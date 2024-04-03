  • Новость часаНебензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

    2 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в Telegram сообщил, что Россия направила запрос «в развитие письма иранцев», которые призвали СБ осудить действия Израиля. Указывается, что председательствующая в Совбезе ООН Мальта назначила заседание «на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве)».

    Напомним, Иран призвал СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

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    2 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США

    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке

    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЦАХАЛ последние месяцы периодически наносит удары по объектам в Ливане и Сирии. Однако прежде здания дипломатических миссий не становились целями атак. Израиль нарушил ряд норм международного права и действовал с молчаливой поддержкой США, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Если раньше разговор шел о том, что Иран хочет развязать войну с Израилем, то сегодня ситуация выглядит иначе – именно Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. Он напомнил об ударах по целям в Бейруте (Ливане), в Дамаске (Сирии), которые ЦАХАЛ наносит на протяжении последних нескольких месяцев. Фактически Тель-Авив проводит политику ликвидации генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), подчеркнул собеседник.

    «При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», – указал Ципис. По его мнению, Израиль пошел на такой шаг с «молчаливой поддержки США». «Более того, именно по указке Вашингтона Израиль торопится развязать войну в регионе», – акцентировал спикер.

    Он полагает, что Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора. «Масштабную войну в регионе Израиль самостоятельно не потянет. Но за еврейским государством стоит серьезная поддержка в лице американских и западных чиновников. Как только начнется конфликт, Израиль отойдет в сторону и не станет принимать в нем прямого участия, а в игру вступят военные силы стран НАТО», – предположил собеседник. Он объясняет: Западу нужна война, чтобы свергнуть режим в Иране. «После достижения этой главной цели, по мнению западных стратегов, им удастся реализовать и другие задачи, а именно – сворачивание иранской ядерной программы и превращение Ирана в «падшую» страну по аналогии с Ираком и Ливией», – перечислил эксперт.

    Очевидно, что действия Израиля не останутся без должной реакции со стороны Тегерана и его союзников в регионе. «У Ирана сильная армия, страна обладает серьезными ракетными ресурсами. Стоит ожидать, что ответные удары прежде всего будут наноситься по объектам на территории Израиля», – сказал Ципис. Он допускает, что именно этой цели и отвечает атака на иранское консульство в Дамаске – спровоцировать ответ Тегерана и формирования «Хезболла», за которым может последовать разворачивание сил НАТО и разжигание масштабного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, добавляет спикер, проигравшей стороной может оказаться «провокатор» – Израиль, поскольку в первую очередь еврейское государство понесет потери среди военных и гражданского населения.

    В понедельник около 17:00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

    Министерство возложило ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля. По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Тель-Авив удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 


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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Иран заявил о праве на ответные меры после израильского удара

    Иран заявил о праве на ответные меры после израильского удара по консульству в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранское министерство иностранных дел осудило удары израильских ВВС по консульству в Сирии и заявило о законном праве Тегерана на ответные меры.

    В заявлении говорится, что Иран оставляет за собой законное право реагировать на подобные террористические акты в соответствии с международным правом и Уставом ООН, передает ТАСС.

    В понедельник около 17.00 ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено.

    В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

    Коментарии (5)
    2 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске

    Сенатор Долгов: Совбез ООН обязан осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске

    В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Диппредставительства защищены Венской конвенцией. Совбезу ООН следует осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. В этом вопросе иной позиции быть не может. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Удар Израиля по консульскому учреждению Ирана в Дамаске рискует вызвать опасное развитие событий на Ближнем Востоке. Речь может идти вплоть до серьезной эскалации напряженности в регионе», – подчеркнул сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что дипломатические представительства защищены Венской конвенцией.

    Сенатор осудил атаку и добавил, что с соответствующей реакцией должен выступить Совбез ООН. Отметим, Россия уже запросила заседание. Оно состоится во вторник в 22.00 мск. Долгов убежден: члены Совета Безопасности ООН должны выступить с призывом не допускать подобных ударов, а также послать сигнал израильскому руководству. «Посмотрим, какую позицию займут западные страны», – сказал спикер.

    По мнению парламентария, прогнозировать итоги Совбеза пока сложно. «СБ ООН состоит из 15 суверенных государств. Какой должна быть их позиция, нам понятно. В этом вопросе не может быть двух мнений – удары по дипломатическим учреждениям недопустимы», – акцентировал Долгов.

    В понедельник около 17.00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.  

    Тегеран возложил ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В иранский МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, оставшихся анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Израиль удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 

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    2 апреля 2024, 16:52 • Новости дня
    Нарышкин назвал удар Израиля по консульству Ирана безобразным шагом

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильский удар по иранскому консульству в Дамаске – это безобразный и преступный шаг по отношению к двум суверенным государствам, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Он уточнил, что речь идет об Иране, а также о Сирии, на территории которой все произошло, передает ТАСС.

    Нарышкин отметил, что в штаб-квартире СВР на данный момент имеется реакция различных стран по поводу этого удара.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нанесенный израильской стороной удар по кварталу в Дамаске является актом агрессии, он нарушает международное право.

    Коментарии (4)
    2 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    В Тегеране пообещали ответить на атаку Израиля в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Атака израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    По его словам, армия Израиля из-за неоднократных неудач и поражений использует «слепой террор», однако власти Израиля не достигнут «злосчастных целей с помощью бесчеловечных действий», передает ТАСС.

    Раиси подчеркнул, что подобное «трусливое преступление» не останется без ответа.

    В МИД России также осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Число жертв израильского удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 13 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске погибли 13 человек, сообщили в иранском гостелеканале IRIB.

    Среди погибших – семь иранских военных советников, включая двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также шесть сирийцев, сообщает ТАСС.

    В понедельник около 17.00 ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено.

    В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    В МИД осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

    В МИД осудили удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД осудили удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, назвав его грубейшим нарушением международного права.

    В Telegram-канале диппредставительства указано, что подобный шаг является грубейшим нарушением всех основ международного права, он способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

    Также в ведомстве подчеркнули, что подобные действия Израиля «не могут иметь оправдания».

    В МИД призвали все стороны к сдержанности и неукоснительному соблюдению норм международного права.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

    Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.

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    2 апреля 2024, 12:29 • Новости дня
    В ООН заявили о преследовании Киевом жителей за сотрудничество с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    На 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк заявил, что после перехода некоторых территорий под контроль Украины некоторые жители пострадали от рук украинских властей.

    Украинские власти, как подчеркнул Тюрк в выступлении на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), преследуют и осуждают местных жителей за «сотрудничество» с Россией, даже за обычную работу в своем сообществе, передает ТАСС.

    В некоторых случаях задокументированы пытки, жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство.

    Тюрк призвал власти Украины принять комплексный подход к ответственности, основанный на широких инклюзивных консультациях с пострадавшими.

    Согласно докладу УВКПЧ, на 31 декабря 2023 года на Украине было заведено 6 тыс. 762 уголовных дела за «коллаборационистскую деятельность». Вынесено более тысячи приговоров, почти все обвинительные.

    УВКПЧ задокументировало 12 случаев пыток, жестокого обращения, произвольных задержаний и нарушений прав на справедливое судебное разбирательство.

    Москва при этом заявила, что доклад управления не отражает реальности.

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    2 апреля 2024, 22:36 • Новости дня
    США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ

    США сняли санкции с переименованного банка VTB Europe во Франкфурте-на-Майне

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции в отношении бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне – отменены, сообщил минфин США.

    В санкционных списках банк указан как Ost-West Handelsbank AG, VTB Europe и VTB Bank Deutschland AG, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как ВТБ оказался под санкциями, Берлин отстранил его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.


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    2 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Иран выразил признательность России за осуждение атаки на консульство в Дамаске

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил признательность российскому правительству за решительное осуждение атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске.

    МИД в своем заявлении назвал «агрессивные действия Израиля абсолютно недопустимыми» и потребовал их прекращения, передает ТАСС.

    Джалали отметил, что Тегеран ценит позицию Москвы по этому вопросу. Он также заявил, что Иран оставляет за собой право на ответные меры.

    В понедельник около 17.00 ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

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    2 апреля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков назвал актом агрессии удар Израиля по генконсульству Ирана в Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нанесенный израильской стороной по кварталу в Дамаске является актом агрессии, он нарушает международное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Нанесение подобных ударов является нарушением международного права и актом агрессии, сказал Песков, комментируя удар по посольству Ирана в Сирии, передает ТАСС.

    При этом он призвал «не спешить с выводами».

    Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР». Позже стало известно, что жертвами удара стали 11 человек.

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    2 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    США заявили об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России для использования в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не получал сведений, указывающих на то, что Иран передавал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что ему о таких поставках «ничего не известно». Однако он заявил, что Москва получает от Ирана беспилотники, а также ракеты от КНДР, передает ТАСС.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет.

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    2 апреля 2024, 23:16 • Новости дня
    G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам

    Замглавы МИД Британии Гани заявила о намерении G7 представить предложения по передаче замороженных активов России Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии июньского саммита государства G7 представят новые предложения, касающиеся возможности передачи замороженных российских активов Украине, сообщила замглавы МИД Великобритании Нусрат Гани.

    Гани сказала, что данный вопрос обсуждается с «союзниками, в том числе с Еврокомиссией». Участники дискуссий стремятся рассмотреть «все законные схемы», которые позволили бы использовать российские активы «для поддержки Украины». Гани отметила, что в феврале лидеры стран G7 велели «соответствующим министрам» вести работу «в этом направлении и отчитаться перед саммитом», передает ТАСС.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Как системы ПВО России стали лучшими в мире

    Президент России отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны. Как сказал Владимир Путин, «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО». Как удалось добиться такого результата, какие именно системы показывают наибольшую эффективность и как будет выглядеть российская ПВО будущего? Подробности

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    Зеленский отправил нациста в Молдавию с особой миссией

    Неожиданная смена посла Украины в Молдавии не сулит Молдавии ничего хорошего. Новым представителем Киева станет Алексей Данилов, недавно отставленный президентом с поста секретаря СНБО. Этот нацист, хам и «ястреб» по-прежнему нужен Владимиру Зеленскому. В Молдавии у него будет важная роль – втянуть Кишинев в войну с Россией. Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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