Tекст: Дмитрий Бавырин

Когда Владимир Зеленский жалуется на то, что западные союзники не защищают Украину так, как защищают Израиль, он превращается в ребенка. Это его чисто детский каприз и чисто детское «хочу», которое воспроизводится из раза в раз, в нескольких обиженных заявлениях подряд. Он глух к рациональным доводам, а глух потому, что кругозор узковат – нет образования, чтобы понимать базовые вещи.

Ребенку такое простительно, у него еще все впереди. Зеленскому уже не поможешь, у него впереди катастрофа, так что кругозор тут не самая большая проблема.

В очередной раз украинского президента проняло, когда он давал интервью французскому блогеру Хьюго Трэверсу. Зеленский обвинил Запад в циничной политике, двойных стандартах, равнодушию к жизням украинцев, закулисных играх и прочих грехах. Признался, что «в шоке» от того, как союзники отбили атаку Ирана на Израиль. И наконец вопросил: «а что не так с украинцами?»

«Израиль не является страной НАТО. Я не видел союзнический документ стран НАТО с Израилем. Но мы увидели, как армии, пилоты и оружие нескольких союзнических государств уничтожили 99% всего того, что летело на голову израильтянам», – переживал президент Украины. Военные базы США и Британии действительно приняли участие в отражении атаки на Израиль при некоторой поддержке иорданцев и саудитов.

Но Зеленскому уже не раз объясняли, почему так. И со стороны Евросоюза объясняли, и со стороны НАТО, и со стороны Лондона, и со стороны Вашингтона. «Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», – перечислял представитель Белого дома (а в прошлом военный) Джон Кирби. Президент Украины все равно не понял, «звезда в шоке».

Возможно, Зеленскому будет проще, если объяснить ему это на его родном языке, которым, как ни парадоксально, является русский язык. Запад не закрывает небо над Украиной от ракет и дронов так же, как над Израилем, потому что у него есть на это как минимум пять причин, как у Игоря Николаева.

Первая причина – это география, одна из наиболее бессердечных наук. Израиль в 30 раз меньше по площади, чем Украина, и удобно расположен более чем в 1500 километрах от Ирана. Чтобы сравнивать себя с Израилем, Зеленскому нужно отгородить Украину от России сетью западных военных баз размером с Ирак.

В России в подобных случаях говорят: «карту купи, лапоть».

Вторая причина – это деньги. Основа безопасности Израиля – собственная система противоракетной обороны «Железный купол», а союзники выполнили лишь функцию поддержки. Эта система стоит огромных денег, Израиль ее сам разработал в концерне Rafael, сам произвел, сам за нее заплатил, а не выпросил на западной паперти, как это привык делать Зеленский.

Кроме того, «возведение» такого купола требует времени (и желательно мирного). Но поскольку время – это деньги, можно считать это единой причиной.

Третья причина – это евреи, трансконтинентальная нация с большим количеством симпатизантов и лоббистов, мотивированных кто-то родством, а кто-то – чувством исторической вины, как в Германии.

Бизнесмены еврейского происхождения входят в число крупнейших спонсоров (спонсор – тот, кто дает деньги, а не вымогает их) обеих системных партий США, а в случае Дональда Трампа, ставшего самым произраильским хозяином Белого дома в истории, ближневосточную политику вырабатывал зять – ближайший советник и иудей Джаред Кушнер.

Возможно, Зеленскому стоит поинтересоваться у Трампа, не нужен ли тому зять – украинец.

Четвертая причина – это третья мировая война. Сбивая российские ракеты и беспилотники, страны НАТО присоединяются к боевым действиям, ведущимся против российской армии. Это по всем канонам и правилам – вступление в войну. Вполне вероятно, мировую и ядерную. Руководство России осознает, что боевой и военный потенциал страны ниже, чем суммарно у НАТО, так что в поддавки играть не будет, о чем предупреждало не раз.

У Ирана пока нет ядерного оружия, что тоже важно для понимания ситуации. Конфликт с его участием имеет больше шансов остаться в статусе локального, не перерастая в «широкую европейскую войну», как выразился глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Пока Европа к такой войне не готова, она боится. И боится, понятное дело, России, а не Зеленского с его обидами.

Пятая причина того, что значение Израиля и Украины для США не равнозначно, в том, что не равнозначна их роль. Израиль – это незаменимый столп американского военно-политического влияния на Ближнем Востоке. Украина – это инструмент сдерживания России, а то, что этот инструмент об Россию постепенно стачивается, не проблема для США.

Америке не нужна Украина как столп влияния в Европе. Большая часть Европы и так находится под военно-политическим контролем США, и роль, которую хочет играть для них Украина, уже занята более богатыми и благополучными странами типа Германии или Польши. Их и будут беречь, а в случае Украины сгореть в огне войны вполне допустимо, если это способствует главной задаче – ослаблению России как вероятного противника и бунтаря против Pax Americana.

Эмоциональный интеллект, свойственный Зеленскому как актеру, справедливо наводит его на мысль, что Запад поступает с Украиной цинично, руководствуясь собственными интересами и мухлюя за спиной. Но почему все происходит так, а не иначе, он не может понять до сих пор – а значит, и не способен, как малый ребенок или украинский националист.

Последние, определившие политику всей Украины в роковой для нее час, тоже ничего не поняли, а когда все это закончится (когда-нибудь все заканчивается), опять не упустят возможности ничего не понять, традиционно обвинив во всех своих проблемах русских и евреев (в первую очередь Зеленского).

«Здесь вам евреи, а не идиоты», – говорил персонаж фильма «Паспорт». На Украине наоборот.