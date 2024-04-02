В Тегеране пообещали ответить на атаку Израиля в Сирии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, армия Израиля из-за неоднократных неудач и поражений использует «слепой террор», однако власти Израиля не достигнут «злосчастных целей с помощью бесчеловечных действий», передает ТАСС.

Раиси подчеркнул, что подобное «трусливое преступление» не останется без ответа.

В МИД России также осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.

