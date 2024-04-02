Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.0 комментариев
В МИД осудили удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
В МИД осудили удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске
В МИД осудили удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске, назвав его грубейшим нарушением международного права.
В Telegram-канале диппредставительства указано, что подобный шаг является грубейшим нарушением всех основ международного права, он способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.
Также в ведомстве подчеркнули, что подобные действия Израиля «не могут иметь оправдания».
В МИД призвали все стороны к сдержанности и неукоснительному соблюдению норм международного права.
Напомним, в понедельник Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) подтвердил, что жертвами израильского удара по генеральному консульству в Дамаске стали два генерала и пять «сопровождавших их офицеров КСИР».
Во вторник стало известно, что жертвами израильского удара по генконсульству Ирана в Сирии стали 11 человек.