Иран ограничит ответные меры за обстрел консульства, чтобы избежать эскалации

Tекст: Денис Тельманов

Иранский министр заявил, что ответ будет «уместным и ограниченным», но не пояснил, какие ограничения имеет в виду, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора сторон, передает ТАСС.

По словам источников, глава МИД ФРГ инициировала разговор по запросу американской администрации, серьезно обеспокоенной тем, что возможный ответ Ирана за удар по Сирии повлечет за собой эскалацию конфликта. Она передала Абдоллахияну предостережение американской стороны, чтобы Иран «не недооценивал масштабы ответа Израиля на удар по нему с иранской территории», рассказали они.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге для журналистов, что Соединенные Штаты предостерегли Иран от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке в ответ на обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске.

Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) 1 апреля заявило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.