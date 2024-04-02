Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
МИД России призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии
Комментируя израильский удар по консульству Ирана в Сирии, МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.
В сообщении на сайте МИД России говорится, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, по имеющейся информации, есть большое число «погибших и раненых, в том числе дипломатов».
Москва осуждает действия Израиля, поскольку «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Подчеркивается, что цель удара находилась в «густонаселенном столичном районе», это «создало высокие риски массовых жертв среди» мирных жителей. Россия полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.
МИД призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии и других государствах. По мнению Москвы, действия Израиля грозят «опасными последствиями в масштабах всего региона».
Напомним, Иран заявил, что оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по консульству в Сирии.