Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Израиль заявил о ликвидации члена политбюро ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.
Согласно сообщению армейской пресс-службы, Кассаб был устранен в районе города Хан-Юнис, передает ТАСС.
Ликвидация была осуществлена в результате точечного удара, нанесенного ВВС Израиля, добавили в ЦАХАЛ. Операция была проведена на основании разведывательных данных.
Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины. Кроме того, сообщалось, что израильские ВВС провели успешную операцию на юге Сирии, уничтожив Ахмеда Мухаммеда Фахда благодаря полученным разведданным.