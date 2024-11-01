Израиль заявил о ликвидации члена политбюро ХАМАС в Газе

Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля

Tекст: Александра Юдина

Йылдыз выступил на открытом заседании Совета Безопасности ООН, где сообщил о начале инициативы «Совместное письмо» с требованием прекратить поставки оружия Израилю, передает «Анадолу».

Он обвинил Израиль в том, что в Газе произошли «беспрецедентные военные преступления», и отметил, что ситуация угрожает перерасти в полномасштабную войну.

Йылдыз подчеркнул, что Израиль наносит целенаправленные удары по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, что усугубляет гуманитарный кризис.

Он также осудил израильский закон, ограничивающий деятельность агентства, утверждая, что это нарушает международные обязательства.

По словам Йылдыза, напряженность в регионе растет, особенно между Израилем и такими странами, как Ливан, Сирия и Иран. Он призвал Совет Безопасности ООН использовать все доступные инструменты для прекращения огня и обеспечения гуманитарной помощи.

Политик сообщил, что Турция при поддержке других стран подготовила «Совместное письмо», в котором настаивает на прекращении поставок оружия Израилю, считая это важным шагом для предотвращения дальнейших нарушений прав человека и достижения мира.

Йылдыз призвал все страны поддержать инициативу и обеспечить мирное сосуществование в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что США и Германия продолжают поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие, что способствует массовому убийству мирных жителей.

До этого Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.