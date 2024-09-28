Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Израиль заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС в Сирии
Израильские ВВС уничтожили полевого командира ХАМАС Ахмеда Фахда в Сирии
Израильские ВВС заявили, что провели успешную операцию на юге Сирии, уничтожив Ахмеда Мухаммеда Фахда, полевого командира террористической сети ХАМАС, благодаря полученным разведданным.
Израильские военно-воздушные силы провели операцию на юге Сирии, в ходе которой был уничтожен полевой командир палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля. Удар был нанесен после получения разведывательной информации.
В результате операции ликвидирован Ахмед Мухаммед Фахд, который, по данным израильской стороны, был главой террористической сети ХАМАС в данном регионе. «Ночью после получения разведданных израильские ВВС нанесли удар и уничтожили главу террористической сети ХАМАС на юге Сирии Ахмеда Мухаммеда Фахда», – заявила пресс-служба.
Операция по ликвидации командиров ХАМАС является частью более широкой стратегии Израиля, направленной на нейтрализацию угроз со стороны радикальных группировок. Эти действия являются ответом на постоянные террористические угрозы, исходящие от ХАМАС и их союзников в регионе.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС и еще одного бойца движения, который, по данным военных Израиля, участвовал в нападении в октябре 2023 года.