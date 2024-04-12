  • Новость часаПутин: Без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
    Гуцул сообщила об открытии рынка России для аграриев Гагаузии
    Опубликовано видео подрыва в Москве иномарки с экс-офицером СБУ Прозоровым
    Путин объяснил важность «Ангары» для создания Российской орбитальной станции
    Белоруссия готова участвовать в строительстве Российской орбитальной станции
    Удар нанесен по месту скопления ВСУ в городе Сумы
    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
    Россияне впервые в истории совершили стратосферный прыжок на Северный полюс
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России выгодна формула «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    37 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    31 комментарий
    12 апреля 2024, 19:05 • В мире

    Как будет выглядеть война между Израилем и Ираном

    Как будет выглядеть война между Израилем и Ираном
    @ TASNIM NEWS AGENCY/REUTERS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Эксперты уверены, что и Ближний Восток, и весь мир застыл на грани новой войны. Целая серия признаков говорит о том, что Иран готовится нанести массированный удар по Израилю, и этот удар тоже не останется без ответа. Уже озвучиваются конкретные сценарии того, как будут разворачиваться боевые действия, в том числе самые страшные.

    В последние дни на Ближнем Востоке разворачивается самая настоящая военная тревога. Российский МИД настоятельно порекомендовал гражданам не ездить без особой необходимости сейчас в Израиль, Палестину и Ливан. Немецкая авиакомпания «Люфтганза» приостановила полеты в Иран. Иранские же дипломаты проверили серию переговоров с руководством ключевых региональных стран – Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Ирака.

    Все эти действия эксперты и политики трактуют как подготовку к иранскому удару по территории Израиля. Он должен стать своего рода местью Тегерана за нападение Тель-Авива на иранское консульство в Сирии (где было убито несколько высокопоставленных офицеров Корпуса стражей).

    Правда, иранцы дают понять, что могут и не ударить. Например, «если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных», – говорится в заявлении представительства Ирана при Организации Объединенных Наций. Однако очевидно, что это требование невыполнимо. И если первый пункт (осуждение) еще как-то можно себе представить, учитывая непростые отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом, то вот привлекать к ответственности виновных никто не будет.

    Поэтому шансы на дипломатическое решение конфликта невысоки. «Ситуация сейчас, как в топке паровоза, – поясняет газете ВЗГЛЯД военный эксперт Иван Коновалов. – Единственный игрок, который может решить проблему, – это американцы. Но действия США непоследовательны и весьма неочевидны. Они не понимают, как быть с сектором Газа, и, по сути, пассивно идут в израильском фарватере».

    Кому и зачем нужна эта война

    Зато Израилю нужна война – как и отчасти Ирану. «Шанс начала боевых действий в этом регионе очень высокий. Стороны подошли к краю, а также заинтересованы в уничтожении друг друга. Иран мечтает скинуть Израиль в море, а Израиль воспринимает Иран как экзистенциальную угрозу», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    «На фоне рассуждений в западной прессе о «возмездии» со стороны Тегерана на самом деле может идти подготовка превентивного удара Израиля по Ирану», – заявил газете ВЗГЛЯД и израильский политолог Саймон Ципис. Он отметил, что на это указывает несколько факторов.

    Так, например, в четверг в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла якобы для координации действий в случае возможного удара со стороны Ирана. Кроме того, появились сообщения о переводе Пятого флота ВМС США в Персидском заливе в полную боевую готовность. Наконец, накануне премьер Биньямин Нетаньяху посетил авиабазу Тель-Ноф, где осмотрел истребители.

    «Все это укладывается в логику развязывания войны на Ближнем Востоке, конечная цель которой – свержение режима в Иране. В этом заинтересованы США, Великобритания и в целом страны НАТО. Они же и будут принимать участие в возможной операции против Тегерана», полагает эксперт.

    Участники конфликта очевидны – с одной стороны Иран со своими региональными прокси и союзниками (Хезболла, ХАМАС, в какой-то степени сирийские и иракские подразделения), а с другой – Израиль и США. Вопрос только в том, как этот конфликт будет идти?

    Как будут наноситься удары

    Сухопутный компонент эксперты считают маловероятным. «Противостояние Ирана с Израилем не будет проходить на земле – у них ведь нет общей границы, и ни одна ни другая страна не выдвинется через территории третьих стран», – говорит Андрей Клинцевич. Поэтому удар, скорее всего, будет носить воздушный и ракетный характер.

    «В последние годы иранцы демонстрировали успехи в области ракетостроения. Отчасти их можно видеть на примере действий хуситов – эти иранские союзники используют различные вооружения, которые поставляет им в основном Иран. Сейчас на вооружении Тегерана стоят комплексы и малой, и средней дальности. Есть и баллистические ракеты – в частности, «Саджил» с дальностью до 2 тыс. км. Крылатые ракеты тоже стоят на вооружении», – поясняет Иван Коновалов.

    Да, у Израиля есть мощные системы ПВО. Но даже они не дадут гарантий безопасности. У Ирана достаточно средств для перегрузки израильских систем ПВО, а также соответствующий опыт.

    «В 2020 году Иран ударил по американской военной базе в Ираке, защищенной комплексами Patriot, и преодолел их. Так что если он совершит массированный налет беспилотниками, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами по территории Израиля со стороны Ливана, Сирии и своей территории, то какая-то часть гарантированно преодолеет комплексы ПВО и ударит по городам или туда, куда будет целиться Иран», – напоминает Андрей Клинцевич.

    Но может быть удар останется единичным и сбросит в итоге политическое напряжение, не перерастет во что-то более серьезное? На Ближнем Востоке уже встречались демонстративные удары без перетекания в большую войну. Например, когда США «мстили» за якобы применение Башаром Асадом химического оружия или когда Иран отвечал на убийство генерала Кассема Сулеймани.

    Однако в том-то и дело, что невозможно нанести по Израилю удар ограниченного масштаба. «Для преодоления израильской системы ПВО нужно большое количество ракет, а это уже полномасштабное столкновение, в которое будут втянуты большинство стран региона и Соединенные Штаты», – напоминает Иван Коновалов. И в таком случае может сыграть дополнительный политический фактор: в США идет предвыборная кампания, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху не сможет упустить возможность втянуть Вашингтон в войну с Исламской Республикой.

    Очевидно, что чем бы ни закончился удар Ирана, Израиль ответит таким же ракетно-дроновым налетом. И да, у Исламской Республики тоже есть эффективная система ПВО. «Еще в нулевые годы мы поставляли иранцам «Торы» (малой дальности), «Буки» (средней дальности), а также продали несколько дивизионов С-300. Кроме того, иранцы создали свою систему ПВО Бавар-373 и считают ее конкурентом С-300», – напоминает Иван Коновалов.

    Однако он полагает, что и такая защита «гарантированно будет прорвана». Доказательством этому служат результаты прошедших в январе 2023 года учений «Можжевеловый Дуб», на которых отрабатывалось нанесение ракетно-бомбового удара по территории Ирана совместно США и Израилем. Моделировались удары как крылатыми ракетами с подводных лодок, так и с применением авиационной составляющей, включая стратегические бомбардировщики Б-52. Такой залп «фактически может вынести всю наземную инфраструктуру, и иранская система ПВО не сможет выдержать залп 1000 ракет», – говорит Андрей Клинцевич.

    Самый плохой сценарий

    И иранцы это изначально понимали – поэтому позвали на помощь силы природы. «Иран все свои военные заводы, в том числе даже аэродромы с хранением самолетов и беспилотников, увел под землю. То есть где-то в пустынных и горных районах страны находятся эти заглубленные подземные объекты. Достать их обычными вооружениями невозможно», – продолжает Андрей Клинцевич.

    Это, в свою очередь, понимает Израиль, и поэтому может применить для их поражения свой ядерный арсенал, полагают эксперты.

    «Тель-Авив в том числе рассматривает нанесение тактического ядерного удара по этим пунктам, – говорит Клинцевич. – Кроме того, не исключено, что Израиль сейчас провоцирует Иран на удар первым для того, чтобы потом массированным ответным ударом откатить ядерную инфраструктуру, ядерные электростанции, ядерные научные центры Ирана на много лет назад. Чтобы замедлить темпы создания Ираном ядерного оружия», – говорит Андрей Клинцевич. Иранцы же, в свою очередь, тоже могут добавить конфликту ядерного привкуса – например, нанеся удар по израильскому ядерному центру в Димоне.

    Картина поистине апокалиптичная. Большинство экспертов сходится в том, что именно ближайшие дни станут решающими. Удар или обмен ударами должен произойти уже в ближайшие дни – или же и Ближний Восток, и весь мир все-таки удастся удержать от перехода к реальному конфликту, рискующему оказаться ядерным.

    Главное
    Гуцул заявила о готовности к диалогу с Санду
    МИД сделал представление послу Японии из-за деградации двусторонних отношений
    Экс-офицер СБУ Прозоров мог обезопасить себя от взрыва автомобиля
    Названо число ударов ВС России по ВПК и ТЭК Украины за неделю
    Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы
    Число часов изучения истории в школах увеличили в полтора раза
    В США заявили о рекордной нехватке лекарств всех видов

    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ

    Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция будет ковать оружие против России

    Франции нужна «экономика войны», заявляет Эммануэль Макрон. В подтверждение своих слов он подстегивает производство систем вооружений, открывает новые военные заводы и требует увеличить выпуск оружия. Как будет вооружаться Франция, насколько это затронет события на Украине и на какое оружие Макрон делает ставку прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

    • Мобилизация на Украине: главное

      Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО?

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............