FT: Команда Трампа готовит экономическое давление на Иран

Tекст: Алексей Дегтярев

Планируется ужесточение и добавление санкций против иранского нефтяного экспорта с целью уменьшения доходов Тегерана, чтобы помешать финансировать армию и союзников в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Целью таких мер является принуждение Ирана к переговорам с США о новой ядерной сделке и изменении региональной политики. Несмотря на это, источники предупреждают, что условия, выдвигаемые администрацией Трампа, могут оказаться неприемлемыми для Ирана.

Эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа, отметил, что при всем этом меры направлены на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп, готовясь к президентскому сроку, уделяет внимание ядерной программе Ирана. Он якобы готов предоставить Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием.