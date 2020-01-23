Джонсон обещал вывести Британию из ЕС 31 января

Возглавляющий кабмин Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что страна выйдет из ЕС 31 января.

В среду обе палаты британского парламента поддержали законопроект о Brexit, подготовленный кабмином. Палата лордов при этом предлагала ряд поправок, но Палата общин их отвергла.

Теперь документ должен получить формальное одобрение королевы Елизаветы II, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Кроме того, соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС должно быть ратифицировано Европарламентом.

Джонсон, комментируя решение парламента, заявил: «Это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января». После этого королевство, по его словам, продолжит движение «вперед как единое целое».

Премьер признал, что «временами казалось, что никогда» Лондон «не пересечет финишную черту Brexit». Однако «наконец-то это получилось», сказал глава правительства, призвав к примирению между сторонниками и противниками Brexit.

В декабре Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.