США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке

Tекст: Евгений Поздняков

ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщает местное издание SANA. Атака произошла в понедельник около 17.00 мск. Подчеркивается, что здание дипломатического представительства было полностью разрушено. В результате действий Тель-Авива были убиты два высокопоставленных генерала.

По информации газеты Al Hadath, погибших звали Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими. Кроме того, умерло пять офицеров КСИР. Помимо них пострадали трое граждан Сирии и один ливанец. Всего трагедия унесла жизни 13 человек. Неподалеку от посольства располагались дома, в которых жили другие иранские военные, участвующие в поддержке правительства Башара Асада.

МИД страны назвал удар нарушением международного права, в том числе и Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Представитель министерства Насер Канани заявил, что Тегеран сохраняет за собой возможности осуществления ответных мер и выбора реакции для достижения наказания агрессора.

По мнению МИД Ирана, ответственность за произошедшее также ложится на плечи США, поскольку Вашингтон оказывает всестороннюю поддержку «сионистского режима». В связи с этим в здание дипведомства был вызван сотрудник посольства Швейцарии, который представлял интересы Штатов. Сообщается, что ему было передано «важное сообщение» для Белого дома.

Президент страны Эбрахим Раиси также отметил, что произошедшее не должно остаться без ответа. По его мнению, армия Израиля пошла на «слепой террор» из-за многочисленных неудач и поражений. Он уточнил, что с помощью этого «трусливого преступления» Тель-Авиву не удастся достигнуть своих «злосчастных целей».

Между тем руководитель и духовный лидер республики аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть о нанесенном ударе, сообщает ТАСС. «Гадкий режим получит возмездие от рук наших храбрых людей», – уточнил он. На этом фоне в стране начались антизападные демонстрации. Сотни граждан вышли на улицы с плакатами «Смерть Америке».

В России обстрел посольства Ирана в Сирии подвергся жесткому осуждению. В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия Тель-Авива являются неприемлемыми. Москва считает, что все члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию в связи со сложившимися обстоятельствами и дать «правовую оценку» обстрелам Израиля.

По запросу российской стороны также было принято решение провести во вторник заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшей трагедией. Постпред России при организации Василий Небензя призвал страны осудить Израиль, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства».

По словам Небензи, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он. Отметим, что зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии.

Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале указал, что «западная «тройка» говорила о чем угодно, только не об авиаударе по дипломатическому объекту». «Если абстрагироваться от регионального контекста, в сухом остатке мы имеем целенаправленную воздушную атаку одного государства на дипломатическое представительство другого. Чтобы было понимание масштаба инцидента –

в прошлый раз СБ обсуждал подобное 25 лет назад, когда в результате удара НАТО было уничтожено здание посольства КНР в Белграде»,

– напомнил дипломат. В свою очередь директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал удар по посольству безобразным и преступным шагом по отношению сразу к двум суверенным государствам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также оценил случившееся как акт агрессии, полностью нарушающий нормы международного права.

Озабоченность трагедией со стороны Москвы не осталось незамеченной в Тегеране. Посол Ирана в Москве Казам Джалали выразил признательность российскому правительству за решительное осуждение атаки Израиля. Сам Тель-Авив от подробных комментариев в настоящий момент воздерживается. Однако, по сообщению местного издания Ynet, во вторник в государстве значительно усилили меры безопасности.

Между тем в интервью для телеканала CNN официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подчеркнул, что по данным еврейской разведки обстрелянный объект являлся «ни консульством и ни посольством», а частью военной инфраструктуры, принадлежавшей подразделению сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР.

«Это та же самая разведка, которая проспала атаку 7 октября 2023 года?» – иронично прокомментировала данное высказывание в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Несмотря на то, что США также до сих пор не выступили с официальными заявлениями по поводу атаки, в местной прессе произошедшее обсуждается крайне активно.

Так, The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердила – удар нанес именно Тель-Авив. По словам источников, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля.

В свою очередь портал Axios пишет о том, что Вашингтон уже успел уведомить Иран о непричастности к обстрелу. Подчеркивается, что администрация Байдена обеспокоена тем, как эта атака может сказаться на региональной обстановке. По информации СМИ, данные о начале атаки были переданы Тель-Авивом Штатам лишь за несколько минут до запуска ракет.

В экспертном сообществе отмечают, что атака на посольство вынудит Иран дать жесткий ответ Израилю. Некоторые востоковеды отмечают, что произошедшее идет вразрез с планами США по стабилизации ситуации в регионе. По их мнению, правительство Израиля намеренно пошло на эскалацию, чтобы сохранить поддержку со стороны западного сообщества в случае крайне жесткого ответа Ирана.

Тель-Авив провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке, считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. Он напомнил об ударах по целям в Бейруте (Ливане), в Дамаске (Сирии), которые ЦАХАЛ наносит на протяжении последних месяцев. Фактически Тель-Авив проводит политику ликвидации генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), подчеркнул собеседник.

«При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», – указал Ципис. По его мнению, Израиль пошел на такой шаг с «молчаливой поддержки США». Он полагает, что

Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора.

«Масштабную войну в регионе Израиль самостоятельно не потянет. Но за еврейским государством стоит серьезная поддержка в лице американских и западных чиновников. Как только начнется конфликт, Израиль отойдет в сторону, а в игру вступят военные силы стран НАТО», – предположил собеседник.

Он объясняет: Западу нужна война, чтобы свергнуть режим в Иране. «После достижения этой цели, по мнению западных стратегов, им удастся реализовать и другие задачи, а именно – сворачивание иранской ядерной программы и превращение Ирана в «падшую» страну по аналогии с Ираком и Ливией», – перечислил эксперт.

Очевидно, что действия Израиля не останутся без должной реакции со стороны Тегерана и его союзников в регионе. «У Ирана сильная армия, страна обладает серьезными ракетными ресурсами. Стоит ожидать, что ответные удары прежде всего будут наноситься по объектам на территории Израиля», – сказал Ципис.

Он допускает, что именно этой цели и отвечает атака на иранское консульство в Дамаске – спровоцировать ответ Тегерана и «Хезболлы», за которым может последовать разворачивание сил НАТО и разжигание масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

При этом проигравшей стороной может оказаться Израиль, поскольку в первую очередь еврейское государство понесет потери среди военных и гражданского населения.

На самом деле предсказать ответ Ирана достаточно сложно, возражает Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам. «Однако он будет внятным и красноречивым. Дело в том, что раньше Тегеран пробовал нанести удар по объектам Израиля в Курдистане, и тогда многие засомневались в действительной принадлежности данных целей к Тель-Авиву», – сказал он.

«Вряд ли Иран пойдет на прямую атаку Израиля. Это могло бы привести к неконтролируемым последствиям. Возможно, Тегеран передаст «Хезболле» или сирийским группировкам более эффективные виды вооружения, что будет способствовать более активным действиям с их стороны», – допускает собеседник.

«Я также не исключаю, что произошедшее могло стать ответом Израиля на попытки Штатов стабилизировать региональную ситуацию. Вашингтон ранее убедил Тель-Авив отложить наступление в Рафахе и договорился о новом раунде переговоров конфликтующих сторон. Удар по посольству снова способствовал эскалации. США это невыгодно, так как любые действия проиранской «Оси сопротивления» против Израиля серьезно затрагивают международные позиции Штатов», – отмечает Семенов.

Иной позиции придерживается Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана. По его мнению, произошедшее могло стать результатом договоренностей между Тель-Авивом и Вашингтоном. «Израиль, скорее всего, согласовал свой удар с США. Данные действия ставят своей целью проверку реакции Тегерана на агрессию со стороны противников», – сказал он. «Основным выгодополучателем становится Израиль. Страна увязла в конфликте на территории Газы.

Местному правительству выгодно перевести внимание международной аудитории с резонансной борьбы с палестинцами на противостояние с Тегераном,

у которого имеется очень много недоброжелателей даже внутри исламского мира», – считает собеседник. «Произошедшее требует от Ирана жесточайшего ответа. Промедление может стоить международного авторитета. Уверен, в настоящий момент уже разрабатываются варианты реакции. Напомню, что после убийства Касема Сулеймани возмездие настигло США в кратчайшие сроки», – уточняет эксперт.

«Допускаю, что в этот раз будет иметь место и прямой удар по территории Израиля. Однако Тегеран не будет действовать на горячую голову и как минимум дождется решения Совбеза ООН. Конечно, Иран не заинтересован в дальнейшем росте эскалации на Ближнем Востоке. Вовлекаться в противостояние с Вашингтоном не в его интересах», – подчеркивает он.

«Но вопрос ответа становится важной частью сохранения национальной безопасности и суверенитета республики. Не исключаю, что США и Тель-Авив попытаются представить действия Тегерана как признак агрессии и, апеллируя этим, начнут более развернутые действия против Ирана. Надеюсь, что государство выдержит предстоящие испытания», – резюмирует Сафаров.