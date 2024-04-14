Тегеран предостерег США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, американские силы в Ираке и Сирии могут сбить беспилотники, запущенные Тегераном, передает РИА «Новости».

Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на агрессию «сионистского режима» против дипобъектов.

Иранское постпредство заявило, что Тегеран действует «в соответствии со статьей 51 Устава ООН, связанной с законной самообороной». «Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет намного более жестким», – приводит ТАСС текст сообщения.

По данным СМИ, Иран предупредил Иорданию и другие страны региона перед атакой против Израиля. Военные Ирана следят за реакцией Иордании на атаку по Израилю, если она предпримет действия, то станет следующей целью, сообщает Fars.

Axios сообщает, что Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства.

Напомним, сообщалось, что самолеты американских ВВС находятся в небе над Ираком и Иорданией, чтобы перехватить иранские БПЛА, которые направляются к Израилю.