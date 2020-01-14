Израиль осудил публичное прославление антисемитов на Украине

Публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, резко осудили в Министерстве иностранных дел Израиля. В ведомстве подчеркнули, что прославление антисемитов не может представляться как «внутренняя проблема» какой-либо страны.

«Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине. В ответ на это и на публикации в украинской прессе министерство иностранных дел Израиля выражает осуждение этих явлений», – цитирует РИА «Новости» заявление МИД Израиля.

«Память о Холокосте и борьба с антисемитизмом, в том числе и с прославлением антисемитов и убийц евреев, не являются «внутренней проблемой» любой страны», – добавили в ведомстве, подчеркнув, что «напротив, это – первостепенный долг и обязанность каждого израильского дипломата, представляющие общее моральное обязательство Государства Израиль и его многочисленных друзей по всему миру».



Заявление внешнеполитического ведомства стало реакцией на призыв Украины к Израилю не вмешиваться во внутреннюю политику государства после того, как израильская сторона выступила с осуждением факельного шествия в Киеве по случаю очередной годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН*) Степана Бандеры.

До этого послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили беспокойство чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*).

Украинские националисты 1 января провели в Киеве факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.