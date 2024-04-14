Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.0 комментариев
Иордания перехватила нарушившие воздушное пространство беспилотники Ирана
Войска ПВО Иордании перехватили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства, которые вторглись в воздушное пространство страны со стороны Ирана, сообщила пресс-служба правительства страны.
В сообщении говорится, что некоторые объекты, которые вторглись в воздушное пространство Иордании вчера вечером, были перехвачены, в связи с тем, что они представляли угрозу гражданам и населенным пунктам. Отмечается, что несколько фрагментов сбитых целей упали на территории страны, но не причинили какого-либо значительного ущерба, передает ТАСС.
Ранее американские чиновники заявили, что часть иранских дронов, запущенных по Израилю, перехвачена системами ПВО США на Ближнем Востоке. По данным СМИ, Иордания сбивает запущенные Ираном ракеты.
Напомним, СМИ сообщили, что по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».