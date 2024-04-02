МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

МИД России призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии

Tекст: Антон Антонов

В сообщении на сайте МИД России говорится, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, по имеющейся информации, есть большое число «погибших и раненых, в том числе дипломатов».

Москва осуждает действия Израиля, поскольку «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Подчеркивается, что цель удара находилась в «густонаселенном столичном районе», это «создало высокие риски массовых жертв среди» мирных жителей. Россия полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

МИД призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии и других государствах. По мнению Москвы, действия Израиля грозят «опасными последствиями в масштабах всего региона».

Напомним, Иран заявил, что оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по консульству в Сирии.