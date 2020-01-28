О чем забыли сказать на форуме Холокоста в Польше

Что забыли сказать на форуме Холокоста в Польше?

Что украинские националисты приняли участие в нападении на Польшу в рядах немецкой армии в 1939 году.

Что в сентябре 1939 немцы освободили руководство ОУН*, которое с помощью и на деньги нацистов начало готовиться к вторжению в СССР.

Что были подготовлены идеологическая и практическая база, а также сотни и тысячи членов вспомогательных групп ОУН, которые войдя вместе с немцами в Украину приняли активное участие в погромах и массовых убийствах евреев.

Что в западных областях Украины (где евреи не успели эвакуироваться, и где влияние ОУН было особенно высоко) были уничтожены до 99% евреев.

Что целью ОУН Бандеры и Мельника была Украина – свободная от всех не-украинцев, а именно от евреев, поляков и русских.

Что без массового соучастия и энтузиазма населения, без добровольного сотрудничества, без украинской вспомогательной полиции такой высокий процент уничтожения был бы невозможен.

Что украинские националисты во многих случаях были членами и контролировали подразделения вспомогательной полиции, которая после поражения немцев под Сталинградом перешла в УПА*.

Что крупнейшей операцией УПА было массовое убийство десятков тысяч мирных поляков на Западной Украине – невиданное по масштабу (после Холокоста) преступление.

Что две с половиной тысячи праведников мира в Украине – это люди разных национальностей и вероисповеданий, и что это один праведник на 20 тысяч человек.

Что Польша вступила, а Украина отказывается вступить в Международный альянс памяти Холокоста.

Источник: Блог Эдуарда Долинского



