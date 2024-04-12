Как будет выглядеть война между Израилем и Ираном

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

В последние дни на Ближнем Востоке разворачивается самая настоящая военная тревога. Российский МИД настоятельно порекомендовал гражданам не ездить без особой необходимости сейчас в Израиль, Палестину и Ливан. Немецкая авиакомпания «Люфтганза» приостановила полеты в Иран. Иранские же дипломаты проверили серию переговоров с руководством ключевых региональных стран – Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Ирака.

Все эти действия эксперты и политики трактуют как подготовку к иранскому удару по территории Израиля. Он должен стать своего рода местью Тегерана за нападение Тель-Авива на иранское консульство в Сирии (где было убито несколько высокопоставленных офицеров Корпуса стражей).

Правда, иранцы дают понять, что могут и не ударить. Например, «если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных», – говорится в заявлении представительства Ирана при Организации Объединенных Наций. Однако очевидно, что это требование невыполнимо. И если первый пункт (осуждение) еще как-то можно себе представить, учитывая непростые отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом, то вот привлекать к ответственности виновных никто не будет.

Поэтому шансы на дипломатическое решение конфликта невысоки. «Ситуация сейчас, как в топке паровоза, – поясняет газете ВЗГЛЯД военный эксперт Иван Коновалов. – Единственный игрок, который может решить проблему, – это американцы. Но действия США непоследовательны и весьма неочевидны. Они не понимают, как быть с сектором Газа, и, по сути, пассивно идут в израильском фарватере».

Кому и зачем нужна эта война

Зато Израилю нужна война – как и отчасти Ирану. «Шанс начала боевых действий в этом регионе очень высокий. Стороны подошли к краю, а также заинтересованы в уничтожении друг друга. Иран мечтает скинуть Израиль в море, а Израиль воспринимает Иран как экзистенциальную угрозу», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«На фоне рассуждений в западной прессе о «возмездии» со стороны Тегерана на самом деле может идти подготовка превентивного удара Израиля по Ирану», – заявил газете ВЗГЛЯД и израильский политолог Саймон Ципис. Он отметил, что на это указывает несколько факторов.

Так, например, в четверг в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла якобы для координации действий в случае возможного удара со стороны Ирана. Кроме того, появились сообщения о переводе Пятого флота ВМС США в Персидском заливе в полную боевую готовность. Наконец, накануне премьер Биньямин Нетаньяху посетил авиабазу Тель-Ноф, где осмотрел истребители.



«Все это укладывается в логику развязывания войны на Ближнем Востоке, конечная цель которой – свержение режима в Иране. В этом заинтересованы США, Великобритания и в целом страны НАТО. Они же и будут принимать участие в возможной операции против Тегерана», полагает эксперт.

Участники конфликта очевидны – с одной стороны Иран со своими региональными прокси и союзниками (Хезболла, ХАМАС, в какой-то степени сирийские и иракские подразделения), а с другой – Израиль и США. Вопрос только в том, как этот конфликт будет идти?

Как будут наноситься удары

Сухопутный компонент эксперты считают маловероятным. «Противостояние Ирана с Израилем не будет проходить на земле – у них ведь нет общей границы, и ни одна ни другая страна не выдвинется через территории третьих стран», – говорит Андрей Клинцевич. Поэтому удар, скорее всего, будет носить воздушный и ракетный характер.



«В последние годы иранцы демонстрировали успехи в области ракетостроения. Отчасти их можно видеть на примере действий хуситов – эти иранские союзники используют различные вооружения, которые поставляет им в основном Иран. Сейчас на вооружении Тегерана стоят комплексы и малой, и средней дальности. Есть и баллистические ракеты – в частности, «Саджил» с дальностью до 2 тыс. км. Крылатые ракеты тоже стоят на вооружении», – поясняет Иван Коновалов.

Да, у Израиля есть мощные системы ПВО. Но даже они не дадут гарантий безопасности. У Ирана достаточно средств для перегрузки израильских систем ПВО, а также соответствующий опыт.

«В 2020 году Иран ударил по американской военной базе в Ираке, защищенной комплексами Patriot, и преодолел их. Так что если он совершит массированный налет беспилотниками, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами по территории Израиля со стороны Ливана, Сирии и своей территории, то какая-то часть гарантированно преодолеет комплексы ПВО и ударит по городам или туда, куда будет целиться Иран», – напоминает Андрей Клинцевич.

Но может быть удар останется единичным и сбросит в итоге политическое напряжение, не перерастет во что-то более серьезное? На Ближнем Востоке уже встречались демонстративные удары без перетекания в большую войну. Например, когда США «мстили» за якобы применение Башаром Асадом химического оружия или когда Иран отвечал на убийство генерала Кассема Сулеймани.

Однако в том-то и дело, что невозможно нанести по Израилю удар ограниченного масштаба. «Для преодоления израильской системы ПВО нужно большое количество ракет, а это уже полномасштабное столкновение, в которое будут втянуты большинство стран региона и Соединенные Штаты», – напоминает Иван Коновалов. И в таком случае может сыграть дополнительный политический фактор: в США идет предвыборная кампания, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху не сможет упустить возможность втянуть Вашингтон в войну с Исламской Республикой.

Очевидно, что чем бы ни закончился удар Ирана, Израиль ответит таким же ракетно-дроновым налетом. И да, у Исламской Республики тоже есть эффективная система ПВО. «Еще в нулевые годы мы поставляли иранцам «Торы» (малой дальности), «Буки» (средней дальности), а также продали несколько дивизионов С-300. Кроме того, иранцы создали свою систему ПВО Бавар-373 и считают ее конкурентом С-300», – напоминает Иван Коновалов.

Однако он полагает, что и такая защита «гарантированно будет прорвана». Доказательством этому служат результаты прошедших в январе 2023 года учений «Можжевеловый Дуб», на которых отрабатывалось нанесение ракетно-бомбового удара по территории Ирана совместно США и Израилем. Моделировались удары как крылатыми ракетами с подводных лодок, так и с применением авиационной составляющей, включая стратегические бомбардировщики Б-52. Такой залп «фактически может вынести всю наземную инфраструктуру, и иранская система ПВО не сможет выдержать залп 1000 ракет», – говорит Андрей Клинцевич.

Самый плохой сценарий

И иранцы это изначально понимали – поэтому позвали на помощь силы природы. «Иран все свои военные заводы, в том числе даже аэродромы с хранением самолетов и беспилотников, увел под землю. То есть где-то в пустынных и горных районах страны находятся эти заглубленные подземные объекты. Достать их обычными вооружениями невозможно», – продолжает Андрей Клинцевич.

Это, в свою очередь, понимает Израиль, и поэтому может применить для их поражения свой ядерный арсенал, полагают эксперты.

«Тель-Авив в том числе рассматривает нанесение тактического ядерного удара по этим пунктам, – говорит Клинцевич. – Кроме того, не исключено, что Израиль сейчас провоцирует Иран на удар первым для того, чтобы потом массированным ответным ударом откатить ядерную инфраструктуру, ядерные электростанции, ядерные научные центры Ирана на много лет назад. Чтобы замедлить темпы создания Ираном ядерного оружия», – говорит Андрей Клинцевич. Иранцы же, в свою очередь, тоже могут добавить конфликту ядерного привкуса – например, нанеся удар по израильскому ядерному центру в Димоне.

Картина поистине апокалиптичная. Большинство экспертов сходится в том, что именно ближайшие дни станут решающими. Удар или обмен ударами должен произойти уже в ближайшие дни – или же и Ближний Восток, и весь мир все-таки удастся удержать от перехода к реальному конфликту, рискующему оказаться ядерным.