Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

Tекст: Евгений Поздняков

Телеканал CNN назвал атаку Ирана по территории Израиля крупнейшим налетом дронов в истории человечества. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет, но подавляющая часть снарядов была перехвачена системами ПВО Израиля и его союзников – американских и британских военных, чьими силами были перехвачены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила Иордания.

Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Параллельно в столице Палестинской автономии сотни людей на площадях приветствовали обстрел Израиля.

Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Утверждается, что была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.

Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного объекта. О погибших в результате атаки вообще не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, люди жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.

Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ). Также Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.

Глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни тоже пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.

В настоящий момент атака под названием «Правдивое обещание» считается в Иране выполненной и завершенной. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что его страна успешно отбилась и готова к победе.

Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы осудить Иран, оно запланировано на 23:00 по Москве. Постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека ООН Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться».

Произошедшее поставило в сложное положение и США. CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором американский президент как раз предложил израильскому премьеру рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.

В свою очередь NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий.

Теперь ситуацию обсудят лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.

Поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

В экспертном сообществе отмечают, что Ближний Восток находится на грани масштабной эскалации. Ее вероятность зависит от реакции Израиля на произошедшие события. В случае роста эскалации риск вовлечения в противостояние западных стран крайне высок.

«Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно, но сирены звучали далеко не во всех городах. Определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – напоминает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Он подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба», а «действия Тегерана в большей степени носили символический характер».

«Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар по консульству в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации. Этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана», – считает Ципис.

По его мнению, вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. «Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным». Американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной», – резюмировал эксперт.

Иран принял взвешенное решение, которое прошло все этапы согласования в высшем руководстве страны, считает Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам. «Этим и объясняется относительно долгий период реакции на атаку Тель-Авива по консульству Исламской республики в Дамаске. Какими бы вопиющими не были действия Израиля, прямой угрозы Тегерану они не несли. Поэтому Иран располагал достаточно большим периодом времени, чтобы максимально точно продумать необходимые шаги», – заявил он.

«Отмечу, что Тегеран официально заявил о прекращении операции. С его точки зрения, страна получила достаточную сатисфакцию после разрушения здания дипломатического ведомства.

Таким образом, мяч в настоящий момент перешел на сторону Тель-Авива, которому предстоит сделать выбор в пользу эскалации или снижения напряжения»

– подчеркивает Семенов.

В настоящий момент элиты Штатов не обладают большим желанием ввязываться в большой конфликт с Тегераном, полагает американист Малек Дудаков. «Подобный исход значительно перегрузит возможности США, которые и так существенно увязли на Украине. Кроме того, нестабильность в Иране неблагоприятно скажется на стоимости нефти. Столь глобальное противостояние рискует обернуться непредсказуемыми последствиями, одним из которых может стать даже применение ядерного оружия. Однако из-за большой активности израильского лобби внутри Штатов американцам приходится считаться с мнением Тель-Авива», – отмечает он.

«Вашингтон пытается снизить региональную эскалацию, но пока успешной данную политику можно назвать лишь с большой натяжкой. Еще один важный фактор – расхождение партийных коалиций в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Республиканцы, в отличие от демократов, настроены куда более решительно. Оппозиция серьезно критикует Байдена за его неготовность полностью встать на сторону Израиля. Вполне вероятно, что данная точка зрения в определенный момент может возобладать в кругах американской элиты, но в настоящий момент говорить об этом рано», – говорит Дудаков.

США увязли в геополитических играх на Ближнем Востоке, напоминает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«В какой-то степени удар Ирана по Израилю даже выгоден Вашингтону.

Дело в том, что Штаты давно расходятся во мнении по целому ряду внешнеполитических аспектов с Нетаньяху, который зарекомендовал себя в качестве жесткого и бескомпромиссного лидера. Именно он выступал против ядерной сделки с Тегераном, в то время как администрация Обамы делала на этот проект огромную ставку. Вашингтон долгое время был вынужден поддерживать премьер-министра Израиля, из-за чего отношения страны с арабскими государствами существенно обострились», – напоминает эксперт.

«Поэтому США давно были заинтересованы в уходе Нетаньяху из большой политики. После начала конфликта Тель-Авива и ХАМАС многие эксперты прогнозировали закат карьеры главы израильского правительства, однако ему удалось удержаться у власти, так как противостояние с Палестиной приобрело очень острый характер. Теперь же, после удара Ирана, Штаты в лице Джо Байдена поспешили уведомить ближневосточного союзника в том, что не собираются ввязываться в крупный региональный конфликт. Откровенно говоря, Нетаньяху намекнули, что если он настроен воевать, то делать это придется в одиночестве», – считает он.

«Однако клубок противоречий оказался слишком сложным и запутанным. Не исключаю, что Израилю удастся втянуть Вашингтон в столкновение и в этот раз. Тем не менее США совершенно не заинтересованы в том, чтобы бросать войска в отдаленный уголок Земли ради удовлетворения интересов Тель-Авива», – резюмирует Васильев.