Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по консульству Ирана
Заседание СБ ООН в связи с израильским ударом по консульству Ирана в Сирии назначено на вторник
По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский в Telegram сообщил, что Россия направила запрос «в развитие письма иранцев», которые призвали СБ осудить действия Израиля. Указывается, что председательствующая в Совбезе ООН Мальта назначила заседание «на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве)».
Напомним, Иран призвал СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.