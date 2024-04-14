Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Израиль подтвердил запуск Ираном ракет
Представитель ЦАХАЛа Хагари сообщил о запуске Ираном ракет в направлении Израиля
Иран запустил ракеты со своей территории в направлении Израиля, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. СМИ также сообщают о запуске новой волны иранских БПЛА.
Хагари заверил, что ПВО Израиля «перехватывают цели в любой момент, когда это потребуется, даже прямо сейчас». Кроме того, в небе «множество самолетов ВВС», передает ТАСС.
По информации АВС, сначала Иран выпустил 70 ракет, затем еще 80.
По данным Al Hadath, Иран выпустил очередную волну беспилотников в сторону Израиля. БПЛА летят над иракской провинцией Майсан.
Напомним, источники сообщали, что Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты.