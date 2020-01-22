Зеленский решил сделать Украину лидером в Восточной и Центральной Европе

Задача Украины – стать лидером в Восточной и Центральной Европе, о таких планах заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы программируем себя на позитивные мыcли, на амбициозные задачи – стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Нет ничего невозможного», – цитирует Зеленского ТАСС.

Пятидесятый Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 21 по 24 января.

Ранее глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что не поедет на следующий форум в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы решат не вкладываться в Украину.