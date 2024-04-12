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    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе
    «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Небензя объявил о коренном переломе на Украине
    Спрогнозированы последствия нового контрнаступления ВСУ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    19 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    12 апреля 2024, 08:17 • Новости дня

    WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в течение 24-48 часов

    WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в течение 24-48 часов
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) сообщают, что Иран может ответить Израилю на удар по консульскому отделу своего посольства в Дамаске в течение 24-48 часов.

    По данным издания, Израиль готовится к возможной атаке со стороны Ирана с севера или юга. Окончательное решение о том, отвечать ли на удар, Тегеран пока не принял, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран ответит на обстрел Израилем консульства в Дамаске, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации.

    11 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    Небензя рассказал о коренном переломе на Украине

    Небензя: Западная помощь и атаки Киева не изменят ход конфликта

    Небензя рассказал о коренном переломе на Украине
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, ни новые пакеты помощи Запада, ни «мясные штурмы» Киева не смогут изменить ход конфликта на Украине.

    Он заявил, что «Украина сегодня не более чем частная военная компания, воюющая для Запада и западным оружием до последнего украинца», передает ТАСС.

    Небензя уверен, что в конфликте на наших глазах происходит коренной перелом и изменить эту тенденцию не смогут никакие внешние факторы. Он рекомендовал странам Запада готовиться к тому, что единственной темой международных встреч по Украине скоро станет безоговорочная капитуляция киевского режима.

    Ранее Россия запросила в Совете Безопасности (СБ) ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевским властям.

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    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    11 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Небензя: Украинцы начали активно делиться с Россией координатами ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что жители Харькова, Одессы, Николаева и других городов активно делятся с ВС РФ координатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Как указал Небензя, по данным украинских бойцов, местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, других городах и регионах Украины начали рассказывать российским военным местоположения военных складов ВСУ и воинских резервов. По его словам, такие поступки наглядно показывают настоящее «отношение мирного населения к происходящему», передает ТАСС.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Вадим Отрошевский рассказал, что командование ВСУ мобилизует для участия в боевых действиях в основном сельское население, а городские жители стараются этого избежать при помощи взяток и уехать за границу.

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    11 апреля 2024, 12:56 • Новости дня
    Над зданием посольства Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
    Над зданием посольства Украины в Москве подняты флаг России и Знамя Победы
    @ t.me/ssigny

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На территории посольства Украины в Москве были подняты российский флаг и Знамя Победы. Это произошло после того, как Москва расторгла договор аренды земельного участка, на котором находится комплекс зданий украинского посольства.

    Данная мера стала ответной на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды участка посольства РФ на Украине.

    МИД РФ подчеркнул, что расторжение договора аренды не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, которое остается в государственной собственности Украины, передает ТАСС.

    В настоящее время посольство Украины в Москве закрыто, однако за забором можно увидеть два флага, развивающиеся на флагштоке перед зданием дипмиссии.

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    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    Минобороны сообщило об ударе возмездия по ТЭК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По объектам украинского топливно-энергетического комплекса нанесен массированный удар высокоточным оружием, сообщило российское министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные объекты поражены, нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей украинской армии.

    Отмечается, что эти удары стали ответом на попытки киевского режима навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

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    11 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области

    В подполье сообщили об ударе по Трипольской ТЭС на Украине

    Российские войска разбомбили крупнейшую ТЭС в Киевской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по одной из крупнейших теплоэлектростанций Украины – Трипольской, которая находится в Киевской области.

    «В Киевской области попали в энергообъект», – приводит его слова ТАСС.

    Трипольской ТЭС – крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Энергию с нее получают Киевская, Житомирская и Черкасская области Украины.

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    11 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    СМИ: Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства

    РБК: «Кубань-Вино» и другие активы группы «Ариант» перешли в госсобственность

    СМИ: Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», а также ряд других активов группы «Ариант» перешли в собственность Российской Федерации, следует из данных ЕГРЮЛ.

    В госсобственность перешли агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии – Ариант», а также агрофирма «Ариант», специализирующаяся на разведении свиней, передает РБК.

    Ранее владельцем всех этих компаний была ГК «Ариант». Генпрокуратура требовала передать активы в госсобственность, и 5 апреля суд вынес решение в ее пользу. Передача активов в госсобственность произошла 10 апреля.

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    11 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Иране назвали условие отказа от ответного удара по Израилю

    Иран не станет отвечать на удар Израиля по консульству, если его осудит СБ ООН

    В Иране назвали условие отказа от ответного удара по Израилю
    @ Iran's Defense Ministry/WANA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Если бы Совет Безопасности ООН осудил действия властей Израиля, в частности удар по иранскому консульству, Иран мог бы отказаться от ответных действий, заявило постоянное представительство Исламской республики при всемирной организации.

    В сообщении, опубликованном миссией в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), говорится, что для того, чтобы избежать удара со стороны Ирана, Совет Безопасности ООН должен осудить «заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении иранских дипломатических объектов в Дамаске», а затем привлечь к ответственности виновных, передает ТАСС.

    Ранее американская пресса заявляла, что «крупные удары» Ирана или «доверенных лиц» Тегерана по Израилю неизбежны.

    Напомним, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что страна готова обозначить свой ответ на удар по консульству страны в Сирии, но разрастания конфликта на Ближнем Востоке не хочет. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что в случае атаки со стороны Ирана по израильской территории Израиль «ответит в Иране».

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    11 апреля 2024, 18:41 • Новости дня
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    Рогов: ВС России наказали украинскую бригаду теробороны за обстрелы ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили 121-ю украинскую бригаду территориальной обороны, которая занималась обстрелами Энергодара и Запорожской атомной электростанции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Точные удары ВС России накрыли боевиков украинской армии, обстреливавших Энергодар, ЗАЭС и Каменско-Днепровский район Запорожской области, сказал Рогов ТАСС.

    Он добавил, что часть из них удалось установить, это военнослужащие 121-й бригады теробороны из Кировограда. Их «накрывали» в Никополе и его пригороде.

    На прошлой неделе ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС, в ходе другой атаки они использовали беспилотники для нападения на грузовой порт и столовую у станции.

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    11 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе

    Сенатор Кастюкевич назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе

    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринял попытку высадиться на Тендровскую косу в надежде убедить Запад в целесообразности вливания им средств в украинский конфликт, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    «Попытка высадки десанта ВФУ (вооруженные формирования Украины) на Тендровской косе была не чем иным, как очередным «голливудом», чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну», – приводит РИА «Новости» слова сенатора.

    Любая антироссийская провокация, подготовленная Британией или кем-то еще, обречена на провал, поскольку «они все воюют за деньги, а мы – за Родину и людей», подчеркнул Кастюкевич.

    Ранее ФСБ и Минобороны пресекли спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области.

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    11 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    @ t.me/XNRRussia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские военные в четверг утром нанесли массированный ракетный удар по Харькову, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения – агентура «насчитала 16 прилетов» в самом Харькове и соседнем Чугуеве, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев рассказал, что удары нанесены по объектам энергосистемы, заводам «Турбоатом», «Малышева» и Железобетонных конструкций.

    Кроме того, житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору – по данным подполья, в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета.

    Также известно, что после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.

    Двумя днями ранее ВКС ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.

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    11 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Зеленский делает заявления о Крымском мосте, чтобы набить себе цену на Западе

    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Зеленский, говоря о планах разрушить Крымский мост при новом контрнаступлении, преследует цель набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он убежден: все попытки украинского руководства посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

    «Украинское руководство воспринимает Крымский мост как символ воссоединения Крыма с Россией. Именно поэтому они хотят разрушить его любыми способами», – отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Заявление Зеленского о том, что инфраструктурный объект – приоритетная цель для ВСУ, собеседник расценил как «очередное бахвальство».

    «Все понимают, что у Киева нет никаких шансов ни вернуть те территории, которые вошли в состав России, ни разрушить мост. Но Зеленский продолжает выступать с такими заявлениями, чтобы набить себе цену, а также показать Западу, что у ВСУ якобы есть план, а украинская армия – сильна», – пояснил Цеков. Он напомнил, что противник уже пытался атаковать Крымский мост, но не достиг поставленных целей.

    Парламентарий прогнозирует, что ВСУ будут продолжать предпринимать попытки ударов по инфраструктурному объекту. Но, как подчеркнул Цеков, ВС России готовы к этому. «Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», – резюмировал сенатор.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, который включает в себя разрушение Крымского моста. «Мы этого очень хотим», – сказал он в интервью газете Bild. Зеленский подчеркнул, что целью является не только Крымский мост, но и «некоторые инфраструктурные объекты». «Речь идет о мостах, об аэропортах, с которых взлетают самолеты. Есть мосты, по которым доставляется оружие. Аэропорты, с которых взлетают самолеты и нас бомбят. Это законные цели», – считает он.

    Зеленский утверждает, что план нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь. Шансы на успех он связал не с «количеством людей», а с качеством вооружений. Украинский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял заявление Зеленского попыткой привлечь внимание Запада. «Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши якобы не станут пустой тратой», – отмечал он.

    В начале апреля британская газета The Guardian сообщала, что украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024 года. По данным источников издания, у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Атака может быть совершена с помощью дронов. Военный эксперт Алексей Леонков назвал сообщения в СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост спланированной утечкой.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    Украина начала принудительную эвакуацию 47 поселков Харьковской области
    @ REUTERS/Murad Sezer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми в нескольких десятках поселков, об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    Всего планируется принудительно эвакуировать 47 прифронтовых населенных пунктов, это не касается самого Харькова, заявил Синегубов, передает ТАСС.

    Эвакуация затронет Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. В них проживают 182 ребенка.

    В январе 2024 года киевский режим объявлял о принудительной эвакуации детей из подконтрольной ВСУ части ДНР. В марте он провел эвакуацию людей из Сумской области.

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    11 апреля 2024, 11:49 • Новости дня
    Компания «Центрэнерго Украины» подтвердила полное уничтожение Трипольской ТЭС

    Компания «Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

    Компания «Центрэнерго Украины» подтвердила полное уничтожение Трипольской ТЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, сообщило издание «Страна» со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины», в ведении которой находится ТЭС.

    Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт находится на берегу Днепра в 45 км южнее Киева, была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области, передает ТАСС.

    Ранее ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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