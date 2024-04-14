Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Израиль назвал число выпущенных Ираном ракет и БПЛА
Представитель ЦАХАЛа Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и БПЛА
Со стороны Ирана по Израилю выпущено свыше 200 беспилотников и ракет, большую часть удалось перехватить, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Хагари сказал, что речь идет как о крылатых, так и баллистических ракетах. Он заявил, что «абсолютное большинство» баллистических ракет перехвачено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.
По версии ЦАХАЛ, одна военная база в результате атаки получила незначительный ущерб. Кроме того, пострадала девочка-бедуинка на юге страны.
По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400–500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет, передает ТАСС.
Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал, «успешно взял на прицел и уничтожил» важные военные цели армии Израиля.