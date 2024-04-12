Израильский эксперт: США и Британия примут участие в операции против Ирана

Израильский эксперт Ципис предположил подготовку превентивного удара по Ирану

Tекст: Анастасия Куликова

«По некоторым данным, Иран действительно готовит ответный удар по Израилю после атаки на иранское консульство в Сирии. Однако риторика Тегерана по этому вопросу часто меняется. Например, недавно власти Исламской республики заявляли, что готовы отказаться от атаки по нескольким причинам. Однако позже они передумали», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Информацию о подготовке Ирана к удару по Израилю подтверждают зарубежные спецслужбы и разведка, добавил он. Собеседник напомнил, что некоторые страны выступили с рекомендацией для своих граждан покинуть Ближний Восток, а также воздержаться от поездок, в частности в Израиль и Ливан. Более того, часть авиакомпаний отменили свои рейсы в Иран.

Ципис со ссылкой на генштаб Израиля уточняет, что ответный удар Тегерана может быть «ограниченным». В этой связи существует несколько вариантов развития событий. «Во-первых, могут активизироваться военные действия «прокси» Ирана – в том числе формирования «Хезболла» – с Израилем», – перечисляет спикер. Второй сценарий подразумевает ракетные удары ограниченного масштаба и радиуса действия по Израилю, продолжил Ципис. «Атака может вестись со стороны Ливана или Сирии. Целью вряд ли станут гражданские объекты и центр еврейского государства. Я допускаю, что под угрозой окажутся Голанские высоты», – предположил израильский эксперт.

Впрочем, Ципис не исключает и более неожиданного развития событий на Ближнем Востоке. «На фоне рассуждений в западной прессе о «возмездии» со стороны Тегерана на самом деле может идти подготовка превентивного удара Израиля по Ирану», – считает он. Собеседник отметил, что на это указывает несколько факторов. Так, например, в четверг в Израиль прибыл глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла якобы для координации действий в случае возможного удара со стороны Ирана. Кроме того, появились сообщения о переводе Пятого флота ВМС США в Персидском заливе в полную боевую готовность. Наконец, накануне премьер Биньямин Нетаньяху посетил авиабазу Тель-Ноф, где осмотрел истребители дальнего действия.

«Все это укладывается в логику развязывания войны на Ближнем Востоке, конечная цель которой – свержение режима в Иране. В этом заинтересованы США, Великобритания и в целом страны НАТО. Они же и будут принимать участие в возможной операции против Тегерана», – заключил Ципис.

Ранее появились сообщения о том, что Израиль готовится к атаке со стороны Ирана в ближайшие 24–48 часов. Как пишет The Wall Street Journal, еврейское государство ожидает, что будет атакован юг или север. Неназванный собеседник издания, якобы проинформированный непосредственно иранским руководством, уточнил, что планы атаки обсуждаются, но окончательное решение пока не принято.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран ответит на обстрел Израилем консульства в Дамаске, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Глава МИД Германии созвонилась с иранским министром по просьбе США, которые «крайне обеспокоены» тем, что нападение Ирана на Израиль может привести к эскалации в регионе, передает Axios. Их разговор продлился полтора часа. Бербок призвала не недооценивать «масштабы ответа Израиля на нападение на него с иранской территории», добавил портал.

По информации Bloomberg, Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие дни, задействовав при этом высокоточные ракеты. Целями, скорее всего, станут не гражданские, а военные и правительственные объекты Израиля. CNN не исключает, что атаку осуществят иранские «прокси». При этом необязательно, что удар нанесут с севера, с территории Ливана, где находится союзник Тегерана «Хезболла».

Напомним, 1 апреля израильские военные нанесли удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Консульство было полностью разрушено. В результате действий Тель-Авива были убиты два высокопоставленных генерала. По информации газеты Al Hadath, погибших звали Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими. Кроме того, погибли пять офицеров КСИР. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю возмездие мусульман. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ЦАХАЛ решился на авиаудар по консульству.