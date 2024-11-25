Губернатор сообщил о возгорании на заводе в Калуге после атаки беспилотников

В Калуге на территории промышленного предприятия возник пожар в результате падения БПЛА

Tекст: Максим Попов

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в ночь на понедельник система ПВО уничтожила три украинских беспилотника на окраине Калуги. На месте падения обломков на территории промышленного предприятия возникло возгорание, передает ТАСС.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил Шапша.

Ранее силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью.