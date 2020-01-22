Украинцы пригрозили не ездить больше в Давос

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы решат не вкладываться в Украину.

Об этом Арахамия заявил телеканалу NewsOne, находясь в Давосе, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «если с этого (форума в Давосе) будут получаться хотя бы два-три инвестиционных проекта на 100-200 млн долларов, то оно того стоит, а если нет, то я на следующий год просто не поеду».

Напомним, с 21 по 24 января проходит юбилейный, пятидесятый по счету Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Деловая программа форума насчитывает около 400 сессий, на которых выступят более 600 спикеров. В среду запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД