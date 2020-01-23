Украина захотела заменить Британию в ЕС

Одна страна выходит из ЕС, возможно, другой время туда войти, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, вопрос заключается не в сроках вступления в ЕС, а в статусе Украины в Евросоюзе, в отношении к ней других стран Европы.

«Отношение как к мощному, равноправному игроку, стране, которую уважают, стране, на которую не смотрят сверху вниз», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению президента Украины, «сейчас очень удобный момент», ведь «одна большая страна сделала exit (выход)». Зеленский предположил, что для Украины, возможно, «настало время сделать enter (вход)».

Напомним, Зеленский захотел сделать Украину лидером в Восточной и Центральной Европе.

Глава британского правительства Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Великобритания выйдет из ЕС 31 января.

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