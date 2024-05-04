В западном саммите по Украине немало полезного для России

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Июньский саммит в Швейцарии, где в отсутствии России попытаются выработать дипломатические условия завершения конфликта на Украине, позиционировался Киевом и Западом как инструмент наказания Москвы и способ изоляции ее от «приличного» общества, которое само напишет мирный план, а потом пригласит Россию на его подписание.

Однако, по словам замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, бенефициаром от этой конференции станет сама Россия. На это есть как минимум три причины.

Во-первых, написал Медведев, конференция станет «очередным свидетельством краха» того, что на Западе называют «мирным планом Зеленского».

Это, напомним, требование капитуляции России, включающее в себя вывод российских войск из российских регионов, организацию военного трибунала и так далее

«Зеленский и западные страны действительно хотят, чтобы Россия уступила, – это их главное условие. И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и сам Зеленский неоднократно возмущались тому, что мир просит уступок от Украины, ведь Украина, мол, это обиженная сторона, поэтому уступки надо требовать от России. Эту модель поведения Зеленский будет пытаться навязать всем участникам так называемой мирной конференции», – пояснил газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Однако, если в конце 2022 года кто-то еще мог считать такой план относительно реалистичным, сейчас, на фоне российских побед, он откровенно абсурден. Подписываться под ним страны Глобального Юга не станут, а для киевского режима главное, чтобы подписали именно они – для позиционирования их соучастниками «изоляции России».

«Мы же видим, как киевский режим заманивает на это потешное мероприятие разные страны. Главный аргумент: «Если вы не готовы присоединиться ко всем пунктам «мирного плана», выберите любой из пунктов. Например, защита природы!». Но как только какая-нибудь африканская или азиатская страна даст согласие «позащищать природу» в рамках этого форума, Киев начнет вопить на весь мир: «Смотрите, сколько стран поддерживает план Зеленского!», – поясняет газете ВЗГЛЯД политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Но это не единственная причина нужды Зеленского в таких подписях. Это зафиксирует его признание незападными странами как легитимного главы государства, хотя его президентский срок истекает примерно за три недели до начала саммита. «Поэтому его участников заставят по итогам подписать какую-нибудь декларацию», – считает Мухин.

Если Глобальный Юг откажется подписываться под абсурдом, Зеленскому придется выбирать между отсутствием общего заявления и зачисткой его от пунктов своего «мирного плана». И то, и другое для него – провал половины затеи.

Второй пользой от конференции, по мнению Медведева, станет окончательная самодискредитация западных элит «по прямой указке группы врачей-маразматиков из Вашингтона».

И действительно, по логике западные страны должны были бы сейчас искать настоящий дипломатический выход из конфликта, ведь время играет против них. С каждой неделей Россия освобождает новые территории, а украинская армия истощает людские и материальные запасы. Западная помощь может лишь замедлить процесс, но не остановить его. Если к лету Россия, как предсказывают некоторые западные и украинские эксперты, действительно пойдет в наступление, фронт ВСУ посыпется еще быстрее.

Однако Запад не мыслит рационально. С ним случилась политическая, выражаясь словами Медведева, «импотенция элит», которые не умеют принимать сложные решения на основе принципов национального интереса. Поэтому Запад не способен начать серьезное обсуждение ни мирного плана от Владимира Путина, ни хотя бы так называемых 12 пунктов от председателя КНР Си Цзиньпина. Он будет цепляться за нереалистичные «хотелки» Зеленского.

А Москву такая «импотенция» Запада полностью устраивает. Она уже давно поняла, что замирять надо не только Украину, но и европейцев с американцами.

«Медведев явно возвращается к установке тех задач и целей спецоперации, которые поставил Владимир Путин, но в их масштабированном варианте. То есть речь уже идет о денацификации и демилитаризации не только Украины, но и западного сообщества. А своей риторикой он показывает, что Москва в грош не ставит западные усилия по навязыванию России модели уступок», – полагает Мухин.

Пока Зеленский занят навязыванием своего «мирного плана», а западные страны не готовы к серьезному разговору с Россией, у Москвы развязаны руки.

Это третий бонус от швейцарской конференции, обозначенный Медведевым. «Она позволит нашим Вооруженным силам и дальше без помех и оглядок на чьи-то… «мирные инициативы» продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулезную работу по окончательному развалу политического режима б. Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав Российской Федерации», – резюмирует зампредседателя Совбеза РФ.

Если бы Запад с Киевом вели себя умнее и пытались сковать действия российской армии «мирными переговорами», Москве было бы непросто объяснить партнерам, почему она от них отказывается. Пришлось бы ссылаться на Конституции, которая прямо запрещает вести дискуссии о передаче кому-то территорий РФ, но для иностранца это не всегда звучит убедительно. Как следствие, было бы сложнее отвертеться от новых «переговоров в Стамбуле», в рамках которого у Запада появилась бы возможность попытаться навязать Москве не решение, а заморозку конфликта.

Однако благодаря недальновидному, ограниченному рядом условностей поведению Украины и ее опекунов решение задач СВО остается в руках российских солдат.