Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии
КСИР подтвердил гибель генералов в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии
Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала.
Убиты генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли еще пять «сопровождавших их офицеров КСИР»: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.
Подчеркивается, что Захеди и Рахими были «ветеранами священной обороны», то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Захеди и Рахими названы высокопоставленными военными советникми Ирана в Сирии, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Сообщалось, что в результате был убит высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди.