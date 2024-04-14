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    Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

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    14 апреля 2024, 01:26 • Новости дня

    Тегеран предостерег США от вмешательства в конфликт Ирана и Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя атака является конфликтом между Ираном и «преступным израильским режимом», США должны «держаться подальше», заявила миссия Ирана в ООН.

    Как сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, американские силы в Ираке и Сирии могут сбить беспилотники, запущенные Тегераном, передает РИА «Новости».

    Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на агрессию «сионистского режима» против дипобъектов.

    Иранское постпредство заявило, что Тегеран действует «в соответствии со статьей 51 Устава ООН, связанной с законной самообороной». «Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет намного более жестким», – приводит ТАСС текст сообщения.

    По данным СМИ, Иран предупредил Иорданию и другие страны региона перед атакой против Израиля. Военные Ирана следят за реакцией Иордании на атаку по Израилю, если она предпримет действия, то станет следующей целью, сообщает Fars.

    Axios сообщает, что Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства.

    Напомним, сообщалось, что самолеты американских ВВС находятся в небе над Ираком и Иорданией, чтобы перехватить иранские БПЛА, которые направляются к Израилю.

    13 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе
    Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе, сообщило агентство IRNA.

    Сообщается, что связанное с Израилем судно доставлено в территориальные воды Ирана, передает ТАСС.

    Контейнеровоз MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Иран будет нести ответственность в случае дальнейшей эскалации в регионе.

    Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские военные «повысили готовность к защитите Израиля от дальнейшей иранской агрессии».

    Ранее массовый пуск ракет произведен со стороны Ливана по северу Израиля.

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    13 апреля 2024, 23:44 • Новости дня
    Иранское ТВ объявило об атаке КСИР на Израиль
    Иранское ТВ объявило об атаке КСИР на Израиль
    @ Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В сторону Израиля запущены беспилотники, готовится ракетная атака, сообщают иранские СМИ. Израильские СМИ сообщают, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

    Как сообщает Fars со ссылкой на иранские источники, БПЛА Ирана пересекают воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Указывается, что «ракетная атака начнется в ближайшее время».

    Иранское ТВ сообщает, что Корпус стражей исламской революции Ирана «наносит массированные удары дронами по целям на оккупированных территориях», передает РИА «Новости».

    По данным Al Arabiya, Иран запустил десятки боевых беспилотников в направлении Израиля с территории провинции Керманшах и еще нескольких провинций, расположенных на западе страны, передает ТАСС.

    Министерство обороны Ирана разместило в соцсетях цитату из Корана: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа», – такими словами начинается сура 110 («ан-Наср» – «Помощь»).

    Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что выпущенные Ираном дроны могут достичь территории страны в течение нескольких часов, сообщает Times of Israel.

    Axios со ссылкой на израильское официальное лицо сообщает, что «иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов».

    Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности утверждает, что «ПВО Иордании готова перехватывать и сбивать любые иранские дроны или воздушные суда, которые нарушат ее воздушное пространство».

    Воздушное пространство Израиля будет закрыто 14 апреля с 00.30 мск до 07.00 мск для международных и внутренних рейсов в связи с иранской атакой, сообщает Kan.

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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    13 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    В США назвали дату нападения Ирана на Израиль

    Al Jazeera: Иран может атаковать Израиль 14 апреля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона полагает, что Тегеран может начать атаку израильской территории утром 14 апреля, сообщил неназванный источник в американской администрации телеканалу Al Jazeera.

    Вероятность атаки «высокая», считают США, заявил собеседник Al Jazeera, передает ТАСС.

    «Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, – сказал чиновник. – Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье».

    Ранее в израильских школах на ближайшее время отменили занятия из-за опасений нападения Ирана. Между тем Пентагон пообещал Израилю полную поддержку со своей стороны в случае атаки Ирана.

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    13 апреля 2024, 22:45 • Новости дня
    Израиль поднял в небо десятки самолетов

    Представитель ЦАХАЛа Хагари сообщил о приведении в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС Израиля

    Израиль поднял в небо десятки самолетов
    @ Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что в небе находятся десятки самолетов. Израиль и его союзники, прежде всего США, оценивают обстановку и поддерживают связь, передает РИА «Новости».

    Израиль сообщил, что «системы защиты и нападения» были оптимизированы. Хагари заявил, что «иранские сателлиты» создают для Израиля «множество угроз», включая атаки «ракет и беспилотников». Подчеркивается, что израильские войска «полностью подготовлены» как обороняться, так и нападать, передает ТАСС.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна годами готовилась к возможности прямой атаке со стороны Ирана, сейчас Израиль «готов к любому сценарию».

    «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», – сказал он.

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Целая серия признаков говорит о том, что Иран в ответ готовится нанести массированный удар по Израилю. Al Jazeera сообщает, что Тегеран, по мнению США, может начать атаку утром 14 апреля.

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    14 апреля 2024, 01:04 • Новости дня
    Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

    IRNA сообщило о запуске Ираном баллистических ракет по Израилю

    Иран запустил баллистические ракеты по Израилю
    @ Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты, цели находятся в глубине израильской территории, сообщают источники. По данным СМИ, Израиль также атакуют БПЛА Shahed.

    Целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты, передает ТАСС со ссылкой на IRNA и ABC.

    По данным ABC, по Израилю может быть запущено 400–500 БПЛА, большинство – из Ирана, но также из Ирака, Йемена, Ливана и Сирии.

    Sky News Arabia сообщает, что Корпус стражей исламской революции использовал в том числе беспилотники-камикадзе Shahed-238.

    ЦАХАЛ назвал атаку иранских беспилотников на Израиль серьезной и опасной эскалацией.

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильский «злой режим будет наказан». Корпус стражей исламской революции Ирана пояснил, что иранская атака является «частью» операции «Правдивое обещание» по «наказанию» Израиля.

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    13 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Глава МИД Израиля обвинил Иран в «пиратской операции» после захвата судна

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении «пиратской операции» в «нарушение международного права» после захвата судна в Ормузском проливе.

    Он призвал страны ЕС признать Корпус стражей исламской революции «террористической организацией», передает ТАСС.

    По его словам, на борту захваченного судна находится 25 членов экипажа.

    «Мы тесно сотрудничаем с компетентными органами, чтобы обеспечить их благополучие и безопасное возвращение судна», – заявил он.

    Ранее Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

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    13 апреля 2024, 23:00 • Новости дня
    В Израиле сообщили об атаке иранских БПЛА
    В Израиле сообщили об атаке иранских БПЛА
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, сообщили израильские СМИ.

    Как сообщают Jerusalem Post и Kan, Иран запустил десятки беспилотников, передает ТАСС.

    По данным Al Arabiya, большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство на юге Ирака, передает РИА «Новости».

    «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что Иран закрыл воздушное пространство над Тегераном до особого распоряжения властей. Однако сами власти Ирана, по данным СМИ, опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства Тегерана.

    По данным Times of Israel, два самолета израильской авиакомпании «Эль Аль» развернулись в полете из Таиланда в Тель-Авив.

    Власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23.00 субботы по местному времени (совпадает с мск). Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили рейсы из Стамбула в столицу Иордании Амман.

    Напомним, СМИ сообщали, что Иран, по мнению США, утром 14 апреля может начать атаку против Израиля в ответ на израильский удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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    13 апреля 2024, 23:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ подтвердил запуск Ираном беспилотников
    ЦАХАЛ подтвердил запуск Ираном беспилотников
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    ЦАХАЛ заверил, что контролирует все цели. Системы ПВО Израиля приведены в повышенную боевую готовность, передает РИА «Новости».

    Также в состоянии повышенной боевой готовности находятся ВВС и ВМС Израиля, передает ТАСС.

    Тем временем Times of Israel со ссылкой на государственные СМИ Ирана сообщает, что Тегеран запустил вторую волну дронов по Израилю.

    Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников пишет, что помимо беспилотников, «возможно, были применены ракеты».

    Министерство транспорта Ирака распорядилось закрыть воздушное пространство, сообщает INA.

    Напомним, по данным СМИ Иран запустил десятки беспилотников, большое число БПЛА пересекло воздушное пространство на юге Ирака. Ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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    13 апреля 2024, 05:31 • Новости дня
    США перебросили эсминцы на Ближний Восток из-за угрозы иранской атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты перебросили два эсминца на Ближний Восток в связи с опасениями по поводу возможного удара Ирана по Израилю, сообщили источники в американской администрации.

    Один из эсминцев уже находился в регионе, другой был направлен туда дополнительно. При этом, как минимум один из кораблей оснащен системой противоракетной обороны Aegis, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Ранее телеканал CBS News сообщил, что Вашингтон ожидал атаки Ирана на Израиль 12 апреля с применением более 100 беспилотников и десятков ракет. США заверили Израиль в своей поддержке в случае угрозы со стороны Ирана и его союзников.

    Напомним, что напряженность в регионе возросла после авиаудара Израиля по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске 1 апреля. В результате атаки погибли несколько иранских военнослужащих, в том числе высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции. Иран пообещал ответить на этот удар.


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    13 апреля 2024, 05:39 • Новости дня
    Госсекретарь США и глава МИД Египта обсудили угрозу эскалации из-за Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудили ситуацию вокруг возможного ответа Ирана на удар Израиля по консульству в Дамаске. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    Глава Госдепа Энтони Блинкен и руководитель египетского МИД Самех Шукри провели переговоры, в ходе которых обсудили возможную реакцию Тегерана на израильский удар по консульству в Дамаске.

    «Госсекретарь и министр иностранных дел рассмотрели многосторонние усилия, направленные на укрепление региональной стабильности», – приводит заявление Миллера ТАСС.

    По его словам, Блинкен подчеркнул, что обострение ситуации со стороны Ирана не принесет пользы ни одной из стран региона.

    Кроме того, стороны коснулись темы гуманитарной помощи сектору Газа, защиты мирного населения анклава, освобождения заложников и достижения перемирия.

    Ранее Тегеран направил Вашингтону предупреждение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном по американским силам в регионе будет нанесен удар.

    При этом в послании не уточняется, будут ли атакованы силы США даже в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они присоединятся к ответным операциям армии еврейского государства.

    Вместе с тем в США полагают, что иранские войска могут напасть на американских военных только при условии их участия в контрнаступлении Израиля.

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    13 апреля 2024, 17:27 • Новости дня
    Лавров осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном решительно осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, сообщили в российском ведомстве.

    В МИД подчеркнули, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, категорически неприемлемы, как и политические убийства, передает ТАСС.

    Стороны подтвердили настрой на сохранение высокого уровня координации по вопросам международной и региональной повесток дня.

    Ранее сообщалось о подготовке Израиля к прямой атаке со стороны Ирана.

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    13 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Пентагон пообещал полную поддержку Израилю в случае атаки Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона может рассчитывать на поддержку американской стороны в случае атаки Ирана, сказал глава Пентагона Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

    Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься «от любых атак Ирана и его прокси в регионе», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

    До этого американская пресса сообщала, что Тегеран якобы может ответить Израилю на удар по консульскому отделу своего посольства в Дамаске.

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    14 апреля 2024, 00:08 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Ливану

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объекты шиитской организации «Хезболла» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы в Ливане, сообщила армейская пресс-служба.

    Израильские военные пояснили, что «Хезболла» участвовала в запуске беспилотников по Израилю. БПЛА запускались в направлении населенных пунктов Кфар-Блюм и Ханита, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщает, что и «йеменские хуситы запустили беспилотные летательные аппараты в направлении Израиля».

    Напомним, иранское ТВ объявило об атаке КСИР на Израиль. Израильские СМИ сообщали, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

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    13 апреля 2024, 15:33 • Новости дня
    Голландская авиакомпания KLM прекратила на время полеты над Ираном и Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиаперевозчик KLM из Голландии поставила на паузу полеты над иранской и израильской территориями, остаются лишь рейсы в Тель-Авив и обратно.

    Такое решение приняли после сообщений о «неизбежной атаке» Ирана на израильские объекты, сообщили представители авиакомпании, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.

    При этом анализ показал безопасность полетов в Тель-Авив и обратно. Авиаперевозчик отслеживает ситуацию и находится в прямом контакте с нидерландским правительством и руководством других стран.

    Ранее Нидерланды решили закрыть свое посольство в Тегеране минимум на сутки.

    Wall Street Journal со ссылкой на источники заявляла, что Иран якобы может ответить Израилю на удар по консульскому отделу своего посольства в Дамаске.

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    14 апреля 2024, 00:02 • Новости дня
    Стало известно о поднятых для перехвата иранских дронов самолетах США

    Tекст: Антон Антонов

    Самолеты американских ВВС находятся в небе над Ираком и Иорданией, чтобы перехватить иранские БПЛА, которые направляются к Израилю, сообщают СМИ.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    CBS со ссылкой на чиновников США также сообщает, что силы США, дислоцированные в Ираке и Сирии, готовы сбивать иранские беспилотники.

    Напомним, израильские СМИ сообщают, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

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