Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
США сбили часть запущенных Ираном по Израилю дронов
CNN сообщил о перехвате американской ПВО на Ближнем Востоке части иранских дронов
Часть иранских дронов, запущенных по Израилю, перехвачена системами ПВО США на Ближнем Востоке, сообщают американские чиновники. По данным СМИ, Иордания сбивает запущенные ираном ракеты.
Как сообщает CNN, Великобритания обеспечивает пополнение американских средств ПВО, хотя сама и «не использует активно» собственные силы.
Al Arabiya сообщает, что силы ПВО Иордании сбивают запущенные Ираном ракеты, передает ТАСС.
Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник в силовых кругах сообщила, что вне границ Израиля перехвачено свыше сотни иранских дронов, передает РИА «Новости».
Напомним, Тегеран заявил, что нынешняя атака является конфликтом между Ираном и «преступным израильским режимом», США должны «держаться подальше».