Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.4 комментария
В Тегеране пообещали ответить на атаку Израиля в Сирии
Атака израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
По его словам, армия Израиля из-за неоднократных неудач и поражений использует «слепой террор», однако власти Израиля не достигнут «злосчастных целей с помощью бесчеловечных действий», передает ТАСС.
Раиси подчеркнул, что подобное «трусливое преступление» не останется без ответа.
В МИД России также осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.
Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.