Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.15 комментариев
Иран ограничит ответные меры за обстрел консульства
Иран ограничит ответные меры за обстрел консульства, чтобы избежать эскалации
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Тегеран ответит на обстрел Израилем консульства в Дамаске, но ответные меры будут ограничены, чтобы не спровоцировать эскалацию ситуации.
Иранский министр заявил, что ответ будет «уместным и ограниченным», но не пояснил, какие ограничения имеет в виду, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора сторон, передает ТАСС.
По словам источников, глава МИД ФРГ инициировала разговор по запросу американской администрации, серьезно обеспокоенной тем, что возможный ответ Ирана за удар по Сирии повлечет за собой эскалацию конфликта. Она передала Абдоллахияну предостережение американской стороны, чтобы Иран «не недооценивал масштабы ответа Израиля на удар по нему с иранской территории», рассказали они.
В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге для журналистов, что Соединенные Штаты предостерегли Иран от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке в ответ на обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске.
Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) 1 апреля заявило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся.
Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.