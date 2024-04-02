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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    3 комментария
    2 апреля 2024, 10:14 • Новости дня

    В Тегеране пообещали ответить на атаку Израиля в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Атака израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске не останется без ответа, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    По его словам, армия Израиля из-за неоднократных неудач и поражений использует «слепой террор», однако власти Израиля не достигнут «злосчастных целей с помощью бесчеловечных действий», передает ТАСС.

    Раиси подчеркнул, что подобное «трусливое преступление» не останется без ответа.

    В МИД России также осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.

    1 апреля 2024, 22:20 • Новости дня
    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии

    КСИР подтвердил гибель генералов в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Иран подтвердил убийство Израилем генералов при ударе по генконсульству в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала.

    Убиты генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли еще пять «сопровождавших их офицеров КСИР»: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.

    Подчеркивается, что Захеди и Рахими были «ветеранами священной обороны», то есть Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Захеди и Рахими названы высокопоставленными военными советникми Ирана в Сирии, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Сообщалось, что в результате был убит высокопоставленный командир КСИР Мохаммад Реза Захеди.

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    1 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    При израильском ударе по посольству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР

    Reuters: При израильском ударе по Дамаску погиб генерал КСИР

    При израильском ударе по посольству Ирана в Сирии погиб генерал КСИР
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки Израиля на Дамаск погиб высокопоставленный командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности Ливана.

    Также погибли несколько иранских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по посольству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска.

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    31 марта 2024, 20:39 • Новости дня
    Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, об этом сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Он заявил, что без ликвидации батальонов ХАМАС для Израиля нет победы, поэтому государство утвердило план операции в Рафахе, чтобы уничтожить батальоны ХАМАС. Нетаньяху добавил, что военные готовят планы эвакуации гражданского населения из этого района, передает РИА «Новости».

    Напомним, Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафах. По его словам, у Израиля нет другой возможности победить ХАМАС без входа в Рафах.

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    2 апреля 2024, 04:27 • Новости дня
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    Россия созвала СБ ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом по консульству Ирана в Сирии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в Telegram сообщил, что Россия направила запрос «в развитие письма иранцев», которые призвали СБ осудить действия Израиля. Указывается, что председательствующая в Совбезе ООН Мальта назначила заседание «на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве)».

    Напомним, Иран призвал СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

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    1 апреля 2024, 18:53 • Новости дня
    Израиль нанес удар по району посольства Ирана в Сирии

    При ударе Израиля по зданию у посольства Ирана в Сирии погибли два человека

    Израиль нанес удар по району посольства Ирана в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль нанес удар по зданию около посольства Ирана в Дамаске, погибли два человека, сообщил источник в органах безопасности Сирии.

    Один человек получил ранения, передает РИА «Новости». Удар был нанесен по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии. Само задние посольства также получило повреждения.

    Ранее Израиль также наносил ракетные удары по Сирии.

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    31 марта 2024, 02:29 • Новости дня
    Взрыв в Аазазе: шесть погибших, 20 пострадавших

    В результате взрыва автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии погибли шесть человек, еще 20 получили ранения.

    Взрыв произошел в субботу, 31 марта, бомба была заложена в автомобиль, который взорвался в оживленном районе города, передаеткшфюкг, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что среди погибших – мирные жители, в том числе дети. Раненые доставлены в местные больницы.

    Ответственность за взрыв пока никто не взял на себя.

    Аазаз – город на севере Сирии, который находится под контролем протурецких сил. В регионе часто происходят взрывы, ответственность за которые обычно берут на себя исламистские группировки.

    В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая унесла жизни сотен тысяч человек.

    Турция с 2016 года проводит военные операции в Сирии, направленные против курдских формирований, которые она считает террористическими.

    В последнее время между Турцией и Сирией наблюдается потепление отношений. В декабре 2022 года в Москве состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны двух стран.

    Президент Сирии Башар Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.


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    2 апреля 2024, 00:58 • Новости дня
    Жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек

    Al Hadath сообщил о гибели как минимум 11 человек в результате израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    После разбора завалов выяснилось, что число жертв израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии оказалось выше, чем сообщалось ранее, погибли как минимум 11 человек, пишут СМИ.

    Семь погибших – иранские военные советники, трое – граждане Сирии, также погиб гражданин Ливана. Сообщается, что рядом с комплексом иранской дипмиссии находятся дома, в которых живут иранские военные, помогающие армии Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    При этом New York Times со ссылкой на израильских чиновников утверждает, что Израиль нанес удар по зданию, которое не принадлежало дипломатической миссии и было штаб-квартирой Корпуса стражей Исламской революции, то есть являлось военной целью, передает РИА «Новости».

    Как пишет New York Times, иранский член КСИР заявил, что целью удара стала встреча иранской разведки и палестинских боевиков. New York Times признает, что не может установить, действительно ли здание находилось в пользовании КСИР. Сообщается, что погибший генерал Мохаммад Реза Захеди курировал тайные военные операции Ирана в Сирии и Ливане.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

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    31 марта 2024, 21:54 • Новости дня
    Израиль предложил ООН расформировать БАПОР

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль подготовил для ООН предложение расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил источник газеты The Guardian.

    Также он сообщил, что Израиль предложил перевести сотрудников БАПОР в одну из других организаций ООН или в новую организацию, передает ТАСС.

    Ранее британский МИД вслед за Австралией, Канадой и США объявил о решении приостановить финансирование БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС.

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    2 апреля 2024, 01:54 • Новости дня
    Иран заявил о праве ответить Израилю на удар по генконсульству в Сирии

    Постпредство Ирана заявило о праве Тегерана ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по генконсульству в Сирии, заявило иранское постпредство при ООН.

    Тегеран заявил, что «сионистский агрессивный режим несет полную ответственность за последствия», передает ТАСС.

    В письме постпредства, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности, Иран назвал атаку Израиля трусливым терактом, который создает «угрозу региональному миру и безопасности», передает РИА «Новости».

    Иран призывает СБ ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству, а также предпринять меры по созыву срочного заседания Совбеза. Председательствующая в Совбезе ООН постпред Мальты Ванесса Фрезиер заявила, что рассмотрит просьбу Ирана провести срочное заседание.

    Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Жертвами израильского удара стали 11 человек, в том числе два иранских генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

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    2 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

    МИД России призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии

    МИД России назвал недопустимым удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя израильский удар по консульству Ирана в Сирии, МИД России заявил, что агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены.

    В сообщении на сайте МИД России говорится, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, по имеющейся информации, есть большое число «погибших и раненых, в том числе дипломатов».

    Москва осуждает действия Израиля, поскольку «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Подчеркивается, что цель удара находилась в «густонаселенном столичном районе», это «создало высокие риски массовых жертв среди» мирных жителей. Россия полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

    МИД призвал власти Израиля прекратить силовые провокации в Сирии и других государствах. По мнению Москвы, действия Израиля грозят «опасными последствиями в масштабах всего региона».

    Напомним, Иран заявил, что оставляет за собой право в рамках международных норм и Устава ООН решительно ответить на израильский удар по консульству в Сирии.

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    31 марта 2024, 00:27 • Новости дня
    За блокировку движения в Тель-Авиве задержаны 16 человек

    В Тель-Авиве полиция разогнала антиправительственную акцию, 16 человек задержано.

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тель-Авиве прошла антиправительственная акция, в ходе которой полиция задержала 16 человек за нарушение общественного порядка и выписала 9 штрафов по 1 тыс. шекелей за блокирование движения транспорта.

    Протестующие перекрыли движение по шоссе Аялон в обоих направлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

    Отмечается, что полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов, после чего движение по шоссе было возобновлено.

    По данным The Times of Israel, в субботу в Тель-Авиве одновременно прошли две протестные акции. Первая акция была организована в поддержку заложников, удерживаемых в секторе Газа, вторая была направлена против действующего правительства Израиля.

    Кроме того, демонстрации прошли в Иерусалиме и возле двух резиденций премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. В Кейсарии протестующие перекрыли шоссе № 4, но были оттеснены полицией с проезжей части.

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    31 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    В Израиле нейтрализовали ранившего ножом трех человек неизвестного

    Неизвестный ранил ножом тех человек в городе Ган-Явне в центральной части Израиле и был нейтрализован

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские полицейские застрелили неизвестного мужчину, напавшего с ножом на трех человек в городе Ган-Явне в центральной части Израиля.

    Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид адом».

    Основной версией произошедшего является теракт, добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что захвативший заложников в пригороде Стамбула мужчина был ликвидирован турецкой полицией. Напавший захватил в заложники семерых сотрудников предприятия американской компании Procter & Gamble в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.

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    30 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Израиль нанес удар по машине миротворцев ООН на юге Ливана

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС Израиля атаковали беспилотниками автомобиль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на юге республики, сообщило местное агентство.

    Сообщается, что несколько миротворцев и один ливанец получили ранения. На место происшествия прилетел вертолет ВСООНЛ для эвакуации пострадавших, передает ТАСС.

    По данным телеканала Lebanon 24, истребители ВВС Израиля нанесли три удара по городу Эт-Тайбе на юге Ливана.

    Бойцы движения «Хезболлах» утром обстреляли армейские казармы в израильском поселении Рамим.

    Ранее представители движения выпустили 20 ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля.

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    31 марта 2024, 22:29 • Новости дня
    Израиль атаковал объекты «Хезболла» в ответ на обстрелы из Ливана

    Армия Израиля в ответ на обстрелы со стороны Ливана атаковала объекты «Хезболла»

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные зафиксировали обстрелы ракетами и снарядами из Ливана по районам горы Дов и населенного пункта Араб-эль-Арамше на севере еврейского государства.

    По данным пресс-службы ЦАХАЛ, несколько ливанских ракет были перехвачены израильской системой ПВО.

    «Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболла», где действовали террористы», – передает сообщение ЦАХАЛ ТАСС.

    Отмечается, что атакованные объекты располагались в районах населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Блида на юге Ливана, кроме того, ракетные установки были обнаружены в районе Маркабы, наблюдательный пост «Хезболла» – в районе Кавили.

    Ранее сообщалось, что истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек.

    Ракеты были выпущены по одному из домов в районе Эль-Асира, туда направились кареты скорой помощи Ливанского общества Красного Креста.

    Среди мирных жителей есть раненые.

    При этом в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары после того, как зафиксировали около 50 запусков ракет из Ливана по северу Израиля и нанесли удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы.

    Из-за конфликта на юге Ливана 24,8 тыс. человек лишились крова, жертвами бомбардировок и артобстрелов Израиля стали 317 жителей Ливана, в том числе свыше 70 мирных граждан.

    Ранения получили еще 1,2 тыс., из них 247 находятся на лечении в больницах.

    Разрушено и повреждено 8 тыс. зданий, экономические потери страны оцениваются в 1,5 млрд долларов.

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    1 апреля 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД прокомментировал «передачу» Ираном данных о подготовке теракта в «Крокусе»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство иностранных дел не имеет данных о том, что Тегеран якобы передавал Москве информацию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле», заявил спецпредставитель президента по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    Кабулов, комментируя сообщения о якобы передаче данных от Ирана России по теракту, заявил, что ему «ничего такого неизвестно», передает ТАСС.

    Напомним, Reuters сообщал, что Иран якобы предупреждал Россию о планирующемся на российской территории крупном теракте. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что тоже ничего не знает о таких предупреждениях.

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