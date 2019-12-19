Путин назвал неприемлемым приравнивании коммунизма к нацизму

Президент Владимир Путин назвал решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным.

«Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – неприемлемо», – заявил Путин, назвав это верхом цинизма.

Путин также пообещал написать статью на тему Второй мировой войны. Он отметил, что когда читает исторические документы, становится очевидно, кто поддерживал нацистов, а кто нет. Так, президент отметил, что Иосиф Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером, в отличие от других стран, передает РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией пакт о ненападении. В частности, президент напомнил о разделе Чехословакии между Германией, Великобританией и Францией, а также указал, что СССР призывал создать антигитлеровский фронт.

Президент Владимир Путин проводит традиционную 15-ю по счету большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.