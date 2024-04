В Совфеде осудили Израиль за атаку на консульство Ирана в Дамаске

Сенатор Долгов: Совбез ООН обязан осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске

Tекст: Анастасия Куликова

«Удар Израиля по консульскому учреждению Ирана в Дамаске рискует вызвать опасное развитие событий на Ближнем Востоке. Речь может идти вплоть до серьезной эскалации напряженности в регионе», – подчеркнул сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что дипломатические представительства защищены Венской конвенцией.

Сенатор осудил атаку и добавил, что с соответствующей реакцией должен выступить Совбез ООН. Отметим, Россия уже запросила заседание. Оно состоится во вторник в 22.00 мск. Долгов убежден: члены Совета Безопасности ООН должны выступить с призывом не допускать подобных ударов, а также послать сигнал израильскому руководству. «Посмотрим, какую позицию займут западные страны», – сказал спикер.

По мнению парламентария, прогнозировать итоги Совбеза пока сложно. «СБ ООН состоит из 15 суверенных государств. Какой должна быть их позиция, нам понятно. В этом вопросе не может быть двух мнений – удары по дипломатическим учреждениям недопустимы», – акцентировал Долгов.

В понедельник около 17.00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Тегеран возложил ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В иранский МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля.

The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, оставшихся анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

Израиль удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости».