Взгляд
16 марта, суббота  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
Разделы

Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
Перейти а раздел…

Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк, и с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
Перейти а раздел…

Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев

    Рекорды и достижения русских женщин

      Перейти а раздел…

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Умерла Юлия Началова
            Дальность действия российского ослепляющего оружия решили увеличитьУроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»Столицу Гипербореи строят в России«Желтые жилеты» подожгли здание в Париже, много пострадавших
            СМИ опубликовали отчет о смерти Лесина в СШАПорошенко нахамил заявившему о бедности пенсионеруСобрание свердловского обкома КПРФ закончилось скандаломСобчак рассказала, зачем сделала пластическую операцию
            Москаль вырвал фото Шария, которое пытались передать ПорошенкоСвидетельница по делу Берлускони умерла от радиоактивного отравленияБлогеры возмутились поведением Киркорова и Баскова в ТашкентеВ Сети отреагировали на украинское предложение взять россиян в рабство

            «должны заблокировать»


            Евродепутат раскрыл возможности по борьбе с «Северным потоком – 2»

            взрослые люди


            Собчак назвала причины разрыва с Виторганом

            деньги не пахнут


            Гришковец рассказал о предательстве Шнурова

            Видео

            братья по оружию


            Американские военные справили нужду на главный памятник Латвии

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            «такой «маньяк»


            Беглый украинский депутат рассказал о нездоровой страсти Порошенко

            боевая авиация


            Россия вернула в Сирию штурмовики

            «агрессивные действия»


            В США заявили о победе России в санкционной войне

            мировой гегемон


            Ирина Алкснис: Мир на глазах теряет «американскую мечту»

            Лишний вес


            Анна Долгарева: В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

            Закат Европы


            Игорь Мальцев: Тень нацизма встает в Германии в полный рост

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществе   16 марта 2019, 19:10
            Фото: UA1/YouTube
            Текст: Дмитрий Бавырин

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк, и с такими людьми надо бороться совсем другими методами.

            О директоре Украинского института национальной памяти Владимире Вятровиче в России пишут и говорят мало – в украинском политикуме в достатке скандальных персонажей уровнем повыше, чем этот львовский «историк». Меж тем, человек он во многом уникальный и чрезвычайно влиятельный. Данная ему власть не только определяет будущее Украины – она меняет её прошлое.

            В свое время президент Виктор Ющенко поставил перед украинскими историками новой волны четкую политическую задачу – максимально возможным образом обелить ОУН* и УПА*. Для украинского нацбилдинга были необходимы герои, а активное участие украинских националистов в этнических чистках делало их «героизм» уязвимым для критики.

            Дело не в том, что современные украинские националисты так уж переживают за чувства поляков или евреев – с их активным уничтожением в первой половине XX они вполне готовы смириться и даже всячески его оправдывать. Дело в понимании того, что позиция «ну убивали, ну и ладно» в Европе XXI века неприемлема. Это равнозначно оправданию или отрицанию Холокоста, в котором украинские националисты, кстати, приняли активное участие.

            Поэтому украинскими историками новой волны был выбран третий путь – не отрицать этнические чистки на Украине и не оправдывать их сверх меры, а отвергать участие в них ОУН, УПА, дивизии «Галичина» – и далее по списку. Вместо конкретных лиц и членов конкретных организации погромы и массовые убийства списывались на безликие крестьянские массы, науськанные гитлеровской пропагандой, страдающие от советской власти и действующие в режиме постоянного террора со стороны поляков.

            Но оставались документы, доказывающие обратное. Это обстоятельство также учли. Те бумаги, что так или иначе исходили от советской власти, объявлялись заведомой ложью и пропагандой, невозможной для рассмотрения. Этот прием украинские националисты уже применяли в Комиссии о военных преступниках в Канаде, сформированной в середине 1980-х для выявления укрывшихся в стране нацистов. Тогда они предложили не принимать в расчет никакие доказательства – документы и свидетельские показания с территории СССР (то есть места совершения большинства преступлений) как априори фальшивые.

            С документами, исходящими от историков из стран Запада, поступали еще проще – их не замечали без объяснения причин.

            Игнорировали в собственных работах, не включали в подборки и сборники, не удостаивали ответом критические статьи в журналах, прямо указывающие на упущенные документальные факты. То есть решение задачи всегда подгонялось под результат, а результат был един: ОУН, УПА и другие организации националистов – это борцы за свободу и демократию, не запачкавшие своих рук в крови гражданского населения.

            Можно смело утверждать, что Владимир Вятрович был рожден именно для такого подхода к исторической науке. Его академический интерес как исследователя в широком смысле – украинские националисты XX века, в узком – их героизация в одном случае и защита от обвинений в военных преступлениях в другой, как это делал бы наемный адвокат. Собственно, его кандидатская диссертация посвящена попыткам доказать то, что зарубежные карательные рейды украинских наци – это их попытки организовать демократические революции для освобождения порабощенных народов Восточной Европы. То есть они не просто герои украинского народа, но и благодетели для всех соседних.

            В общем, назвать Вятровича историком в строгом смысле слова нельзя – он политический пропагандист. Но это, к сожалению, лишь половина беды. Значительная часть трудового пути львовянина была посвящена работе с архивами – он занимается этим сейчас (как директор Института нацпамяти), он занимался этим в 2008-2010 годах как руководитель отраслевого государственного архива главной спецслужбы Украины – СБУ. Так деятельность украинских историков новой волны обрела новое направления – подлог и фальсификация.

            После Евромайдана Верховная рада торжественно рассекретила архивы КГБ УССР, чтобы «открыть людям правду». В реальности это стало открытием дверей для Вятровича с его политикой направленной фальсификации. Такую фальсификацию можно условно разделить на два вида.

            В одном случае документы, доказывающие преступления тех или иных националистов, при архивировании и оцифровывании заменялись подделками. Подделывал их не сам Вятрович (по крайне мере, об этом ничего не известно), как правило, подделки принадлежали самим фигурантам – и историческому сообществу было известно, что это именно подделки. В качестве примера можно привести Ярослава Стецько: в годы войны он способствовал этническим чисткам, а уже после войны, будучи главой ОУН в эмиграции, задним числом издавал бумаги о том, как препятствовал преследованию евреев.

            В другом случае из документов при цифровом архивировании исчезали фразы, абзацы, целые страницы – всё то, что свидетельствовало не в пользу националистов. Велик риск того, что оригиналы многих документов Вятрович просто уничтожал – это в его стиле.

            Теперь российский СК возбудил против этого человека уголовное дело за реабилитацию нацизма. «Вятрович, используя служебное положение, с 12 ноября 2014 года и по настоящее время совершает систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран», – заявили в ведомстве.

            Тут необходимо некоторое пояснение. Нюрнбергский трибунал не судил украинских военных преступников, как не судил, например, и латышских. Вопрос суда над ними СССР не стал отдавать на аутсорс, занявшись своими коллаборационистами «по месту прописки». Единственное исключение – дивизии СС «Галичина», признанная преступной организацией вкупе с остальными дивизиями СС. То, что Вятрович пытался и пытается изобразить западенских эсэсовцев белыми и пушистыми, сомнений не вызывает – это не просто его работа, это его миссия.

            А вот полезность такой меры, как уголовное дело со стороны СК РФ, выглядит сомнительно. Деятельность Вятровича по обелению карателей происходила не в России и не имела отношения к России. Добраться до него представители СК могут разве что на танке (есть в РФ сторонники и такой меры), а сам он на территории России появиться не может, следовательно, не может быть допрошен и арестован. Вятровичу въезд в нашу страну запрещен дважды: несколько лет назад его официально признали «персоной нон-грата» (то же самое, кстати, сделали в Польше), а относительно недавно историка-фальсификатора внесли в санкционный список, что также подразумевает заморозку активов на территории страны.

            Американцы тоже пытаются распространить свою систему права на весь белый свет (за что Москва их последовательно критикует), но у них хотя бы успехи есть и даже заложники вроде топ-менеджеров транснациональных корпораций. А уголовное дело на гражданина другой страны, которого нельзя арестовать просто по определению, - это какой-то ляп.

            С таким же успехом можно заводить дела на политиков из Юго-Восточной Азии, которые периодически хвалят Гитлера (например, на президента Филиппин и нового «друга России» Родриго Дутерте). Для европейских ушей подобное – дикость. Но происходит она не потому, что те же филиппинцы как-то особенно не любят евреев, просто бесноватого фюрера там воспринимают иначе – как сильного лидера, который «поднял страну с колен» и наказал ее обидчиков.

            Если уж бороться с Вятровичем, нужно заходить совсем с другой стороны – с гуманитарной.

            У этого человека отвратительная репутация в научном историческом сообществе. Его регулярно и обоснованно обвиняют в подлогах, фальсификациях и махинациях с архивами. На эту тему высказались, кажется, все профильные специалисты, занимающиеся историей Украины XX века.

            И речь идет не только о российских, польских и израильских историках, но и об американцах и канадцах украинского происхождения (например, Джон-Пол Химка и Марк Царинник). Эта группа людей науки зачастую относится к украинским коллаборационистам и национальным движениям с определенной приязнью, но фальсификации Вятровича – это чересчур даже для них.

            Исходя из этого, борьба с Вятровичем и его фокусами должна происходить, прежде всего, на поле исторической науки, а не уголовного производства. В том числе – по международной линии, поскольку этот человек нажил себе врагов даже на Западе и даже среди бывших соотечественников – настолько беспардонны его методы.

            Но пока что с Вятровичем воюют в основном поляки и израильтяне. А большинство российских архивов по-прежнему засекречены, что препятствует работе историков по противостоянию подлогам и фальсификациям, на которых теперь строится история независимой Украины.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............