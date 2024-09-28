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    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    28 сентября 2024, 09:30 • Новости дня

    Израиль заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС в Сирии

    Израильские ВВС уничтожили полевого командира ХАМАС Ахмеда Фахда в Сирии

    Израильские ВВС заявили, что провели успешную операцию на юге Сирии, уничтожив Ахмеда Мухаммеда Фахда, полевого командира террористической сети ХАМАС, благодаря полученным разведданным.

    Израильские военно-воздушные силы провели операцию на юге Сирии, в ходе которой был уничтожен полевой командир палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля. Удар был нанесен после получения разведывательной информации.

    В результате операции ликвидирован Ахмед Мухаммед Фахд, который, по данным израильской стороны, был главой террористической сети ХАМАС в данном регионе. «Ночью после получения разведданных израильские ВВС нанесли удар и уничтожили главу террористической сети ХАМАС на юге Сирии Ахмеда Мухаммеда Фахда», – заявила пресс-служба.

    Операция по ликвидации командиров ХАМАС является частью более широкой стратегии Израиля, направленной на нейтрализацию угроз со стороны радикальных группировок. Эти действия являются ответом на постоянные террористические угрозы, исходящие от ХАМАС и их союзников в регионе.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС и еще одного бойца движения, который, по данным военных Израиля, участвовал в нападении в октябре 2023 года.

    27 сентября 2024, 20:30 • Новости дня
    Генсек «Хезболлы» остался невредим при атаке Израиля

    Al Hadath: Генсек «Хезболлы» шейх Насрулла избежал ранения при атаке израильских ВВС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь шиитской партии шейх Хасан Насрулла остался невредим после атаки израильских ВВС на подземный штаб «Хезболлы» в южном Бейруте, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников, на которые ссылается Al Hadath, «шейх Насрулла цел и невредим, с ним все хорошо», передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что руководство «Хезболлы» планирует выступить с официальным заявлением в ближайшие часы. Оно будет касаться «израильской агрессивной акции против Ливана».

    Напомним, Израиль объявил об ударе по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте.

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    28 сентября 2024, 00:24 • Новости дня
    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану

    Лавров потребовал от Израиля и «Хезболлы» выполнения резолюции Совбеза ООН

    Лавров призвал наказать нарушителей резолюции СБ ООН по Ливану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и «Хезболла» должны выполнять обязательства по резолюции Совбеза ООН 1701, против нарушителей нужно принять строгие меры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр заявил: «Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских земель, так и обязательства «Хезболлы» по отводу всех формирований к северу от реки Литания».

    «Решительно осуждаем действия израильской стороны, грубо нарушающие суверенитет дружественного нам Ливана. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье», – приводит его слова ТАСС.

    Лавров прокомментировал решение Израиля бомбить Бейрут, заявив, что немедленное прекращение боевых действий могло бы остановить кровопролитие и создать условия для политического урегулирования.

    Он отметил, что Совет Безопасности ООН имеет инструменты для обеспечения выполнения своих решений и должен применять их строго к нарушителям, чтобы резолюции не оставались на бумаге.

    В своем выступлении министр обратился к членам Совбеза с просьбой поставить интересы народов Палестины и Израиля выше политических расчетов. Он потребовал прекращения огня, освобождения незаконно удерживаемых лиц и обеспечения гуманитарного доступа.

    Кроме того, Лавров обратился к США, подчеркнув, что их поддержка может способствовать прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что США могут либо продолжать блокировать работу Совета Безопасности ООН, либо встать на сторону мира. Министр выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт можно разрешить быстро и эффективно, создав условия для мирных переговоров по созданию суверенного палестинского государства. «Переговоры, конечно же, должны проходить под эгидой международного сообщества, без монополизации какой-либо страной», – сказал он.

    Лавров заявил, что спираль насилия вышла за пределы зоны арабо-израильского противостояния, распространяясь на другие регионы. Лавров подчеркнул, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается, и указал на кризисные очаги, такие как Красное море и Аденский залив.

    Лавров отметил, что количество убитых «перевалило» за 41 тыс., а число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тыс., большинство из которых – мирные жители, включая женщин, детей и стариков. По его словам, Сектор Газа «стал самой большой тюрьмой под открытым небом».

    «Хочу, чтобы все помнили нашу неизменную позицию: нет никаких оправданий теракту 7 октября, но подвергать коллективному наказанию всех палестинцев неприемлемо», – заявил он. По его словам, ближневосточный регион оказался на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет».

    Напомним, 23 сентября Израиль начал операцию, получившую название «Стрелы севера». Указывается, что основной целью израильских военных является создание безопасных условий на северных границах страны. В пятницу ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

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    27 сентября 2024, 19:07 • Видео
    Итоги визита Зеленского в США: не дали

    Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

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    25 сентября 2024, 19:41 • Новости дня
    Израиль сообщил о подготовке наземной операции в Ливане

    Израиль сообщил об ударах по «Хезболле» в Ливане

    Израиль сообщил о подготовке наземной операции в Ливане
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля продолжает наносить удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

    Он рассказал, что армия Израиля весь день наносит удары, а также готовится к наземному маневру, передает ТАСС.

    Ранее израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС.

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    26 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Иран назвал ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке близкой к войне

    Иран назвал ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке беспрецедентной и близкой к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Ближнем Востоке находится на пороге полномасштабного конфликта, Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на Газу и Ливан, заявил журналистам глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    «Совет Безопасности должен немедленно принять миры, чтобы остановить войну, которую ведет Израиль, способствовать прекращению огня», – цитирует ТАСС Арагчи.

    По его словам, если не вмешается Совбез ООН и не остановит эскалацию, то может начаться полномасштабный конфликт. Глава иранского МИДа подчеркнул, что Иран не останется в стороне, если в Ливане начнется большая война.

    Арагчи также заявил, что мировое сообщество не может игнорировать роль США и их союзников в пособничестве агрессивных действий Израиля.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эскалация конфликта между Ливаном и Израилем вызывает серьезные опасения у России из-за риска полной дестабилизации Ближнего Востока.

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    27 сентября 2024, 18:27 • Новости дня
    Арабские дипломаты покинули Генассамблею ООН при выступлении Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации арабских стран встали и покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста, когда на трибуну для выступления вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    В момент, когда председатель пригласил Нетаньяху на трибуну, десятки дипломатов встали и начали покидать зал, передает ТАСС.

    Это произошло во время общеполитических дискуссий. Некоторые делегации предпочли вовсе не приходить на выступление Нетаньяху. В результате выступление израильского премьера проходило в полупустом зале.

    Ранее Ливан заявил о гибели 35 детей в результате израильских авиаударов.

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    26 сентября 2024, 02:14 • Новости дня
    Россия призвала к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил о необходимости срочного прекращения огня на Ближнем Востоке, подчеркнув, что ситуация в регионе вышла из-под контроля и грозит дальнейшей эскалацией.

    Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Ближнем Востоке, Сергей Вершинин выразил глубокую озабоченность в связи с обострением конфликта в регионе. Дипломат подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации является немедленное прекращение огня и возобновление политико-дипломатических переговоров.

    «Происходящее на Ближнем Востоке в очередной раз подтверждает, что поиск мирного решения возможен только через диалог», – отметил Вершинин, передает ТАСС.

    По его словам, эскалация насилия в регионе привела к гуманитарной катастрофе и угрожает безопасности всего мира.

    Россия также призвала все стороны конфликта к сдержанности и воздержанию от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшему обострению ситуации.

    Ранее МИД Ирана заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на пороге полномасштабного конфликта, Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на Газу и Ливан,

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    26 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные объявили о ликвидации руководителя воздушных сил «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура, сообщили в армии Израиля.

    Мухаммед Хусейн Срур был ликвидирован в Бейруте в результате точечного авиаудара, заявила израильская сторона, передает ТАСС.

    До этого Израиль объявлял о ликвидации командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС, а также сообщал, что не собирается останавливать боевые действия на территории Ливана.

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    26 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС и еще одного бойца движения, который, по данным военных Израиля, участвовал в нападении в октябре 2023 года.

    В сообщении говорится, что истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности (ШАБАК) нанесли точечные удары по командующему подразделения «Нухаба» террористической организации ХАМАС и террористу, принимавшему участие в событиях 7 октября, передает РИА «Новости».

    Как указал ЦАХАЛ, на прошлой неделе в районе Рафаха был уничтожен Сулийман Джавад Абу Лафи, который отвечал за поставку оружия на территорию сектора Газа. Кроме того, в результате авиаудара ликвидирован брат Сулиймана, Абдулла Абу Лафи - боец палестинского движения «Исламский Джихад».

    В пресс-службе подчеркнули, что за минувшие сутки в ходе операции в районе Рафаха силы 162-й дивизии ЦАХАЛ уничтожили около 15 бойцов ХАМАС.

    Ранее израильская армия заявила о ликвидации командира взвода ракетных сил батальона «Хан-Юнис» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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    26 сентября 2024, 10:45 • Новости дня
    Израиль за ночь нанес авиаудары почти по 75 объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжили ночью наносить удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана, за ночь были атакованы около 75 целей, сообщила армейская пресс-служба.

    По ее данным, удары были нанесены по Южному Ливану и долине Бекаа на востоке страны, поражены пусковые установки, готовые к обстрелам в направлении Израиля пусковые установки, склады боеприпасов, иные объекты военной инфраструктуры и отдельно взятые участники «Хезболлы», передает ТАСС.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, кроме того, существует высокий риск войны с Израилем.

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    27 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    ВВС Израиля уничтожили 220 целей «Хезболла» в Ливане

    Израильские ВВС за сутки нанесли удары по 220 военным целям «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская авиация за сутки поразила 220 объектов «Хезболла» в Ливане, включая пусковые установки и склады вооружений.

    По информации, переданной ТАСС, израильские военно-воздушные силы за день атаковали 220 целей, связанных с движением «Хезболла» в Ливане. Среди них были названы террористические объекты, пусковые установки, склады ракет и оружия, а также позиции вооруженных радикалов.

    Армия обороны Израиля в своем заявлении подчеркнула, что продолжает операции по ослаблению и уничтожению военного потенциала «Хезболла».

    Представитель армии отметил: «Армия обороны Израиля продолжает действовать, чтобы ослабить и уничтожить террористический потенциал «Хезболла».

    Операция, получившая название «Стрелы севера», началась 23 сентября. Основной целью израильских военных является создание безопасных условий на северных границах страны, где обстрелы со стороны «Хезболлах» продолжаются с 8 октября 2023 года. Это позволит вернуть десятки тысяч эвакуированных жителей в свои дома.

    Ранее израильские военные объявили о ликвидации руководителя воздушных сил «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура.

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    26 сентября 2024, 00:35 • Новости дня
    Число погибших за сутки в Ливане из-за ударов Израиля превысило 70 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Общее число погибших за сутки в различных районах Ливана в результате ударов израильских ВС превысило 70 человек, сообщил Al Mayadeen.

    Телеканал ссылается на данные Минздрава Ливана, согласно которым за сутки от ударов Израиля погибли более 70 человек,  со ссылкой на Минздрав страны, а около 400 ливанцев пострадали, передает ТАСС.

    В то же время в Минздраве сообщили, что после атаки Израиля в Горном Ливане погибли 22 человека, 48 ранено. Обстрелам, как утверждается, подверглись как минимум три населенных пункта в Горном Ливане. При этом телеканал не уточняет, являются ли жертвы ударов гражданскими лицами или бойцами шиитского движения «Хезболла».

    Ранее сообщалось о 51 погибшем и 223 раненых в Ливане.

    Посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, кроме того, существует высокий риск войны с Израилем.

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    27 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Израиль объявил об ударе по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте

    Израиль объявил об ударе по центральной штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация нанесла авиаудар по главному штабу движения «Хезболла» в ливанской столице, сообщил пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Удар нанесен по центральной штаб-квартире «Хезболлы», уточнил генерал, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что ее якобы намеренно построили под жилыми зданиями в центре района Дахия в Бейруте.

    Ранее израильская армия заявляла о поражении за сутки 220 объектов «Хезболлы» в Ливане.

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    27 сентября 2024, 23:48 • Новости дня
    В Израиле объяснили попытку убить лидера «Хезболлы»

    Axios сообщил о попытке Израиля «убрать» Насраллу «из процесса принятия решений»

    Tекст: Антон Антонов

    Удары по Бейруту нанесены Израилем с целью убить лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, сообщил канал Al-Arabiya. Израильские чиновники сказали, что его решили «убрать из процесса принятия решений».

    По данным Al-Arabiya, ВВС Израиля не удалось ликвидировать Насраллу, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что «высокопоставленные представители «Хезболлы» находились во время нападения в штаб-квартире», когда ВВС нанесли удар по Бейруту.

    Указывается, что нападение связано с нежеланием Насраллы разрывать связи с палестинским движением ХАМАС и останавливать боевые действия на северной границе Израиля. В результате, как заявил израильский чиновник, его захотели «убрать из процесса принятия решений».

    Однако иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на источник в Ливане сообщило, что «ни один из лидеров «Хезболлы» не пострадал в ходе жестокой террористической акции Израиля».

    Напомним, около десяти взрывов произошло в Бейруте. ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу «Хезболлы».


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    27 сентября 2024, 21:15 • Новости дня
    Названо число погибших при ударе Израиля по Бейруту

    Tasnim: При ударе Израиля по Бейруту погибли 14 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате израильского авиаудара по району Бейрута, где находятся офисы шиитского движения «Хезболла», составило не менее 14 человек, сообщило агентство Tasnim.

    Все погибшие, по данным источников Tasnim, являются мирными жителями, передает ТАСС.

    Напомним, израильская авиация нанесла авиаудар по главному штабу движения «Хезболла» в ливанской столице. По данным телеканала Al Hadath, генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла остался невредим после атаки.

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    27 сентября 2024, 21:41 • Новости дня
    Нетаньяху решил сократить визит в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сократить визит в США из-за последних событий на Ближнем Востоке, заявил советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман.

    Как указал Гендельман, «Нетаньяху решил сократить свой визит в США и уже вылетает обратно в Израиль», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что делегации арабских стран встали и покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста, когда на трибуну для выступления вышел Нетаньяху.

    В пятницу пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация нанесла авиаудар по главному штабу движения «Хезболла» в ливанской столице.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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