Польша и Израиль обеспокоились чествованием ОУН-УПА на Украине

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили беспокойство чествованием на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в РФ).

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», – передает РИА «Новости» текст совместного заявления польского и израильского дипломатов.

Послы напомнили, что 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.

Кроме того, как сказано в заявлении, ранее Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение госсредств в 2020 году в память «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем «расистской теории украинской расы».

Послы подчеркнули, что правительства Польши и Израиля предпринимают усилия, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев в разных странах, а также предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.

Напомним, 1 января по случаю 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры сторонники праворадикальных организаций провели в центре Киева факельный марш.