Жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек

Al Hadath сообщил о гибели как минимум 11 человек в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

Tекст: Антон Антонов

Семь погибших – иранские военные советники, трое – граждане Сирии, также погиб гражданин Ливана. Сообщается, что рядом с комплексом иранской дипмиссии находятся дома, в которых живут иранские военные, помогающие армии Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

При этом New York Times со ссылкой на израильских чиновников утверждает, что Израиль нанес удар по зданию, которое не принадлежало дипломатической миссии и было штаб-квартирой Корпуса стражей Исламской революции, то есть являлось военной целью, передает РИА «Новости».

Как пишет New York Times, иранский член КСИР заявил, что целью удара стала встреча иранской разведки и палестинских боевиков. New York Times признает, что не может установить, действительно ли здание находилось в пользовании КСИР. Сообщается, что погибший генерал Мохаммад Реза Захеди курировал тайные военные операции Ирана в Сирии и Ливане.

Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».