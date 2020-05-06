Эксперт оценил заявление властей Латвии о «донорстве для СССР»

«Вклад латышского населения в достижения страны неоспорим, но он обеспечен огромными вложениями СССР: кадровыми, финансовыми, промышленными. А сейчас страна превратилась в глухую провинцию Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД латвийский публицист Владимир Линдерман. Так он прокомментировал заявление министра юстиции Латвии Яниса Борданса, о том, что республика была «донором для СССР».

«Можно сказать, что в своем заявлении Борданс похвастался мощью Латвии в составе СССР, причем сам того не осознавая, – сказал латвийский политический активист и публицист Владимир Линдерман. – При этом он традиционно перевернул с ног на голову вполне очевидные факты».

«Попытки поставить Россию на деньги длятся уже десятки лет, – напомнил собеседник. – Периодически политики из правящей коалиции заостряют эту тему, чтобы подбавить этакого антироссийского драйва в повестку. Тем более Борданс – представитель радикального крыла латышских националистов, которые постоянно борются между собой за голоса соответствующего электората».

«Совершенно очевидно, что за работой комиссии историков, которая подсчитывает так называемые «убытки от советской оккупации», ничего не последует. Это напоминает роман «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, где автор критиковал современников, называя их обществом «счетоводов и лавочников». При этом все годы своей независимости Латвия живет с распродажи советского наследия», – пояснил Линдерман.

«Прибалтика была витриной советского государства. Сюда вбухивалось колоссальное количество ресурсов. Например, когда создавался Рижский политехнический институт (РПИ), сюда прислали целую группу профессоров из Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, которые сформировали здесь научно-преподавательскую школу. И так практически во всех отраслях», – заметил эксперт.

«Таким образом вклад латышского населения в достижения страны неоспорим, но он обеспечен огромными вложениями СССР: кадровыми, финансовыми, промышленными. Благодаря этому Латвия стала образцовой республикой. А сейчас страна превратилась в глухую провинцию Европы. Потому, думаю, над словами Борданса смеются даже его коллеги», – резюмировал Линдерман.

Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвийская ССР являлась донором денег в СССР и отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет Советского Союза.

Согласно подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30–48 процентов своих бюджетов. В случае ЛатССР этот показатель был именно 48 процентов – почти половина от ее бюджета, добавил министр.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», – приводит слова Борданса «Sputnik Латвия».

Согласно сообщению, латвийская комиссия по подсчету ущерба от «советской оккупации» в 2020 году планирует обобщить опыт международных организаций и выработать методику исчисления «убытков». В 2020 году на работу комиссии выделили более 35 тыс. евро.

Напомним, в ноябре 2019 года Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения «ущерба», якобы причиненного республикам так называемой советской оккупацией.