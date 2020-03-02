Суд в Польше отправил на пересмотр дело об уничтожении могил советских солдат

Суд в Польше направил на новое рассмотрение дело об уничтожении могил советских солдат в городе Тшчанка на северо-западе страны.

В понедельник в Тшчанке впервые прошел судебный процесс, касающийся уничтожения захоронения красноармейцев. Несколько лет назад в городе был снесен мавзолей, установленный на месте братской могилы советских солдат. По данным польских поисковиков, там были захоронены останки 56 красноармейцев, 17 из которых были идентифицированы.

Общественная организация «Курск» направила заявление в прокуратуру о незаконности уничтожения захоронения. Прокуратура отказалась начать расследование, позже это решение было обжаловано организацией в суде.

Постановление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено судьей Марчином Мачковским. «Отменить обжалованное постановление и передать прокуратуре в Тшчанке для нового рассмотрения», – приводит решение суда РИА «Новости». Суд также признал обоснованность жалобы истца.

Истцом выступил Гглава общественной организации «Курск» Ежи Тыц, он назвал вынесенное решение победой. «Судья взял нашу сторону. Он сказал, что мы правы. Он сказал, что прокурор ничего не сделал для того, чтобы постараться выяснить все обстоятельства. Он сразу принял решение дело закрыть. Но ему это не удалось. Я очень доволен решением, и я теперь верю, что в Тшчанке есть независимый и справедливый суд, и сейчас прокуратуре уже будет не так легко», – подчеркнул он.

Тыц добавил, что его организация будет добиваться уголовного преследования виновных в разрушении мавзолея и уничтожении захоронений. «Мы этого добьемся потому, что есть факты», – отметил он.

Напомним, польские власти приступили к ликвидации мавзолея на братской могиле воинов Красной Армии в городе Тшчанка осенью 2017 года. Посольство России в Польше тогда выразило протест по поводу ликвидации мавзолея, а в МИД России назвали уничтожение захоронений воинов кощунственным. В Минобороны отметили, что снос производился «без уведомления и согласия российской стороны».