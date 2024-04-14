Израиль назвал число выпущенных Ираном ракет и БПЛА

Представитель ЦАХАЛа Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и БПЛА

Tекст: Антон Антонов

Хагари сказал, что речь идет как о крылатых, так и баллистических ракетах. Он заявил, что «абсолютное большинство» баллистических ракет перехвачено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

По версии ЦАХАЛ, одна военная база в результате атаки получила незначительный ущерб. Кроме того, пострадала девочка-бедуинка на юге страны.

По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400–500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет, передает ТАСС.

Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал, «успешно взял на прицел и уничтожил» важные военные цели армии Израиля.