Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Иран заявил о праве ответить Израилю на удар по генконсульству в Сирии
Постпредство Ирана заявило о праве Тегерана ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии
Иран оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии, заявило иранское постпредство при ООН.
Тегеран заявил, что «сионистский агрессивный режим несет полную ответственность за последствия», передает ТАСС.
В письме постпредства, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности, Иран назвал атаку Израиля трусливым терактом, который создает «угрозу региональному миру и безопасности», передает РИА «Новости».
Иран призывает СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. Председательствующая в Совбезе ООН постпред Мальты Ванесса Фрезиер заявила, что рассмотрит просьбу Ирана провести срочное заседание.
Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Жертвами израильского удара стали 11 человек, в том числе два иранских генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».