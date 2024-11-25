Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.11 комментариев
Губернатор сообщил о возгорании на заводе в Калуге после атаки беспилотников
В Калуге на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения БПЛА
Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника на окраине Калуги, что привело к возгоранию на территории промышленного предприятия.
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в ночь на понедельник система ПВО уничтожила три украинских беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории промышленного предприятия возникло возгорание, передает ТАСС.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил Шапша.
Ранее силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.