КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля

Tекст: Антон Антонов

Иранский МИД подчеркнул, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН», и провел «ряд атак на военные базы» Израиля. Иран пригрозил при необходимости «принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих законных интересов», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.



IRNA утверждает, что авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения. Армия обороны Израиля заявила, что базе в пустыне Негев нанесен «минимальный ущерб».



Израильские чиновники заявили Ynet, что перехвачено «99% иранского ответа», Израиль к нему «подготовился». Однако, как заявили чиновники, Иран «впервые со своей территории открыл огонь по Израилю», это «требует решительного ответа». Они заверили, что ответ «наступит в ближайшее время».

Советник премьер-министра Офир Гендельман утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории. Кроме того, Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты. Ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.