16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.43 комментария
FT: Команда Трампа готовит экономическое давление на Иран
Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке, сообщили источники, знакомые с этими планами.
Планируется ужесточение и добавление санкций против иранского нефтяного экспорта с целью уменьшения доходов Тегерана, чтобы помешать финансировать армию и союзников в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Целью таких мер является принуждение Ирана к переговорам с США о новой ядерной сделке и изменении региональной политики. Несмотря на это, источники предупреждают, что условия, выдвигаемые администрацией Трампа, могут оказаться неприемлемыми для Ирана.
Эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа, отметил, что при всем этом меры направлены на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп, готовясь к президентскому сроку, уделяет внимание ядерной программе Ирана. Он якобы готов предоставить Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием.