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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
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    Латышские легионеры СС испугались возмездия России

    Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС    17 сентября 2020, 13:22
    Фото: Оксана Джадан/РИА Новости
    Текст: Андрей Винников

    Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.

    Переполох начался с заявления, сделанного главой организации «Ястребы Даугавы» Андрейса Межмалиса на страницах издания Neatkariga Rita Avize (NRA).

    Данную организацию в послевоенные годы сколотили бывшие члены латышского легиона «Ваффен СС», бежавшие на Запад. «В условиях холодной войны они стали одной из наиболее массовых латышских эмигрантских организаций, а после распада СССР – инструментом «мягкой силы» Латвийской Республики. Дети и внуки «ястребов», служившие в армии и государственных органах западных стран, обеспечивали продвижение необходимых Латвии идей и проектов. Власти Латвии, в свою очередь, неизменно поддерживали организацию, в том числе и финансово», – рассказывает российский историк Александр Дюков.

    Престарелые ветераны «Ваффен СС» получают пенсии от латвийского министерства обороны и награды из рук глав государства, а МИД страны фактически курировал их деятельность.

    «В частности, в США этим занимался советник латвийского посольства в Вашингтоне Юрис Пекалис. А во время официального визита в Канаду министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич нашел время встретиться с членами канадского отделения «ястребов», в том числе с легионером Лаймондсом Озолсом», – рассказывает Дюков.

    Одним из основателей «ястребов» являлся Янис Цирулис, один из участников массовых убийств мирного населения близ деревни Жестяная Горка в Новгородской области. В документах КГБ СССР из дела 1968 года говорится, что Цирулис лично пытал и казнил не только пленных красноармейцев, но и мирных жителей. Так, зимой 1941–1942 годов он участвовал в расстреле Натальи Федоровой, Симона Буйча и Анатолия Федорова из деревни Дубровка. «Тогда же Цирулис жестоко истязал дочь расстрелянной Федоровой Н.Ф. – Бакланову Клавдию Васильевну», – говорится в отчете начальника следственной группы управления КГБ по Новгородской области.

    Но вернемся к заявлению Межмалиса, которого встревожили два эпизода, имевших место на территории Англии и США. Сотрудники российских информационных агентств РИА «Новости» и Sputnik попытались поговорить с бывшими легионерами, чтобы узнать их мнение о событиях прошлого и своей роли в них. Они, по словам Межмалиса, «оставляли свои транспортные средства подальше от мест проживания латышских легионеров – предположительно для того, чтобы люди не заметили дипломатические номера».

    Как пишет NRA, бывшие легионеры очень обеспокоены: в отношении некоторых из них в России ведется расследование о возможном участии в военных преступлениях на территории РФ.

    В частности, в прошлом году прокуратура начала дело о событиях в Жестяной Горке, где латышские приспешники нацистов в массовых количествах уничтожали мирных жителей. В ходе майских раскопок могильника были извлечены сорок два скелета с пулевыми отверстиями в затылках, в том числе три детских. Поисковики заявили, что в ямах могут находиться останки свыше трех тысяч советских мирных граждан. Все они были застрелены из автоматов и винтовок или заколоты холодным оружием в 1941–1943 годах.

    В августе управление ФСБ по Новгородской области опубликовало составленный еще в 1967 году список карателей, причастных к убийствам в Жестяной Горке и селе Черное. В некоторых документах СС и СД, которые удалось обнаружить, указывались только имя и национальность (например, «Бруно, латыш»), изредка звание. Тем не менее многие палачи были названы: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, Николай Крумин, Порфирий Беляев, Харийс Лиепиньш, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Артур Кривиньш, Бруно Загерс и другие.

    В самой Латвии историки доказывают, что легионеры были задействованы только в военных, а не в карательных операциях. При этом замалчивается тот факт, что в легион вступили многие бывшие члены полицейских батальонов, руки которых по локоть в крови мирных жителей.

    В Российском государственном военном архиве хранятся документы, в которых рассказывается о преступлениях роты жандармерии, организационно входившей в штат 19-й латышской дивизии войск СС, на территории Ленинградской и Новгородской областей. 18 декабря 1943 года в деревне Заля-Гора ими было расстреляно около 250 мирных жителей. В начале января 1944 года подразделение участвовало в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области. 21 января в деревне Глухая были заперты в сарае и расстреляны из пулеметов около 200 человек.

    Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года личный состав 19-й латышской дивизии войск СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было уничтожено 23 деревни, в тринадцати из них расстреляно до 1300 человек.

    Приводятся и примеры зверского отношения латышских легионеров СС и к военнопленным.

    Со своей стороны, российские историки Александр Дюков и Владимир Симиндей 16 марта (в Латвии это традиционный, хоть и неофициальный день памяти легионеров) представили в московском офисе МИА «Россия сегодня» доклад под названием «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов латышского легиона СС, которые еще живы».

    По словам руководителя исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимира Симиндея, всего в разных странах мира могут проживать более трехсот бывших латышских легионеров СС, абсолютное большинство – за пределами Латвии. 96 названных фамилий – это те, кого удалось разыскать и идентифицировать, сверив информацию по различным базам данных и проследив их упоминание в латвийских и эмигрантских СМИ. Они обещают продолжить работу по деанонимизации легионеров СС и просят о помощи журналистов, исследователей и просто неравнодушных лиц, обладающих информацией на этот счет.

    Историк подчеркивает, что некоторые из легионеров до того, как попасть в ряды 15-й или 19-й латышских дивизий войск «Ваффен СС», еще в 1941-1942 годах поступили добровольцами в полицию «самоохраны», в латышскую вспомогательную полицию безопасности СД или в латышские полицейские батальоны – подразделения коллаборационистов, уничтожавших евреев, военнопленных, партизан. Именно они участвовали в массовых убийствах и угоне мирных жителей белорусских и русских деревень в ходе масштабных антипартизанских карательных акций 1943 года.

    Как жалуется Андрейс Межмалис, сейчас эти «седые солдаты» не чувствуют себя в безопасности даже в Австралии, о чем пишут ему в письмах.

    «Латышскому легионеру нельзя пришить ни одного преступления, потому что латыши были мобилизованы оккупационной властью», – уверяет Межмалис. Он призывает противостоять «наводнению российской лжи» и не пускать «подосланных Кремлем журналистов» на порог своего дома.

    Беспокойство легионеров легко объяснимо. Под суд они, скорее всего, все-таки не попадут, но информация об их «подвигах» станет достоянием общественности и, что важнее, их собственных родственников.

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