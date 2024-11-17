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    17 ноября 2024, 19:08 • Политика

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Трамп применит к урегулированию на Украине опыт «соглашений Авраама»

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается?

    Спецпосланником США по Украине в администрации Трампа может стать Борис Эпштейн. По данным The New York Times, личный юрист будущего президента США самостоятельно предложил свою кандидатуру на борту самолета по пути в Вашингтон. Он добавил, что у него «имеются родственники по обе стороны конфликта».

    Отмечается, что Трамп не отверг предложение Эпштейна, а, по словам ряда американских чиновников, выслушал идею юриста «с явной заинтересованностью». Примечательно, что кандидат на пост посланника США по Украине не имеет дипломатического опыта.

    В настоящий момент против Эпштейна возбуждено уголовное дело в Аризоне за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Издание также сообщает, что Эпштейн – одна из «наиболее влиятельных фигур в окружении Трампа». Интересно, что он также является уроженцем Москвы. В столице России он родился в 1982 году и жил до 11 лет.

    Еще во времена предвыборной гонки 2016 года, Эпштейн попал «под прицел» американских СМИ. В частности, издание HuffPost называло юриста одним из звеньев, якобы связывавших Дональда Трампа с Кремлем. Подчеркивалось, что именно он в 2013 модерировал форум «Инвестируй в Москву» в Нью-Йорке. Отмечается, что возможный посланник по вопросам Украины, имел обширные связи в российской столице.

    Предложенные Трампом кандидаты на те или иные посты окрашивают будущую администрацию США в невыгодные для офиса Зеленского цвета. Так, должность директора Национальной разведки займет Тулси Габбард, ярая противница ВСУ. В частности, она заявляла, что правящий режим на Украине больше похож на диктатуру, чем на демократию.

    Трампу свойственно жертвовать профессионализмом подбираемых кадров в угоду высокой степени личного доверия. Подобная тактика уже оправдала себя на Ближнем Востоке, где в его первый президентский срок были подписаны резонансные «соглашения Авраама». Вполне возможно, что новый глава Белого дома попытается повторить этот успех уже на украинском направлении.

    Напомним, «соглашения Авраама» представляют собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, подписанными в период с 2020 по 2021 год. Благодаря данным документам суверенитет еврейского государства признали ОАЭ и Бахрейн, к которым позже присоединились Судан и Марокко. Инициатива получило широкое признание среди международников, поскольку именно она способствовала укреплению региональной безопасности и началу наращивания экономического сотрудничества между ближневосточными акторами.

    «Борис Эпштейн – фигура крайне интересная. Известно о нем немного: личный юрист Дональда Трампа, выходец из Москвы. Некоторые СМИ говорят о том, что он достаточно сильно вовлечен в процесс подбора кандидатов на основные должности будущей администрации республиканцев», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Иными словами, видно, что Трамп ему доверяет, и на это имеются все основания. В частности, Эпштейну удалось свести к минимуму влияние уголовных дел против его нанимателя. Это нетривиальная задача, решение которой представляется достаточно сложным. То есть мы, действительно, имеем дело с крайне ловким переговорщиком», – говорит он.

    «Интересно, что во всех медиа подчеркивается, что Эпштейн предложил свою кандидатуру на столь специфическую должность самостоятельно. Очевидно, что данное назначение не будет простым. Человеку, который будет работать на этом направлении, предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Видимо, он к этому готов», – рассуждает собеседник.

    «Напомню, что в прошлую каденцию Трампа вопросами Украины занимался Курт Волкер. Он был, очевидно, ориентирован на поражение России, ущемление интересов Москвы.

    Эпштейн кажется более вероятным номинантом, который сможет договориться о более приемлемом решении конфликта для всех сторон.

    Что касается отсутствия у него дипломатического опыта, то для Трампа это никогда не являлось проблемой. При нем же за Ближний Восток отвечал Дэвид Кушнер – человек, максимально далекий от официального протокола. Тем не менее, ему удалось сделать гораздо больше, чем многим профильным специалистам», – полагает он.

    «То есть в возможном назначении Эпштейна на данный пост чувствуется почерк Трампа. Как минимум, это свидетельствует о серьезных намерениях нового президента в отношении урегулирования конфликта на Украине. Ему нужен посланник, который не будет скован официозом, но сможет с трезвой головой подойти к переговорам и поиску решения проблемы», – объясняет собеседник.

    «Эпштейн кажется как раз таким человеком. К тому же, его происхождение позволяет нам говорить о том, что русский является для него родным языком. Это важный фактор, ведь ход мысли формирует, в том числе и лингвистические черты. Может быть, данный фактор позволит ему более тонко общаться с обеими сторонами», – акцентирует Межуев.

    Если инсинуации про Бориса Эпштейна имеют основания, значит Трамп хочет реально попробовать решить конфликт посредством махерских комбинаций и перемещения наперстков,

    пишет Федор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». «Это не так уж абсурдно, учитывая, что классический политико-дипломатический подход  в данном случае упирается в неразрешимые противоречия и фатальное отсутствие доверия», – напоминает он.

    «Это не значит, что умелый сутяжник-манипулятор чего-то добьется. Но, во всяком случае, такой подход ближе представлениям Трампа о разруливании конфликтов. А представления эти мы знаем по «соглашениям Авраама». Само собой, что сравнивать украинский и арабо-израильский сюжеты нельзя, речь только о психотипе эмиссара», – дополняет Лукьянов.

    Администрация Трампа действительно достигла немалых успехов на Ближнем Востоке, сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. «И в принципе, уже сейчас можно говорить о сформировавшемся в его окружении «Авраамском подходе», – говорит он.

    «Его суть заключается в привлечении к решению ключевых международных проблем не кадровых дипломатов, но людей, к которым Трамп имеет личное доверие.

    Напомню, в его первый президентский срок «соглашениями Авраама» занимался Кушнер – предприниматель и тесть главы Белого дома», – рассказывает собеседник.

    «Трамп – умный человек. Он принял к сведению уроки прошлого: примерные политики и представители официальных ведомств, например, Майк Пенс, его откровенно предали. В этой ситуации логично обратиться не к специалистам, но к людям, которые готовы подставить президенту собственное плечо. И Эпштейн кажется именно таким человеком», – рассуждает эксперт.

    «Для стиля управления Трампа, в хорошем смысле, вообще характерен «переход на личное». В случае с Ближнем Востоком подобный подход себя полностью оправдал. Думаю, он попытается повторить тот успех и сегодня, но уже в отношении России и Украины», – полагает он.

    «К тому же, мы не можем знать о том, что Эпштейн совсем уж человек из чуждого дипломатии мира. Вполне вероятно, что он уже принимал участие в каких-либо закулисных беседах с украинскими или российскими политиками. Действовать в обход официальных институтов – еще одна важная черта лидерства Трампа», – замечает собеседник.

    «Конечно, ситуация на Ближнем Востоке 2018-2020 годов и текущее положение дел вокруг Украины – принципиально разные вещи. Тем не менее, уже отработанный способ переключения разрешения противоречий на круг лиц, обладающих доверием Трампа, вполне может проявиться и в этот раз», – заключил Ципис.

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