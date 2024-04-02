В МИД осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

В МИД осудили удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале диппредставительства указано, что подобный шаг является грубейшим нарушением всех основ международного права, он способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Также в ведомстве подчеркнули, что подобные действия Израиля «не могут иметь оправдания».

В МИД призвали все стороны к сдержанности и неукоснительному соблюдению норм международного права.

Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».

Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.