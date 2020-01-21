Взгляд
21 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
Разделы

Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
Перейти а раздел…

Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

На Украине празднуют юбилеи более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлогоФото: Gleb Garanich/Reuters
Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.  Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
    Перейти а раздел…

    Русский интерес в Ливии

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия увеличила отрыв от Китая по запасам золота
              Переброшенные из Сирии в Ливию протурецкие боевики сбежали в ЕвропуВ ДНР пригрозили Украине «тотальным усмирением»Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в ДумеСиноптики пообещали России десять аномальных дней
              Умер пассажир экстренно севшего в Казани авиарейса из МосквыВ Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»Иран признал попадание двух ракет в украинский BoeingСбербанк назвал способы получения мошенниками данных карт
              При пожаре в поселке Томской области погибли 11 узбековУчастник войны в Донбассе застрелил другого из-за спора о Зеленском и ПорошенкоМИД отреагировал на информацию о задержании в ОАЭ рэпера Гуфа за дебошВ НАТО собрались следить за Россией при помощи «уникальных» беспилотников

              жизнь в космосе


              МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями

              транзит через Клайпеду


              Белоруссия закупила нефть в Норвегии

              соглашение о перемирии


              Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции

              Видео

              поставки газа


              Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

              «демографический пакет»


              Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

              300-летняя уния


              Запущен процесс развала Британии

              «принципы децентрализации»


              Меркель перевела Украину на ручное управление

              Общечеловеческая практика


              Герман Садулаев: Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

              Еврейская проблема


              Алексей Алешковский: Память о Второй мировой работает только по-честному

              Всем надоело


              Игорь Мальцев: Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?

              Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

              На Украине празднуют юбилеи более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлого   21 января 2020, 08:30
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Станислав Борзяков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.

              Причины, по которым Украине, как государству, отказали в выступлении на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (он же Освенцим), легко найти в постановлении о праздновании памятных дат в 2020 году, принятом Верховной радой. Они в нем списком идут.

              Например, Украина отметит 280-летний юбилей Максима Железняка – гайдамака, отряды которого активно проводили еврейские погромы во времена Колиивщины. Дата его рождения не известна, зато известно, что в конце сентября исполнится 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы – ультраконсервативного казака времен гетмана Скоропадского, популяризировавшего в своих войсках так называемые Протоколы сионских мудрецов.

              Не обделено будет вниманием и 120-летие со дня рождения Владимира Кубийовича – географа, выступившего инициатором формирования дивизии СС «Галичина». Чуть меньше (110 лет) исполнится Василию Сидору – поручику нацистского батальона «Нахтигаль», ликвидированному НКВД где-то в Галиции через четыре года после окончания войны.

              Помнят в Киеве о мастерах пера: в торжественном перечне закреплен 115-летний юбилей Уласа Самчука – журналиста и главного редактора прoнацистской газеты «Волынь», где словом вели борьбу, во-первых, за Гитлера лично, во-вторых, против «московско-жидовского большевизма».

              Всего будет отпраздновано десять юбилеев более-менее известных антисемитов – политических неудачников прошлого, которых на современной Украине относят к выдающимся украинцам, включая и юбилей Андрея Мельника – главы ОУН*, листовки коей обещали украинской молодежи «свободу и светлую национально-естественную жизнь на земле, где не будет ни кацапа, ни жида, ни ляха».

              Эта десятка выдающихся украинцев перечислена в просьбе посольства Израиля к парламенту Украины отказаться от чествования погромщиков на государственном уровне. Ситуация действительно получается неудобная. Факельные марши у Бабьего Яра в честь Бандеры (вроде того, что прошел 1 января, и которым также было возмущено израильское посольство) можно списать на инициативу радикалов снизу, заявив о свободе собраний. Но за торжества по случаю юбилеев разнообразных нациков проголосовал украинский парламент, включая и президентскую фракцию «Слуга народа».

              По самому Зеленскому видно, что ему даром не нужны разногласия с Израилем, все эти Уласы Тарасычи и их юбилеи – он такими категориями вообще не мыслит. Но украинская власть прочно застряла в политико-исторической парадигме, которая без Уласов Тарасычей обойтись просто не может. Да, они в основном сугубо региональные – галицийско-волынские великие гудвины, часто противные восточной половине страны. Но сегодня они идут в одном пакете с той версией украинской идентичности, которая является наиболее антироссийской, а значит – по версии националистов и прочих патриотов Украины – единственно правильной.   

              Этот «пакет с Бандерой» стал для Украины в целом дестабилизирующим фактором, для ее президента – ярмом. Зеленского даже становится жалко, когда видишь, как украинская реальность бьет его по щекам. В интервью изданию The Times of Israel он буквально жалуется на отсутствие приглашения выступить на израильском форуме, заявляя, что уровень антисемитизма на Украине самый низкий среди европейских стран. А всего через несколько часов приходит сообщение, что на малой родине президента – в Кривом Роге – вандал осквернил мемориал жертвам Холокоста, причем личность вандала установлена, но задержан он не был.

              Меж тем в своей обиде и в клятвах о дефиците антисемитизма на Украине президент вполне искренен. В России это очевидно не всем, но с антисемитизмом у соседей и впрямь не густо, несмотря на всю их «бандеровщину», что подтверждается не только значительным количеством евреев на государственных должностях, но и социологическими опросами.

              В сочетании с факельными маршами и юбилеями Уласов Тарасычей это может показаться взаимоисключающими параграфами. Тем более что идеология украинского национализма и его иконы взяты из периода 1930-1940 годов, когда идеи антисемитизма были популярны во всей Европе, а в восточноевропейских странах с их значительными еврейскими общинами – особенно.

              То есть антисемитизм для украинских националистов был естественен и привычен, как нижнее белье, а может быть даже привычнее.

              Но надо понимать, что еще пятнадцать лет назад президент Ющенко поставил перед украинскими историками новой волны государственную задачу: прославить «героев сопротивления промосковской оккупации» – правобережных казаков, соратников Петлюры, деятелей ОУН и УПА*. В перспективе это должно было обеспечить отрыв украинского самосознания от российского – национальная история и героика Украины должны были противопоставляться Московии.

              Движение в другую сторону от Москвы – это движение на Запад, в ЕС и НАТО. Культурно-политические нормативы современного Запада категорически осуждают антисемитизм, который шел к Уласам Тарасовичам неизменной, но вредной нагрузкой. Поэтому украинские историки должны были их не просто прославлять, но и отмывать от антисемитизма самым простым и эффективным образом – врать в глаза и замалчивать факты.

              О том, что фальсификация истории на Украине была поставлена на поток и что дело могло дойти до самого позорного и страшного – подчищения архивов, газета ВЗГЛЯД уже писала. Для всего этого существует специальный государственный орган – Институт национальной памяти. И хотя при Зеленском оттуда выгнали одиозного пропагандиста-псевдоисторика Владимира Вятровича, стоящих перед этим заведением задач никто не менял – и не изменит.

              Другими словами, разного рода Уласов Тарасовичей прославляют на Украине не потому что они антисемиты, а потому что они русофобы – основной посыл жонглирования их неудавшимися жизнями именно в этом. Антисемитизм при этом нагло и вопреки всяким фактам отрицается, вплоть до статей и даже книг о том, как «оболганные украинские патриоты» спасали евреев от москалей в Гражданскую и от гитлеровцев – во Вторую мировую.

              Израиль в эти тонкости не вдается. Он видит фамилии, распознает в них палачей еврейского народа или пропагандистов-погромщиков, после чего подает протест. Чувства израильских дипломатов понятны, правда, назвать их тактику универсальной все же нельзя.

              Европейская история так устроена, что национальный герой одного народа нередко может быть палачом в глазах другого, соседнего. А если концентрироваться в украинской истории именно на еврейских жертвах, то под нож «антифашизма» пойдет и Богдан Хмельницкий – у гетмана собственный вклад в еврейские погромы.

              Правда, Хмельницкий – выдающаяся историческая личность, человек-победитель, а бандеровские неудачники украинскую историю разве что позорят. Но Россию вся эта ситуация интересует не в контексте утверждения непозорной версии украинской истории и не в контексте права еврейского народа на свою историческую боль, а в плане борьбы с фальсификацией истории как таковой.

              Израиль борется с героизацией антисемитов, которых в реальности героизируют не за то, что они антисемиты, а за то, что они русофобы.

              Это наносит удары по исторической мифологии украинцев, обращенной непосредственно против нас, развенчивает ее как лживую и пропагандистскую.

              То, что Россия и Израиль являются естественными союзниками в том, что касается попыток фальсифицировать историю Второй мировой войны и пересмотреть ее итоги, не новость. Но, кажется, впервые израильская помощь подоспела столь наглядно и настолько вовремя.

              Выступать на форуме принимающая сторона не разрешила не только Зеленскому, но и президенту Польши Анджею Дуде, после чего тот хлопнул дверью и аннулировал свое участие в мероприятии. И как тут не вспомнить, что совсем недавно Варшава демонстративно отказала российским представителям в приглашении на 75-летний юбилей со дня освобождения Освенцима – «не заслужили», будто бы этот концлагерь не советские войска освобождали, а солдаты НАТО.

              Зато выступления Путина по случаю освобождения Освенцима ждет Израиль, наделенный применительно к тем событиям особо значимым словом, а также выступлений вице-президента США Пенса, лидера Франции Саркози, президента Германии Штайнмайера и британского принца Чарльза. Дудю и Зеленскому в этом же принципиально отказывают, что демонстрирует всей Европе, чей именно взгляд на войну соответствует исторической правде, а чей оскорбителен для жертв Холокоста.

              «Всей Европе», поскольку гостями на этом мероприятии будут политические лидеры десятка стран – Австрии, Болгарии, Португалии, Финляндии, Швеции, Хорватии и других, а также король Бельгии.

              Подобный жест принимающей стороны будет красноречивее многих слов, а в этой ситуации уместны, например, такие:

              В своем желании обелить военных преступников и выставить себя невинными жертвами агрессии политические наследники украинских и польских погромщиков потеряли последнюю совесть, и это не осталось незамеченным.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............