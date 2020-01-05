Украина призвала Израиль и Польшу не мешать чествованию ОУН-УПА

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко ответила послам Израиля и Польши, которые осудили героизацию Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*).

Она заявила, что для Киева «возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа» является «одним из приоритетных направлений государственной политики». Зеленко подчеркнула, что народы и страны сами «определяют и чествуют своих героев», передает UNN.

Пресс-секретарь министерства считает, что есть «деятели, институты и даже страны», которые хотят использовать эту тему для «раздора между украинцами и другими народами».

Зеленко заверила, что «дружеские и партнерские отношения» Украины с Польшей и Израилем «является самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить». Она призвала «предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях». В частности, речь идет об «исторической памяти».

По ее словам, «цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших». Она предложила оставить «дискуссии в этой сфере» историкам и экспертам, «а не политикам».

Сама Украина при этом активно проводит так называемую декоммунизацию.

Напомним, послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили беспокойство чествованием на Украине памяти деятелей ОУН*-УПА*.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД