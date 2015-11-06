Сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики

Страны Прибалтики возобновили переговоры о том, как совместно стребовать с России «компенсацию» за годы «советской оккупации». На днях по этому поводу состоялась конференция в Риге. Там прозвучали заявления, что это не Советский Союз вкладывался в республики Прибалтики. Нет, наоборот, это Прибалтика содержала СССР! Как же было на самом деле?

Министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии уже не раз делали совместные заявления на этот счет, и вот они снова повторили: надо, надо добиваться «компенсации» от России. В частности, глава эстонского минюста Урмас Рейнсалу с пафосом указал: «Отрицание права потребовать компенсации убытков можно рассматривать как отрицание самой оккупации и нанесенного ею ущерба. Поэтому мы не можем отказаться от этого требования».

Его латвийский коллега Янис Борданс подхватил: «Вопросы, связанные с последствиями оккупации, нельзя забыть и отложить в сторону. Уже проведено много исследований ущерба, которые советская оккупация нанесла народному хозяйству и промышленности, а также окружающей среде. Но Россия все еще продолжает распространять ложь и дезинформацию о том, что балтийские страны в советское время от СССР получили больше, чем дали».

Глава литовского минюста Эльвинас Янкявичюс полностью солидаризировался с коллегами. «Задача стран Балтии – не только подсчитать убытки, но и прояснить международно-правовые аспекты. Так можно будет лучше понять связанные с оккупацией события – и тем самым протянуть руку помощи будущим поколениям. Необходимо продолжать всестороннюю оценку причиненного ущерба и стараться добиться исторической справедливости – в частности, ответственности России как правопреемницы СССР за нанесенные им убытки», – подчеркнул Янкявичюс. Глава литовского минюста призвал к «расширению сотрудничества в области правовых исследований», так как, на его взгляд, «эксперты по международному праву могли бы эффективнее консультировать правительства балтийских республик по конкретным мерам, которые можно было бы применить для возмещения ущерба».

Помимо министров на конференции в Риге выступил и ряд «экспертов», представивших сделанные ими расчеты величины сумм, которые, по их мнению, можно потребовать у РФ. В частности, еще в сентябре 2018-го представители вильнюсского Центра геноцида и сопротивления литовского народа выступили с сенсационным заявлением. Они утверждают, что Литва была финансовым донором СССР, а не иждивенкой! Сотрудники учреждения уверяют, что только в 1948 году из Литвы в Москву перевели более 1,5 млрд рублей.

По словам сотрудницы центра Виды Комичене, деньги из Литвы советские власти использовали на финансирование лесохозяйственной, бумажной, пищевой, мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, текстильной промышленности СССР, геологии и различных министерств.

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Выступили на конференции и другие «специалисты» по «оккупации». Ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш тоже утверждает, что Латвия на самом деле выплачивала Советскому Союзу огромные налоги и только ничтожную часть получала в виде дотаций обратно. «Те деньги, которые другие нормальные цивилизованные страны могли инвестировать в социальную политику, в своих жителей, фактически выводились за рубеж или вкладывались в военно-промышленный комплекс», – уверяет Круминьш.

Он еще в 2016 году объявил, что обнаружил папку, в которой указаны платежи, перечислявшиеся Латвийской ССР в общую советскую кассу. По его словам, разница между отданными и полученными средствами составила 15,9 млрд рублей – не в пользу Латвии. «О периоде советской оккупации по-прежнему ходит много мифов. Результаты моего исследования показывают, что режим СССР проводил в отношении нас настоящую политику колониализма: территория и ее жители безжалостно эксплуатировались, а тех, кто не подчинялся, сурово наказывали. Утверждения, что в послевоенные годы сюда шло много инвестиций, – это полная чушь, мои исследования доказывают полностью обратное», – говорит ректор.

«Я рад, что ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш провел исследование о финансовых отношениях оккупированной Латвии с советской Москвой. Одной из причин того, что Россия не хочет признавать оккупацию Латвии и стран Балтии, является то, что нашу страну разграбили под руководством СССР», – подхватил евродепутат Артис Пабрикс (ныне министр обороны Латвии).

185 миллиардов! Нет, 300!

Латвийские эксперты утверждают, что в годы «советской оккупации» сократилась средняя продолжительность жизни латышей, серьезно изменился национальный состав жителей, был причинен огромный урон природе, а прибалтийские страны потеряли от 20 до 30 процентов коренных жителей. В апреле 2016 года представитель действующей в этой стране уже много лет «Комиссии по подсчету ущерба от оккупации» Рута Паздере заявила прессе, что она с коллегами насчитала сумму ущерба в 185 миллиардов евро.

Через несколько дней Пайдере, впрочем, разъяснила, что эта цифра касается только экономики, а ущерб был нанесен также демографии и окружающей среде Латвии. По мнению Паздере, в общем потери можно оценить в 300 миллиардов, но и эта цифра лишь приблизительная.

Директор литовского центра по исследованию геноцида Бируте Бураускайте рассказала, что «ущерб от советской оккупации оценен в 800 миллиардов долларов США, но теперь все страны Балтии решили подвести подсчет по единой методологии».

Все присутствовавшие на конференции в Риге в один голос жаловались, что нынешняя молодежь стран Балтии чрезмерно романтизирует советскую эпоху. Молодые нередко выкладывают в соцсетях видеоролики и фотографии о советской эпохе, делятся рассказами старших о том, как, например, вкусен был советский пломбир и т. д. Участники конференции не сомневаются, что коварные враги стран Балтии намеренно культивируют положительное восприятие советской эпохи.

Где же истина?

16 декабря 2015 года в Совете Федерации РФ состоялась презентация научного издания «Советская модель экономики: союзный Центр и республики Прибалтики. 1953 г. – март 1965 г.» Это пухлый сборник документов, в числе которых впервые опубликовано большое количество рассекреченных архивных материалов по экономическим взаимоотношениям республик Прибалтики и союзного центра. Составитель сборника доктор исторических наук Елена Зубкова отмечает, что система преференций для прибалтийских республик строилась на принципе сравнительности: «Их граждане должны были почувствовать преимущества вхождения в состав СССР по сравнению с периодом независимости».

Согласно выведенной Зубковой статистике, в течение 1951–1955 гг. из общего объема капиталовложений СССР на долю Литвы пришлось 0,6%, Латвии – 0,7%, Эстонии – 0,7%. Такие пропорции сохранялись и в дальнейшем (но в 70-е Литве удалось повысить свою долю в общем объеме капиталовложений с 0,6 до 1,2, а Латвии – с 0,7 до 0,9). «Это доказывает, что республики Балтии никогда не были нахлебниками союзного бюджета: они получали, но и отдавали. А теперь вернемся к точке зрения, что центр эксплуатировал регион. Снова ничего не получается, потому что республики Балтии, кроме Литвы, были эталоном материального благополучия в Советском Союзе», – подчеркивает Зубкова.

По ее словам,

если в целом по СССР доход на душу населения в 1956-м составлял 535 рублей, то конкретно в Латвии – 647, а в Эстонии – 636 рублей.

Впрочем, в Литве он был ниже, чем по всему государству – 459 рублей. В 1961-м отрыв этих двух республик обозначился еще сильнее: средний доход в Эстонии тогда составлял 720, в Латвии – 717 рублей. Впрочем, в Литве положение не улучшилось: средний доход составил 489 рублей (общесоюзный показатель – 547 рублей). Средний доход в РСФСР тогда составлял 598 рублей, а на Украине – 559 рублей. При этом Зубкова отмечает более высокий, чем в целом по СССР, уровень материального благополучия жителей сельской местности в Прибалтике. Труд крестьян оплачивался там дороже, чем даже на предприятиях и в учреждениях других республик Советского Союза.

Заслуживает внимания и ситуация в Прибалтике накануне краха СССР. Из статьи в статью кочует ставший уже хрестоматийным отрывок из книги экономиста Эрнеста Буйвида «Латвийский путь: к новому кризису»: «Где Латвия находилась в экономическом мире двадцать лет назад, когда включилась в перестройку? Посмотрим экономическую статистику тех лет. Вот любимый показатель всех наших правительств – ВВП, валовой внутренний продукт, он включает сумму всего, что производится в стране. Вот его показатели в расчёте на душу населения в конце 80-х годов, в ценах и долларах того времени. Доллар с тех пор сильно подешевел – инфляция, а евро тогда ещё не было: Латвия – 6265 долларов на душу населения, ФРГ – 10709 долларов, Италия – 7425 долларов, Ирландия, наша сегодняшняя мечта и образец, – 5225 долларов, на 20% меньше Латвии».

Кто кому задолжал?

Согласно приведенной в книге Буйвида информации, промышленность Латвии в то время производила в год: радиоприёмников – 1567 тысяч, автобусов – 17 тысяч, магнитофонов – 100 тысяч, доильных установок – 22 тысячи, стиральных машин – 570 тысяч, бумаги – 107 тысяч тонн, мопедов – 175 тысяч, роялей и пианино – 2500, промышленных роботов – 2546, телефонов – 2,82 миллиона, пассажирских вагонов – 539, дизелей – 6200, полупроводниковых микросхем и приборов – 80 миллионов, целлюлозы – 35 тысяч тонн.

«Население расходовало на жилье, отопление и коммунальные платежи лишь 2,5% своих доходов – в восемь раз меньше, чем в такой любимой нами теперь стране, как Великобритания, и в пять раз меньше, чем на алкоголь и табак», – отмечает экономист. Жителям нынешней Латвии все это может показаться нереальностью, сказкой: крупную промышленность давным-давно порезали на металл, а численность населения снизилась с почти 2,7 млн (на начало 90-х) до нынешних 1,8 млн человек – население банально вымирает и разбегается по другим странам в поисках лучшей жизни.

В Эстонии на 1989-й национальный доход на душу населения составлял 117 процентов от среднего по СССР. В 1986–1989 гг. темп развития местной промышленности увеличился по сравнению с предшествующей пятилеткой в 1,4 раза. Но в 90-х начался глубокий спад, из которого страна выбиралась долго и мучительно. Что касается Литвы, то на ее территории СССР развивал буквально все – от мясо-молочного производства до радиоэлектронной промышленности. К слову, отвечая на предложения требовать с России денег за «советскую оккупацию», регулярно звучащие в Литве на парламентском уровне, посол РФ Александр Удальцов заявил, что это Москва могла бы попросить у Вильнюса 72 млрд долларов – эквивалентную сумму СССР вложил в республику в качестве инвестиций. Российский дипломат напомнил, что на момент вхождения в состав СССР Литва была аграрной страной с небольшим социально-экономическим потенциалом, фактически уничтоженным в годы войны. «Находясь же в составе СССР, Литва получила возможность развивать свое народное хозяйство в больших масштабах, чем позволяли объемы производимого ею национального дохода. Это способствовало не только быстрому восстановлению уничтоженного во время войны, но и созданию промышленного производства заново», – подчеркнул посол.

По данным Удальцова, с 1940 по 1990 год в Литве на выделенные СССР 72 млрд долларов капитальных вложений были созданы химическая и нефтехимическая отрасли, построен ряд крупных предприятий. «Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателем Советского Союза ущерба, якобы причиненного Литовской Республике в годы ее вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна», – заметил посол России. В ответ «отец литовской независимости» Витаутас Ландсбергис, возглавлявший республику в период ее отделения от СССР, не нашел ничего лучше, чем публично заявить, что «спорить с дурачком (т.е. с Удальцовым – прим. ВЗГЛЯД) бессмысленно», поскольку, мол, «он уже и так обижен природой».

В настоящее время Литва является одним из лидеров ЕС по сокращению численности населения: с 3,7 млн в 1991-м до 2,7 млн в 2019-м.

«Пик демографического роста в Литве пришелся на последнее десятилетие советского времени, а непрерывное падение продолжается с момента «восстановления независимости». Такая статистика рушит всю официальную мифологию «советской оккупации», и, по-хорошему, демографическую науку в Литве надо бы запретить в соответствии со статьей об «отрицании оккупации». Неумолимо рушит демография и мифологию «успешной Литвы», – иронически пишет калининградский политолог Александр Носович.

Конечно, россияне, слыша, как прибалты в тысячный раз заявляют о том, что они высчитали сумму «компенсаций», могут презрительно пожать плечами: нам-то что, пусть высчитывают. Высказывание президента Путина об ушах дохлого осла никто не отменял. Но в том-то и дело, что, занимаясь своими подсчетами, страны Балтии адресуются вовсе не к нынешним российским властям, а к тем, кто придет на их место – неважно, в результате внешнего вторжения или внутреннего переворота. В Риге, Вильнюсе и Таллине не сомневаются, что когда-нибудь это произойдет – и они работают ради будущего.

А уж когда в России воцарится «истинно демократическое государство», тогда и можно будет подать красиво оформленный документик с многомиллиардной суммой. И насладиться, глядя, как «русские оккупанты» будут платить и каяться, каяться и платить...