Польша заявила о «победе в историческом споре» с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией», и призвал нормализовать отношения между странами.

«Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось», – заявил он, передает РИА «Новости».

Чапутович отметил, что «выступление президента Владимира Путина в Яд Вашем (во время всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме) было как-то не особенно антипольским». «Теперь мы должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи», – заявил глава МИД Польши.

В прошлом году Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую тоталитарные режимы.

Также Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано.

Кроме того, Чапутович заявил, что Польша может занять в Европейском союзе место Великобритании. «Союз будет меньше с точки зрения численности населения, экономического потенциала, военной силы и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании», – сказал Чапутович.

Он считает, что начинающийся в понедельник визит в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона после Brexit «также символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании». «Я думаю, что роль Польши в Союзе будет расти, хотя это уже не будет тот же Союз», – добавил министр.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, говоря о перспективе членства Украины в ЕС, заявил, что когда одна страна выходит из союза, возможно, для другой время туда войти.