нескольких мероприятиях со своим участием подряд.

              В частности, Польше напомнили о позорных страницах ее истории, связанных с политической ориентацией на Гитлера и общие с ним антисемитские ценности. Формальный повод к этому – рассекречивание архива исторических документов, с которыми теперь может ознакомиться каждый.

              Это было информационной наживкой, и в ПиС ее заглотили. Хотя речь шла о довольно значительном объеме документов (сотни страниц), всего через несколько часов в Варшаве стали продуцировать истеричные комментарии с рефреном: «вы всё врете». И нельзя исключать, что это было просчитанной реакцией – паны привыкли выступать соло, руководствуясь принципом «прав тот, кто громче крикнет». На внутреннюю аудиторию попроще такое работает, на внешнюю – далеко не всегда.

              На фоне этой истерики, сопутствовавшей мемориальным мероприятиям на тему Холокоста, Россию недвусмысленно поддержал обязательный участник подобных мероприятий – Израиль, с которым у Москвы уже давно налажено взаимодействие по части борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны. Именно Израиль, к мнению которого не могут не прислушиваться, обеспечил Варшаве вторую причину поскрипеть зубами, поскольку пригласил Путина выступить на мемориальных мероприятиях в честь жертв Освенцима, а Дуде в аналогичном выступлении отказал.

              Так польский президент обнажил еще одну просчитываемую реакцию – отказался посещать церемонию вовсе с заведомо ущербной, но понятной патриотическому избирателю оговоркой: мол, Путин будет клеветать на Польшу, а я ему даже ответить не смогу. В итоге Путин выставил Дуду тем самым истериком, поскольку вообще не упомянул о польских «скелетах в шкафу». Зато президент Израиля Реувен Ривлин, в свою очередь, подпортил полякам «домашний праздник», припомнив им их пассивный и активный вклад в Холокост.

              Это выглядело так, будто Дуду макают лицом в грязь.

              В Европе хорошо понят недавний скандал, вызванный желанием ПиС ввести уголовную ответственность за «приписывание полякам преступлений нацизма».

              После такого «историческим спором» Москвы и Варшавы заинтересовались даже те европейские общественно-политические СМИ, которые прежде его игнорировали. И выяснилось, что профессиональные историки, у которых брали по случаю интервью, в целом подтверждают и участие поляков в Холокосте, и их ориентацию на Гитлера. В итоге журналисты оказались вынуждены признать, что Путин говорит правду и оперирует документами, тогда как Польша отвечает беспредметной истерикой, темнит и неуважительно ведет себя в отношении как героев, так и жертв Второй мировой войны.

              Эта реакция европейских СМИ – тот самый, как говорят в интернете, «вин». И у польских властей нет вообще никаких оснований приписывать этот «вин» себе, наоборот, они явным образом себя дискредитировали, пытаясь обеспечить переизбрание Дуде путем подтасовки исторических оценок и банального хамства.

              Вот и сейчас пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав». Мы, мол, в споре победили, точка, проехали – оставим всё это, перейдем к налаживанию отношений. Возможно, он искренне верит в то, что на международном уровне такая тактика может работать.

              Дело в том, что пан Чапутович не в полном смысле дипломат. Его карьера довольно длительный период была связана с МИД, но он кабинетный теоретик, а не практик. Другими словами, он умеет выстраивать информационную реальность только в одну сторону – путем написания отчетов и формулирования концепций, а к диалогу (полевой работе дипломата) не привык и не знает, что в этом случае вместо «налаживания отношений» можно получить аргументированный ответ.

              Настолько аргументированный, что остается только махать руками, прятаться в иллюзию и повторять: «оставьте, мы победили, смиритесь с этим, пойдем дальше».

              В реальности направление этого «дальше» выбирают теперь отнюдь не поляки, властям которых продолжат задавать неприятные вопросы на тему войны. Например, в следующий раз можно обсудить то, как так получилось, что Варшава в соответствии с планом Гитлера расчленяла Чехословакию. Или то, почему Польша не объявила войны СССР, который «напал» на неё и ударил в спину». Или то, в составе каких стран теперь находятся отторгнутые у Польши территории. Или то, как эти территории в состав Польши попали.

              Зачем этот разговор нужен российским властям в общем и целом понятно. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне в современной России играет роль идеологии, скрепляющей нацию. Но всякая идеология мертва, если не имеет оппонента, местами переходящего в противника. С ролью противника замечательно справляются Польша и Украина, выступая своего рода грушей для битья. Грушей, которая уверена, что счет на табло может быть в ее пользу. 

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