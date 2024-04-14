Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
NYT сообщила, что по Израилю выпустили 185 БПЛА и 146 ракет
NYT назвала «относительно ограниченным» ущерб Израилю от атаки Ирана
По Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным», сообщают СМИ.
Как пишет New York Times со ссылкой на израильских чиновников, основное число пусков произвели с территории Ирана, хотя также зафиксированы пуски из Ирака и Йемена.
По предварительной оценке, ущерб Израилю оказался «относительно ограниченным, учитывая масштаб атаки», передает РИА «Новости».
CNN со ссылкой на источники сообщает, что атака продолжалась около пяти часов, передает ТАСС.
Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что уничтожил важные военные цели армии Израиля. По версии ЦАХАЛа, большую часть ракет и БПЛА удалось перехватить.