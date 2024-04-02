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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 14:52 • Новости дня

    Число жертв израильского удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 13 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске погибли 13 человек, сообщили в иранском гостелеканале IRIB.

    Среди погибших – семь иранских военных советников, включая двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также шесть сирийцев, сообщает ТАСС.

    В понедельник около 17.00 ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено.

    В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

    1 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии

    КСИР подтвердил гибель генералов в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала.

    Убиты генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли еще пять «сопровождавших их офицеров КСИР»: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.

    Подчеркивается, что Захеди и Рахими были «ветеранами священной обороны», то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Захеди и Рахими названы высокопоставленными военными советникми Ирана в Сирии, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Сообщалось, что в результате был убит высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди.

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    2 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в Telegram сообщил, что Россия направила запрос «в развитие письма иранцев», которые призвали СБ осудить действия Израиля. Указывается, что председательствующая в Совбезе ООН Мальта назначила заседание «на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве)».

    Напомним, Иран призвал СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

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    2 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США

    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке

    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЦАХАЛ последние месяцы периодически наносит удары по объектам в Ливане и Сирии. Однако прежде здания дипломатических миссий не становились целями атак. Израиль нарушил ряд норм международного права и действовал с молчаливой поддержкой США, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Если раньше разговор шел о том, что Иран хочет развязать войну с Израилем, то сегодня ситуация выглядит иначе – именно Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. Он напомнил об ударах по целям в Бейруте (Ливане), в Дамаске (Сирии), которые ЦАХАЛ наносит на протяжении последних нескольких месяцев. Фактически Тель-Авив проводит политику ликвидации генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), подчеркнул собеседник.

    «При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», – указал Ципис. По его мнению, Израиль пошел на такой шаг с «молчаливой поддержки США». «Более того, именно по указке Вашингтона Израиль торопится развязать войну в регионе», – акцентировал спикер.

    Он полагает, что Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора. «Масштабную войну в регионе Израиль самостоятельно не потянет. Но за еврейским государством стоит серьезная поддержка в лице американских и западных чиновников. Как только начнется конфликт, Израиль отойдет в сторону и не станет принимать в нем прямого участия, а в игру вступят военные силы стран НАТО», – предположил собеседник. Он объясняет: Западу нужна война, чтобы свергнуть режим в Иране. «После достижения этой главной цели, по мнению западных стратегов, им удастся реализовать и другие задачи, а именно – сворачивание иранской ядерной программы и превращение Ирана в «падшую» страну по аналогии с Ираком и Ливией», – перечислил эксперт.

    Очевидно, что действия Израиля не останутся без должной реакции со стороны Тегерана и его союзников в регионе. «У Ирана сильная армия, страна обладает серьезными ракетными ресурсами. Стоит ожидать, что ответные удары прежде всего будут наноситься по объектам на территории Израиля», – сказал Ципис. Он допускает, что именно этой цели и отвечает атака на иранское консульство в Дамаске – спровоцировать ответ Тегерана и формирования «Хезболла», за которым может последовать разворачивание сил НАТО и разжигание масштабного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, добавляет спикер, проигравшей стороной может оказаться «провокатор» – Израиль, поскольку в первую очередь еврейское государство понесет потери среди военных и гражданского населения.

    В понедельник около 17:00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

    Министерство возложило ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля. По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Тель-Авив удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 


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    1 апреля 2024, 18:53 • Новости дня
    Израиль нанес удар по району посольства Ирана в Сирии

    При ударе Израиля по зданию у посольства Ирана в Сирии погибли два человека

    Израиль нанес удар по району посольства Ирана в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль нанес удар по зданию около посольства Ирана в Дамаске, погибли два человека, сообщил источник в органах безопасности Сирии.

    Один человек получил ранения, передает РИА «Новости». Удар был нанесен по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии. Само задние посольства также получило повреждения.

    Ранее Израиль также наносил ракетные удары по Сирии.

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    31 марта 2024, 02:29 • Новости дня
    Взрыв в Аазазе: шесть погибших, 20 пострадавших

    В результате взрыва автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

    Взрыв произошел в субботу, 31 марта, бомба была заложена в автомобиль, который взорвался в оживленном районе города, передаеткшфюкг, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что среди погибших – мирные жители, в том числе дети. Раненые доставлены в местные больницы.

    Ответственность за взрыв пока никто не взял на себя.

    Аазаз – город на севере Сирии, который находится под контролем протурецких сил. В регионе часто происходят взрывы, ответственность за которые обычно берут на себя исламистские группировки.

    В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая унесла жизни сотен тысяч человек.

    Турция с 2016 года проводит военные операции в Сирии, направленные против курдских формирований, которые она считает террористическими.

    В последнее время между Турцией и Сирией наблюдается потепление отношений. В декабре 2022 года в Москве состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны двух стран.

    Президент Сирии Башар Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.


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    2 апреля 2024, 00:58 • Новости дня
    Жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек

    Al Hadath сообщил о гибели как минимум 11 человек в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    После разбора завалов выяснилось, что число жертв израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии оказалось выше, чем сообщалось ранее, погибли как минимум 11 человек, пишут СМИ.

    Семь погибших – иранские военные советники, трое – граждане Сирии, также погиб гражданин Ливана. Сообщается, что рядом с комплексом иранской дипмиссии находятся дома, в которых живут иранские военные, помогающие армии Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    При этом New York Times со ссылкой на израильских чиновников утверждает, что Израиль нанес удар по зданию, которое не принадлежало дипломатической миссии и было штаб-квартирой Корпуса стражей Исламской революции, то есть являлось военной целью, передает РИА «Новости».

    Как пишет New York Times, иранский член КСИР заявил, что целью удара стала встреча иранской разведки и палестинских боевиков. New York Times признает, что не может установить, действительно ли здание находилось в пользовании КСИР. Сообщается, что погибший генерал Мохаммад Реза Захеди курировал тайные военные операции Ирана в Сирии и Ливане.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

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    2 апреля 2024, 01:54 • Новости дня
    Иран заявил о праве ответить Израилю на удар по генконсульству в Сирии

    Постпредство Ирана заявило о праве Тегерана ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии, заявило иранское постпредство при ООН.

    Тегеран заявил, что «сионистский агрессивный режим несет полную ответственность за последствия», передает ТАСС.

    В письме постпредства, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности, Иран назвал атаку Израиля трусливым терактом, который создает «угрозу региональному миру и безопасности», передает РИА «Новости».

    Иран призывает СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. Председательствующая в Совбезе ООН постпред Мальты Ванесса Фрезиер заявила, что рассмотрит просьбу Ирана провести срочное заседание.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Жертвами израильского удара стали 11 человек, в том числе два иранских генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

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    2 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

    МИД России призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии

    МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя израильский удар по консульству Ирана в Сирии, МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

    В сообщении на сайте МИД России говорится, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, по имеющейся информации, есть большое число «погибших и раненых, в том числе дипломатов».

    Москва осуждает действия Израиля, поскольку «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Подчеркивается, что цель удара находилась в «густонаселенном столичном районе», это «создало высокие риски массовых жертв среди» мирных жителей. Россия полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

    МИД призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии и других государствах. По мнению Москвы, действия Израиля грозят «опасными последствиями в масштабах всего региона».

    Напомним, Иран заявил, что оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по консульству в Сирии.

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    1 апреля 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД прокомментировал «передачу» Ираном данных о подготовке теракта в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство иностранных дел не имеет данных о том, что Тегеран якобы передавал Москве информацию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», заявил спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    Кабулов, комментируя сообщения о якобы передаче данных от Ирана России по теракту, заявил, что ему «ничего такого неизвестно», передает ТАСС.

    Напомним, Reuters сообщал, что Иран якобы предупреждал Россию о планирующемся на российской территории крупном теракте. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что тоже ничего не знает о таких предупреждениях.

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    1 апреля 2024, 12:57 • Новости дня
    Пескова спросили о «предупреждении» Ирана перед терактом в «Крокусе»

    Песков заявил, что не слышал о том, чтобы Иран якобы предупреждал Россию перед терактом в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал о якобы поступавших от иранской стороны предупреждениях о подготовке крупного теракта в России перед произошедшей в «Крокус Сити Холле» трагедией.

    «Нет, мне ничего об этом неизвестно», – прокомментировал Песков сообщения в прессе о том, что Тегеран якобы мог предупреждать Москву о крупном теракте в марте, передает ТАСС.

    Ранее Reuters сообщал, что Иран якобы предупреждал Россию о планирующемся на российской территории крупном теракте.

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    2 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    В Тегеране пообещали ответить на атаку Израиля в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Атака израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    По его словам, армия Израиля из-за неоднократных неудач и поражений использует «слепой террор», однако власти Израиля не достигнут «злосчастных целей с помощью бесчеловечных действий», передает ТАСС.

    Раиси подчеркнул, что подобное «трусливое преступление» не останется без ответа.

    В МИД России также осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.

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    2 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    В МИД осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

    В МИД осудили удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД осудили удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, назвав его грубейшим нарушением международного права.

    В Telegram-канале диппредставительства указано, что подобный шаг является грубейшим нарушением всех основ международного права, он способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

    Также в ведомстве подчеркнули, что подобные действия Израиля «не могут иметь оправдания».

    В МИД призвали все стороны к сдержанности и неукоснительному соблюдению норм международного права.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

    Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске

    Сенатор Долгов: Совбез ООН обязан осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске

    В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Диппредставительства защищены Венской конвенцией. Совбезу ООН следует осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. В этом вопросе иной позиции быть не может. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Удар Израиля по консульскому учреждению Ирана в Дамаске рискует вызвать опасное развитие событий на Ближнем Востоке. Речь может идти вплоть до серьезной эскалации напряженности в регионе», – подчеркнул сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что дипломатические представительства защищены Венской конвенцией.

    Сенатор осудил атаку и добавил, что с соответствующей реакцией должен выступить Совбез ООН. Отметим, Россия уже запросила заседание. Оно состоится во вторник в 22.00 мск. Долгов убежден: члены Совета Безопасности ООН должны выступить с призывом не допускать подобных ударов, а также послать сигнал израильскому руководству. «Посмотрим, какую позицию займут западные страны», – сказал спикер.

    По мнению парламентария, прогнозировать итоги Совбеза пока сложно. «СБ ООН состоит из 15 суверенных государств. Какой должна быть их позиция, нам понятно. В этом вопросе не может быть двух мнений – удары по дипломатическим учреждениям недопустимы», – акцентировал Долгов.

    В понедельник около 17.00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.  

    Тегеран возложил ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В иранский МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, оставшихся анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Израиль удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 

    Коментарии (2)
    2 апреля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков назвал актом агрессии удар Израиля по генконсульству Ирана в Сирии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нанесенный израильской стороной по кварталу в Дамаске является актом агрессии, он нарушает международное право, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Нанесение подобных ударов является нарушением международного права и актом агрессии, сказал Песков, комментируя удар по посольству Ирана в Сирии, передает ТАСС.

    При этом он призвал «не спешить с выводами».

    Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР». Позже стало известно, что жертвами удара стали 11 человек.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Иран выразил признательность России за осуждение атаки на консульство в Дамаске

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил признательность российскому правительству за решительное осуждение атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске.

    МИД в своем заявлении назвал «агрессивные действия Израиля абсолютно недопустимыми» и потребовал их прекращения, передает ТАСС.

    Джалали отметил, что Тегеран ценит позицию Москвы по этому вопросу. Он также заявил, что Иран оставляет за собой право на ответные меры.

    В понедельник около 17.00 ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

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