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6 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Почему Латвия похвасталась советским прошлым

Ранее Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспортаФото: Ян Тихонов/РИА «Новости»
«Мы были донорами денег в СССР. Это свидетельствует о нашей силе». К такому выводу пришел латвийский министр юстиции Янис Борданс, намереваясь добиться от России возмещения убытков за годы «советской оккупации». По мнению экспертов, Борданс неосознанно отметил заслуги СССР в развитии Советской Латвии, но насколько обоснованы его слова о «донорстве»? Подробности...
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              Почему Латвия похвасталась советским прошлым

              Ранее Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспорта   6 мая 2020, 14:00
              Фото: Ян Тихонов/РИА «Новости»
              Текст: Иван Абакумов

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              «Мы были донорами денег в СССР. Это свидетельствует о нашей силе». К такому выводу пришел латвийский министр юстиции Янис Борданс, намереваясь добиться от России возмещения убытков за годы «советской оккупации». По мнению экспертов, Борданс неосознанно отметил заслуги СССР в развитии Советской Латвии, но насколько обоснованы его слова о «донорстве»?

              Накануне министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвийская ССР являлась донором денег в СССР и отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет Советского Союза.

              Согласно подсчетам политика, во время нахождения в составе СССР прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30–48% своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был именно 48%. «Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», – приводит слова Борданса «Sputnik Латвия».

              Поводом для таких заявлений стало намерение правительственной комиссии по подсчету ущерба от «советской оккупации» обобщить опыт международных организаций, чтобы выработать методику исчисления убытков.

              Согласно планам, представленным латвийскому кабмину, комиссия планирует провести анализ бюджетных расходов Латвийской ССР и СССР за период с 1946 по 1960 год, а также попытаться оценить результаты планирования, организации и управления народным хозяйством ЛатССР.

              Отметим, что Борданс не впервые выступает с такими утверждениями. Например, в прошлом году он заявлял: «Вопросы, связанные с последствиями оккупации, нельзя забыть и отложить в сторону. Уже проведено много исследований ущерба, который советская оккупация нанесла народному хозяйству и промышленности, а также окружающей среде. Но Россия все еще продолжает распространять ложь и дезинформацию о том, что балтийские страны в советское время от СССР получили больше, чем дали».

              Впрочем, пока Борданс собирается подсчитывать убытки – в России уже давно подсчитали доходы Латвии в советский период. Например, если в целом по СССР национальный доход в расчете на душу населения в 1956 году составлял 535 рублей, то в Латвии он находился на уровне 647 рублей. В 1961 году средний доход в Латвии вырос до 717 рублей, в то время как в РСФСР – до 598 рублей, а на Украине – до 559 рублей.

              Еще более показательным является отрывок из книги экономиста Эрнеста Буйвида «Латвийский путь: к новому кризису»: «Где Латвия находилась в экономическом мире двадцать лет назад, когда включилась в перестройку? Посмотрим экономическую статистику тех лет. Вот любимый показатель всех наших правительств – ВВП, валовой внутренний продукт, он включает сумму всего, что производится в стране. Латвия – 6265 долларов на душу населения, ФРГ – 10 709 долларов, Италия – 7425 долларов, Ирландия, наша сегодняшняя мечта и образец, – 5225 долларов, на 20% меньше Латвии». 

              Согласно приведенной в книге Буйвида информации, промышленность Латвии в то время производила в год: радиоприемников – 1567 тысяч, автобусов – 17 тысяч, магнитофонов – 100 тысяч, доильных установок – 22 тысячи, стиральных машин – 570 тысяч, бумаги – 107 тысяч тонн, мопедов – 175 тысяч, роялей и пианино – 2500, промышленных роботов – 2546, телефонов – 2,82 миллиона, пассажирских вагонов – 539, дизелей – 6200, полупроводниковых микросхем и приборов – 80 миллионов, целлюлозы – 35 тысяч тонн.

              «Население расходовало на жилье, отопление и коммунальные платежи лишь 2,5% своих доходов – в восемь раз меньше, чем в такой любимой нами теперь стране, как Великобритания, и в пять раз меньше, чем на алкоголь и табак», – подчеркивает экономист. «Жителям нынешней Латвии все это может показаться нереальностью, сказкой: крупную промышленность давным-давно порезали на металл, а численность населения снизилась с почти 2,7 млн (на начало 90-х) до нынешних 1,8 млн человек. Прогнозы гласят, что к 2030 году в Латвии останется всего 1,7 млн человек, а к 2050 году – 1,52 млн», – отмечала ранее газета ВЗГЛЯД.

              «Таким образом, Борданс в своем заявлении просто похвастался мощью Латвии в составе СССР. Возможно, сам того не осознавая. При этом он традиционно перевернул с ног на голову вполне очевидные факты»,

              – заявил газете ВЗГЛЯД латвийский публицист и правозащитник Владимир Линдерман.

              «Совершенно очевидно, что за работой комиссии историков, которая подсчитывает так называемые убытки от советской оккупации, ничего не последует. Это напоминает роман «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, где автор критиковал современников, называя их обществом «счетоводов и лавочников». При этом все годы своей независимости Латвия живет с распродажи советского наследия», – пояснил Линдерман.

              Эксперт напомнил, что Прибалтика в целом и Латвия в частности были витриной советского государства. «Сюда вбухивалось колоссальное количество ресурсов. Например, когда создавался Рижский политехнический институт (РПИ), сюда прислали целую группу профессоров из Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, которые сформировали здесь научно-преподавательскую школу. И так практически во всех отраслях», – заметил собеседник.

              «Конечно, вклад латышского населения в достижения страны неоспорим, но он обеспечен огромными вложениями СССР: кадровыми, финансовыми, промышленными. Благодаря этому Латвия стала образцовой республикой. А сейчас страна превратилась в глухую провинцию Европы. Потому, думаю, над словами Борданса смеются даже его коллеги», – предположил Линдерман.

              В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уличил министра юстиции Латвии в нежелании объяснить, как и благодаря чему Латвия из «бедной сельскохозяйственной страны» превратилась в республику с развитой промышленностью.

              «СССР развивал в Латвии железнодорожное и радиотехническое производство. Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспорта. Через Вентспилс шли на экспорт большие объемы советской нефти. Юрмала наравне с Сочи и Крымом была крупнейшим советским курортом. А сейчас все опустело»,

              – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

              «Кроме того, Борданс умалчивает о причинах деиндустриализации современной Латвии. Закрыты практически все советские производства, но на их месте ничего нового не построили. Как следствие – высокий уровень эмиграции из страны и деградация экономики», – заметил собеседник.

              Что касается попыток требовать от России оплаты «убытков» – они нужны лишь для формирования хоть какой-то повестки дня внутри страны, считает сенатор. «Латвия вступила в НАТО и ЕС, но ее жизнь от этого лучше не стала. Потому власти страны требуют какие-то деньги от России. Но если мы соотнесем те счета, которые Рига выставляет Москве, с теми средствами, которые были вложены в развитие страны – Латвия окажется у нас в должниках», – резюмировал Пушков.

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