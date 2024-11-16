Иран пообещал ответить на враждебную резолюцию МАГАТЭ

Иран примет меры в ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ

Tекст: Максим Попов

Арагчи сообщил о намерении Тегерана ответить на возможную враждебную резолюцию, которую может принять Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости». По его словам, если резолюция будет принята, Иран примет новые меры в отношениях с МАГАТЭ, которые включают ускорение развития ядерной программы.

Аббас Арагчи отметил, что в ответ на все враждебные шаги агентства в прошлом Иран всегда усиливал свои ядерные разработки. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами также заявил, что Тегеран не допустит давления от европейской тройки, включающей Британию, Германию и Францию, через антииранские резолюции.

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором возможно принятие резолюции, пройдет в Вене с 18 по 22 ноября. Тегеран считает, что США и европейская тройка применяют враждебный подход к иранской ядерной программе, обвиняя Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

В июне этого года Совет управляющих МАГАТЭ уже принял резолюцию, требующую от Ирана объяснения происхождения следов урана на незаявленных ядерных объектах, а также допуска инспекторов агентства на эти объекты.

Напомним, ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.