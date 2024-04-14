Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.0 комментариев
Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих
Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан?
Телеканал CNN назвал атаку Ирана по территории Израиля крупнейшим налетом дронов в истории человечества. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников – американских и британских военных, чьими силами были перехвачены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила Иордания.
Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Параллельно в столице Палестинской автономии сотни людей на площадях приветствовали обстрел Израиля.
Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Утверждается, что была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.
Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного объекта. О погибших в результате атаки вообще не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, люди жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.
Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ). Также Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.
Глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни тоже пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.
В настоящий момент атака под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что его страна успешно отбилась и готова к победе.
- США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке
- Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
- Как будет выглядеть война между Израилем и Ираном
Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы осудить Иран, оно запланировано на 23:00 по Москве. Постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека ООН Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться».
Произошедшее поставило в сложное положение и США. CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором американский президент как раз предложил израильскому премьеру рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.
В свою очередь NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий.
Теперь ситуацию обсудят лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.
Поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.
В экспертном сообществе отмечают, что Ближний Восток находится на грани масштабной эскалации. Ее вероятность зависит от реакции Израиля на произошедшие события. В случае роста эскалации риск вовлечения в противостояние западных стран крайне высок.
«Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно, но сирены звучали далеко не во всех городах. Определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – напоминает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
Он подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба», а «действия Тегерана в большей степени носили символический характер».
«Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар по консульству в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации. Этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана», – считает Ципис.
По его мнению, вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. «Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным». Американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной», – резюмировал эксперт.
Иран принял взвешенное решение, которое прошло все этапы согласования в высшем руководстве страны, считает Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам. «Этим и объясняется относительно долгий период реакции на атаку Тель-Авива по консульству Исламской республики в Дамаске. Какими бы вопиющими не были действия Израиля, прямой угрозы Тегерану они не несли. Поэтому Иран располагал достаточно большим периодом времени, чтобы максимально точно продумать необходимые шаги», – заявил он.
«Отмечу, что Тегеран официально заявил о прекращении операции. С его точки зрения, страна получила достаточную сатисфакцию после разрушения здания дипломатического ведомства.
Таким образом, мяч в настоящий момент перешел на сторону Тель-Авива, которому предстоит сделать выбор в пользу эскалации или снижения напряжения»
– подчеркивает Семенов.
В настоящий момент элиты Штатов не обладают большим желанием ввязываться в большой конфликт с Тегераном, полагает американист Малек Дудаков. «Подобный исход значительно перегрузит возможности США, которые и так существенно увязли на Украине. Кроме того, нестабильность в Иране неблагоприятно скажется на стоимости нефти. Столь глобальное противостояние рискует обернуться непредсказуемыми последствиями, одним из которых может стать даже применение ядерного оружия. Однако из-за большой активности израильского лобби внутри Штатов американцам приходится считаться с мнением Тель-Авива», – отмечает он.
«Вашингтон пытается снизить региональную эскалацию, но пока успешной данную политику можно назвать лишь с большой натяжкой. Еще один важный фактор – расхождение партийных коалиций в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Республиканцы, в отличие от демократов, настроены куда более решительно. Оппозиция серьезно критикует Байдена за его неготовность полностью встать на сторону Израиля. Вполне вероятно, что данная точка зрения в определенный момент может возобладать в кругах американской элиты, но в настоящий момент говорить об этом рано», – говорит Дудаков.
США увязли в геополитических играх на Ближнем Востоке, напоминает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.
«В какой-то степени удар Ирана по Израилю даже выгоден Вашингтону.
Дело в том, что Штаты давно расходятся во мнении по целому ряду внешнеполитических аспектов с Нетаньяху, который зарекомендовал себя в качестве жесткого и бескомпромиссного лидера. Именно он выступал против ядерной сделки с Тегераном, в то время как администрация Обамы делала на этот проект огромную ставку. Вашингтон долгое время был вынужден поддерживать премьер-министра Израиля, из-за чего отношения страны с арабскими государствами существенно обострились», – напоминает эксперт.
«Поэтому США давно были заинтересованы в уходе Нетаньяху из большой политики. После начала конфликта Тель-Авива и ХАМАС многие эксперты прогнозировали закат карьеры главы израильского правительства, однако ему удалось удержаться у власти, так как противостояние с Палестиной приобрело очень острый характер. Теперь же, после удара Ирана, Штаты в лице Джо Байдена поспешили уведомить ближневосточного союзника в том, что не собираются ввязываться в крупный региональный конфликт. Откровенно говоря, Нетаньяху намекнули, что если он настроен воевать, то делать это придется в одиночестве», – считает он.
«Однако клубок противоречий оказался слишком сложным и запутанным. Не исключаю, что Израилю удастся втянуть Вашингтон в столкновение и в этот раз. Тем не менее США совершенно не заинтересованы в том, чтобы бросать войска в отдаленный уголок Земли ради удовлетворения интересов Тель-Авива», – резюмирует Васильев.