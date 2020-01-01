Украинские националисты устроили в Киеве факельное шествие в честь Бандеры

По случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России) Степана Бандеры сторонники праворадикальных организаций провели в центре Киева факельный марш.

Шествие началось в парке Шевченко, откуда под бой барабанов и с зажженными факелами колонна двинулась в сторону площади Независимости. Участники, в числе которых были представители партии «Свобода» и радикалы «Правого сектора*» (организация запрещена в России), пронесли длинное полотно в цветах флага Украины, а также черно-красные флаги националистов. «Одна нация – одна Украина!», «Наша земля – наши герои!» – скандировали в колонне, которую сопровождали наряды полиции и Нацгвардии, передает ТАСС.

Возле здания администрации Киева, на фасаде которого вывесили большой портрет идеолога украинских националистов, позже состоялся митинг. Перед собравшимися выступили лидеры «Свободы» Олег Тягнибок и Андрей Ильенко.

По информации наблюдателей, в марше приняли участие около 1 тыс. человек.

Аналогичные факельные шествия и митинги также прошли в ряде городов на западе Украины.

Напомним, в октябре минувшего года МИД России призвал ООН и ОБСЕ дать оценку шествиям неонацистов в Киеве.

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